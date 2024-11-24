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وزارة الشباب وهيئة أجيال السلام تبحثان آفاق التعاون المشترك

11/24/2024 2:33:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




التقى وزير الشباب، المهندس يزن الشديفات، الرئيس التنفيذي لهيئة أجيال السلام، لما الحطاب، اليوم الأحد، لبحث سبل تعزيز التعاون وتكامل الجهود في مجال العمل الشبابي بين الوزارة والهيئة.

جاء الاجتماع خلال زيارة الوزير الشديفات مقر الهيئة، حيث شدد على أهمية تطوير البرامج الشبابية التي تركز على الريادة والابتكار، وقضايا التغير المناخي، إضافة إلى تعزيز الأمن والسلم المجتمعي.







من جانبها، أكدت الحطاب ضرورة تعميق الشراكة بين الوزارة والهيئة، مشيرة إلى أن التعاون المثمر يسهم في تمكين الشباب، ودعم تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير منصات تتيح لهم التعبير عن آرائهم والمشاركة الفعالة.

كما تناول اللقاء أهمية تفعيل المرافق والمنشآت الشبابية والرياضية، وتعزيز الجهود المشتركة لتمكين الشباب من لعب دور فاعل في خدمة المجتمع.

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