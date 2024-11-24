مودريتش يهدي الكرة الذهبية للاعب مريض

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت تقارير صحافية أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني، أرسل جائزة الكرة الذهبية التي فاز بها في 2018، للاعب شاب يدعى إيفان شيبينا، يعاني من إصابة خطيرة في الرأس، بهدف تحفيزه.
وأفاد موقع 'vgradu' الكرواتي أن مودريتش أظهر مرة أخرى أن قلبه وتعاطفه لا يقلان عن إنجازاته الرياضية، بعدما قرر من خلال لفتة إنسانية أن يشجع شيبين، الذي يتعافى منذ أشهر من إصابة خطيرة.
وتغيرت حياة إيفان، لاعب كرة القدم الموهوب في نادي إن كيه كوريلوفيتش، في لحظة واحدة بعد سقوط مؤسف في وقت سابق من هذا العام أدى لإصابة في الرأس.
وفاز مودريتش بجائزة الكرة الذهبية في 2018، بعدما ساهم في وصول منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم قبل الخسارة أمام فرنسا، بالإضافة إلى فوزه بدوري الأبطال مع ريال مدريد في ذلك العام.
وأضاف التقرير: أرسل مودريتش إلى إيفان الكرة الذهبية التي فاز بها عام 2018 حتى يتمكن الشاب من التقاط صورة معها، ولكن أيضًا لتحفيزه في كفاحه من أجل التعافي، كما أرسل له كرة وقميص بتوقيعه، وهو ما أسعد اللاعب وعائلته.
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