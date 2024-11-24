الأمير علي يلتقي بمدرب النشامى سلامي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- التقى رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة سمو الأمير علي بن الحسين اليوم، بالمدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي.
وكتب الأمير علي على صفحته الرسمية عبر منصة "إكس": "خلال لقائي اليوم مع المدير الفني للمنتخب الوطني المدرب جمال سلامي، لكم مني كل الدعم، وثقتي فيكم وبالجهاز الفني وفي النشامى في مسيرته للانجاز وتحقيق الأفضل للوصول إلى كأس العالم .... وأنا معكم دائما".
وكان المنتخب الوطني قد تعثر في المباراتين السابقتين بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، بالتعادل خارج الديار مع العراق بدون أهداف، ومع الكويت بهدف لمثله.
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