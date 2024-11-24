وزارة الشباب وهيئة أجيال السلام تبحثان آفاق التعاون المشترك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
التقى وزير الشباب، المهندس يزن الشديفات، الرئيس التنفيذي لهيئة أجيال السلام، لما الحطاب، اليوم الأحد، لبحث سبل تعزيز التعاون وتكامل الجهود في مجال العمل الشبابي بين الوزارة والهيئة.
جاء الاجتماع خلال زيارة الوزير الشديفات مقر الهيئة، حيث شدد على أهمية تطوير البرامج الشبابية التي تركز على الريادة والابتكار، وقضايا التغير المناخي، إضافة إلى تعزيز الأمن والسلم المجتمعي.
من جانبها، أكدت الحطاب ضرورة تعميق الشراكة بين الوزارة والهيئة، مشيرة إلى أن التعاون المثمر يسهم في تمكين الشباب، ودعم تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير منصات تتيح لهم التعبير عن آرائهم والمشاركة الفعالة.
كما تناول اللقاء أهمية تفعيل المرافق والمنشآت الشبابية والرياضية، وتعزيز الجهود المشتركة لتمكين الشباب من لعب دور فاعل في خدمة المجتمع.
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