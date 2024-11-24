فيرستاين بطلا للعالم للمرة الرابعة على التوالي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - اعترف الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، الذي أصبح بطلا للعالم للمرة الرابعة في في سباقات فورمولا 1، أنه حين شارك في المنافسات لأول مرة وهو في عمر السابعة عشرة، حلم بـ"تحقيق انتصارات والصعود على منصات التتويج، على الرغم من صعوبتها تعد طبيعية"، مشيرا إلى أن تحقيقه هذا اللقب الرابع يعد "أمرا لا يصدق".
وقال فيرستابن عقب حصوله على اللقب في سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى التي حل فيها رابعا: "كان موسما طويلا. بدأنا بشكل جيد للغاية، بسرعة عبارة، ثم بدأت الصعوبات تظهر، لكننا جابهناها. يجب عليّ أن أفخر بسبب كل ما قدموه لي"، في إشارة إلى فريقه.
وأشار السائق إلى أن تحقيق هذا اللقب الرابع "ليس ممكنا"، ولهذا فهو الآن يشعر بـ"الراحة والفخر"، لمعادلة رقم كل من الفرنسي آلان بروست والألماني سباستيان فيتل.
وتابع مازحا: "كان موسما مليئا بالتحديات، وتمكنت من الحفاظ على هدوئي، لأنه كان صعبا جدًا، لكنني أفضل الموسم الماضي".
وكان فيرستابن، تمكن الموسم الماضي من تحطيم الأرقام القياسية في عدد الانتصارات، وعدد الانتصارات المتتالية، والنقاط المحققة في موسم واحد، وأضاف: "هذا الموسم علمني دروسا كثيرة وأنا فخور بطريقة تعايشنا معه".
من جهته، قال ستيفانو دومينيكالي رئيس فورمولا 1: "أود أن أهنئ ماكس على الموسم المذهل واللقب الرابع في بطولة العالم، إنه أسطورة حقيقية لهذه الرياضة، ولديه الكثير للتطلع من أجله في مسيرته المذهلة".
وسيحاول فيرستابن الآن مساعدة ريد بول في الفوز بلقب بطولة العالم لفئة الصانعين (الفرق)، حيث يتصدر ماكلارين الترتيب بفارق 24 نقطة عن فيراري و29 نقطة عن ريد بول.
وكان مرسيدس بعيدا عن قائمة الفرق المهيمنة هذا الموسم، لكنه حقق فوزه الرابع العام الحالي، بعد سيطرته على جميع التجارب الحرة والتجربة الرسمية لسباق لاس فيجاس.
وسجل راسل بداية قوية ليحافظ على موقعه في الصدارة، من دون أن يتعرض لأي ضغط يذكر، باستثناء محاولة زميله هاميلتون تجاوزه قرب النهاية.
لكن راسل حافظ على هدوئه ليعبر خط النهاية في المقدمة، بعد سيطرته على السباق من بدايته لنهايته.
وقال راسيل: "الانطلاق من المركز الأول، سباق شهد هيمنتنا، الحصول على المركز الأول والثاني مع لويس أيضا، كنت انتظر حدوث شيء ما، في آخر سباقين حصلت على مركز الانطلاق الأول، كانت سباقات جنونية بفعل الأمطار والرايات الحمراء، لكنني سعيد للغاية في الوقت الراهن".
وأضاف: "كنت أخطط للسفر في غضون ساعات قليلة، لكنني لن أركب الطائرة بكل تأكيد، سأستمتع بذلك مع كل أعضاء الفريق".
وقدم هاميلتون الذي سيرحل إلى فيراري العام المقبل، واعترف بأنه فكر في الرحيل عن مرسيدس قبل الموعد المحدد بعد مسيرة صعبة خلال سباق جائزة البرازيل الكبرى، أداء قويا ليصعد إلى منصة التتويج للمرة العاشرة.
وقال هاميلتون: "لا نعرف السبب وراء كون السيارة سريعة للغاية، لكن هذا هو أفضل ما شعرت به بشأن السيارة، إذا كان سائقو السيارات على هذا الأداء نفسه في السباقين التاليين، سنتمكن من منافسة أصحاب القمة".
وحل كارلوس ساينز وزميله في فيراري تشارل لوكلير في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، حيث حصد الفريق الإيطالي نقاطا مهمة ليضيق الخناق على مكلارين في صدارة الترتيب العام لفئة الصانعين.
ومع تبقي سباقين على نهاية الموسم، في قطر وأبو ظبي، يحلم فيراري بحصد لقبه الأول في فئة الصانعين منذ 2008.
وجاء أوسكار بياستري سائق ماكلارين في المركز السابع، يليه نيوك هلكنبرج سائق هاس في المركز الثامن ثم يوكي تسونودا سائق فيزا ار بي في المركز التاسع وسيرجيو بيريز سائق ريد بول في المركز العاشر.
وفي أجواء مدينة الألعاب، كان أمام فيرستابن مهمة واحدة فقط، وهي أن ينهي السباق أمام منافسه الأخير لاندو نوريس ليحتفظ بلقبه العالمي. ونجح في تحقيق ذلك، إذ أنهى سائق مكلارين السباق في المركز السادس.
ومع تبقي سباقين فقط على نهاية الموسم وإمكانية كسب 60 نقطة كحد أقصى في قطر وأبو ظبي، يملك فيرستابن الآن 63 نقطة تفصله عن نوريس، ما يجعله غير قابل للحاق به في الترتيب العام.
وقال فيرستابن لفريقه ريد بول عبر الراديو: "يا إلهي، يا له من موسم! أربعة ألقاب، شكرا لكم جميعا. كان الأمر أصعب قليلا من العام الماضي، لكننا نجحنا. شكرا جزيلا لكم".
وعن خططه للفوز بلقب خامس "إذا نظرنا إلى العام المقبل، أعتقد أنه سيكون هناك معركة حقيقية بين العديد من السيارات، لكنني متعطش للمزيد".
وأنهى راسل السباق بفارق 7.313 ثانية عن زميله في مرسيدس، هاميلتون الذي حل ثانيا وبدأ من المركز العاشر. -(وكالات)
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