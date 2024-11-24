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جوارديولا يدعو إلى التركيز من أجل إنهاء هزائم مانشستر سيتي

11/24/2024 2:33:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
البريميرليج






لندن - تعهد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بأن يعمل ولاعبيه بجد لإنهاء سلسلة الهزائم المتتالية.
وخسر سيتي أمام ضيفه توتنهام 0-4 أول من أمس، ليتلقى أول خسارة له على ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.
وتعرض الفريق السماوي لخمس هزائم متتالية وشدد المدرب: "علينا استعادة بعض الثقة قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا ضد فينورد التي ستأتي مساء الثلاثاء".
وبين: "عندما تخسر بأربعة أهداف لا يوجد ما يقال سوى تهنئة توتنهام، لقد كافحنا قليلا لاستعادة الكرات لكننا لم نتمكن من الفوز بالمباراة".
ونقل الموقع الرسمي لسيتي عن جوارديولا قوله: "كنا مستعدين للغاية وصنعنا الكثير لكننا كافحنا من أجل تسجيل الأهداف وعندما كانوا يصلون، سجلوا أهدافا".
وأضاف جوارديولا: "كرة القدم هي شعور بالمزاج وعندما تفوز كثيرا يمنحك هذا الوعي الذاتي بأنك قادر على القيام بذلك وعندما تخسر ثلاث مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن هذا الموقف يكون دائما موجودا قليلا".
وأشار: "هناك العديد من الأشياء التي ستحدث والتي نحتاج إلى القيام بها لكسر سلسلة الهزائم بقدر الإمكان والحصول على المزيد من الإيجابية والثقة، في الوقت نفسه، كوني هنا لمدة ثماني سنوات، كنت أعلم أنه عاجلا أم آجلا سنخسر".
وأوضح المدرب الكتالوني "بالطبع لم نتوقع أبدا أن نخسر ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز على التوالي، في ذلك الوقت كنا نتوقع دائما الخسارة لكننا كنا ثابتين بشكل لا يصدق، ومع ذلك، لا يمكننا أن ننكر حقيقة أن هذا يحدث في كرة القدم وأحيانا في الحياة يكون الأمر كذلك".
وأكد جوارديولا أن مانشستر سيتي ليس معتادا على خسارة مباريات عديدة على التوالي، مشددا على أن فريقه فعل ما بوسعه من أجل التغيير، خصوصا في المواجهة المقبلة".
وأشار: الاستثناء هو أن الواقع الذي عشناه لمدة ثماني سنوات غير متكرر، يحدث ذلك أحيانا وأحيانا تخسر. من حيث طريقة لعبنا، كنا جيدين في الدقائق الأولى وبعد أول فرصة سنحت لهم في الدقيقة 13 استقبلنا هدفا، وكانت الفرص موجودة لكن بعد ذلك استقبلنا الثاني من توتنهام الذي يتمتع بقوة بدنية كبيرة ونحن نعلم ذلك، ولهذا السبب فكرنا في تقديم مباراة للحالة البدنية التي يتمتع بها العديد من اللاعبين".
وختم بالقول: "في نهاية اليوم، أود أن أقول إن ما فعلناه لسنوات عديدة هنا كان جيدا إنها طريقتي، الطريقة التي أحب اللعب بها، ولكن الآن لدينا فترة لا يمكنك الهروب منها.. عليك أن تواجه الأمر وتركز على المباراة التالية". -(وكالات)

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