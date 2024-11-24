مودريتش يهدي الكرة الذهبية للاعب مريض

كشفت تقارير صحافية أن الكرواتي لوكا مودريتش الإسباني، أرسل جائزة الكرة الذهبية التي فاز بها في 2018، للاعب شاب يدعى إيفان شيبينا، يعاني من إصابة خطيرة في الرأس، بهدف تحفيزه.



وأفاد موقع 'vgradu' الكرواتي أن مودريتش أظهر مرة أخرى أن قلبه وتعاطفه لا يقلان عن إنجازاته الرياضية، بعدما قرر من خلال لفتة إنسانية أن يشجع شيبين، الذي يتعافى منذ أشهر من إصابة خطيرة.

وتغيرت حياة إيفان، لاعب الموهوب في نادي إن كيه كوريلوفيتش، في لحظة واحدة بعد سقوط مؤسف في وقت سابق من هذا العام أدى لإصابة في الرأس.

وفاز مودريتش بجائزة الكرة الذهبية في 2018، بعدما ساهم في وصول منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم قبل الخسارة أمام فرنسا، بالإضافة إلى فوزه بدوري الأبطال مع ريال مدريد في ذلك العام.



وأضاف التقرير: أرسل مودريتش إلى إيفان الكرة الذهبية التي فاز بها عام 2018 حتى يتمكن الشاب من التقاط صورة معها، ولكن أيضًا لتحفيزه في كفاحه من أجل التعافي، كما أرسل له كرة وقميص بتوقيعه، وهو ما أسعد اللاعب وعائلته.