جوارديولا يدعو إلى التركيز من أجل إنهاء هزائم مانشستر سيتي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
البريميرليج
لندن - تعهد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بأن يعمل ولاعبيه بجد لإنهاء سلسلة الهزائم المتتالية.
وخسر سيتي أمام ضيفه توتنهام 0-4 أول من أمس، ليتلقى أول خسارة له على ملعب الاتحاد في الدوري
الإنجليزي الممتاز منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.
وتعرض الفريق السماوي لخمس هزائم متتالية وشدد المدرب: "علينا استعادة بعض الثقة قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا ضد فينورد التي ستأتي مساء الثلاثاء".
وبين: "عندما تخسر بأربعة أهداف لا يوجد ما يقال سوى تهنئة توتنهام، لقد كافحنا قليلا لاستعادة الكرات لكننا لم نتمكن من الفوز بالمباراة".
ونقل الموقع الرسمي لسيتي عن جوارديولا قوله: "كنا مستعدين للغاية وصنعنا الكثير لكننا كافحنا من أجل تسجيل الأهداف وعندما كانوا يصلون، سجلوا أهدافا".
وأضاف جوارديولا: "كرة القدم هي شعور بالمزاج وعندما تفوز كثيرا يمنحك هذا الوعي الذاتي بأنك قادر على القيام بذلك وعندما تخسر ثلاث مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن هذا الموقف يكون دائما موجودا قليلا".
وأشار: "هناك العديد من الأشياء التي ستحدث والتي نحتاج إلى القيام بها لكسر سلسلة الهزائم بقدر الإمكان والحصول على المزيد من الإيجابية والثقة، في الوقت نفسه، كوني هنا لمدة ثماني سنوات، كنت أعلم أنه عاجلا أم آجلا سنخسر".
وأوضح المدرب الكتالوني "بالطبع لم نتوقع أبدا أن نخسر ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز على التوالي، في ذلك الوقت كنا نتوقع دائما الخسارة لكننا كنا ثابتين بشكل لا يصدق، ومع ذلك، لا يمكننا أن ننكر حقيقة أن هذا يحدث في كرة القدم وأحيانا في الحياة يكون الأمر كذلك".
وأكد جوارديولا أن مانشستر سيتي ليس معتادا على خسارة مباريات عديدة على التوالي، مشددا على أن فريقه فعل ما بوسعه من أجل التغيير، خصوصا في المواجهة المقبلة".
وأشار: الاستثناء هو أن الواقع الذي عشناه لمدة ثماني سنوات غير متكرر، يحدث ذلك أحيانا وأحيانا تخسر. من حيث طريقة لعبنا، كنا جيدين في الدقائق الأولى وبعد أول فرصة سنحت لهم في الدقيقة 13 استقبلنا هدفا، وكانت الفرص موجودة لكن بعد ذلك استقبلنا الثاني من توتنهام الذي يتمتع بقوة بدنية كبيرة ونحن نعلم ذلك، ولهذا السبب فكرنا في تقديم مباراة للحالة البدنية التي يتمتع بها العديد من اللاعبين".
وختم بالقول: "في نهاية اليوم، أود أن أقول إن ما فعلناه لسنوات عديدة هنا كان جيدا إنها طريقتي، الطريقة التي أحب اللعب بها، ولكن الآن لدينا فترة لا يمكنك الهروب منها.. عليك أن تواجه الأمر وتركز على المباراة التالية". -(وكالات)
MENAFN24112024000072011014ID1108920428
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.