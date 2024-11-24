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الأمير علي يلتقي بمدرب النشامى سلامي

11/24/2024 2:33:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




عمان- الغد- التقى رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة سمو الأمير علي بن الحسين اليوم، بالمدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي.

وكتب الأمير علي على صفحته الرسمية عبر منصة "إكس": "‏خلال لقائي اليوم مع المدير الفني للمنتخب الوطني المدرب جمال سلامي، لكم مني كل الدعم، وثقتي فيكم وبالجهاز الفني وفي النشامى في مسيرته للانجاز وتحقيق الأفضل للوصول إلى كأس العالم .... وأنا معكم دائما".

وكان المنتخب الوطني قد تعثر في المباراتين السابقتين بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، بالتعادل خارج الديار مع العراق بدون أهداف، ومع الكويت بهدف لمثله.

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