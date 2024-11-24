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الدوري الإنجليزي.. صلاح يقود ليفربول للابتعاد في الصدارة

11/24/2024 2:33:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تغلب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ساوثهامبتون متذيل الترتيب 3-2 يوم الأحد ليوسع الفارق إلى ثماني نقاط مع مانشستر سيتي حامل اللقب، بعد أن قاد محمد صلاح فريقه للعودة في الشوط الثاني.
وتقدم ليفربول من خطأ للاعب ساوثهامبتون في الدقيقة 30 عندما انقض دومينيك زوبوسلاي على تمريرة خاطئة ليسجل الهدف الأول، لكن صاحب الأرض أدرك التعادل عبر آدم أرمسترونغ الذي سدد ركلة جزاء أنقذها الحارس قبل أن تصل إليه ويسددها في المرمى قبل نهاية الشوط الأول.

وقلب ساوثهامبتون الطاولة بشكل مفاجئ بعد انطلاق الشوط الثاني بالهدف الثاني عبر ماتيوس فرنانديز، لكن صلاح جعل النتيجة 2-2 في الدقيقة 65 قبل أن يعود النجم المصري ويسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 83 ليضمن النقاط لفريقه.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق فوزه العاشر في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وخسارة واحدة، إلى 31 نقطة في صدارة البطولة التي يحلم بالفوز بها بعد غياب 4 مواسم، متفوقاً بفارق 8 نقاط كاملة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

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