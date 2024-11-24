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فيرستاين بطلا للعالم للمرة الرابعة على التوالي

11/24/2024 2:33:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - اعترف الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، الذي أصبح بطلا للعالم للمرة الرابعة في في سباقات فورمولا 1، أنه حين شارك في المنافسات لأول مرة وهو في عمر السابعة عشرة، حلم بـ"تحقيق انتصارات والصعود على منصات التتويج، على الرغم من صعوبتها تعد طبيعية"، مشيرا إلى أن تحقيقه هذا اللقب الرابع يعد "أمرا لا يصدق".
وقال فيرستابن عقب حصوله على اللقب في سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى التي حل فيها رابعا: "كان موسما طويلا. بدأنا بشكل جيد للغاية، بسرعة عبارة، ثم بدأت الصعوبات تظهر، لكننا جابهناها. يجب عليّ أن أفخر بسبب كل ما قدموه لي"، في إشارة إلى فريقه.
وأشار السائق إلى أن تحقيق هذا اللقب الرابع "ليس ممكنا"، ولهذا فهو الآن يشعر بـ"الراحة والفخر"، لمعادلة رقم كل من الفرنسي آلان بروست والألماني سباستيان فيتل.
وتابع مازحا: "كان موسما مليئا بالتحديات، وتمكنت من الحفاظ على هدوئي، لأنه كان صعبا جدًا، لكنني أفضل الموسم الماضي".
وكان فيرستابن، تمكن الموسم الماضي من تحطيم الأرقام القياسية في عدد الانتصارات، وعدد الانتصارات المتتالية، والنقاط المحققة في موسم واحد، وأضاف: "هذا الموسم علمني دروسا كثيرة وأنا فخور بطريقة تعايشنا معه".
من جهته، قال ستيفانو دومينيكالي رئيس فورمولا 1: "أود أن أهنئ ماكس على الموسم المذهل واللقب الرابع في بطولة العالم، إنه أسطورة حقيقية لهذه الرياضة، ولديه الكثير للتطلع من أجله في مسيرته المذهلة".
وسيحاول فيرستابن الآن مساعدة ريد بول في الفوز بلقب بطولة العالم لفئة الصانعين (الفرق)، حيث يتصدر ماكلارين الترتيب بفارق 24 نقطة عن فيراري و29 نقطة عن ريد بول.
وكان مرسيدس بعيدا عن قائمة الفرق المهيمنة هذا الموسم، لكنه حقق فوزه الرابع العام الحالي، بعد سيطرته على جميع التجارب الحرة والتجربة الرسمية لسباق لاس فيجاس.
وسجل راسل بداية قوية ليحافظ على موقعه في الصدارة، من دون أن يتعرض لأي ضغط يذكر، باستثناء محاولة زميله هاميلتون تجاوزه قرب النهاية.
لكن راسل حافظ على هدوئه ليعبر خط النهاية في المقدمة، بعد سيطرته على السباق من بدايته لنهايته.
وقال راسيل: "الانطلاق من المركز الأول، سباق شهد هيمنتنا، الحصول على المركز الأول والثاني مع لويس أيضا، كنت انتظر حدوث شيء ما، في آخر سباقين حصلت على مركز الانطلاق الأول، كانت سباقات جنونية بفعل الأمطار والرايات الحمراء، لكنني سعيد للغاية في الوقت الراهن".
وأضاف: "كنت أخطط للسفر في غضون ساعات قليلة، لكنني لن أركب الطائرة بكل تأكيد، سأستمتع بذلك مع كل أعضاء الفريق".
وقدم هاميلتون الذي سيرحل إلى فيراري العام المقبل، واعترف بأنه فكر في الرحيل عن مرسيدس قبل الموعد المحدد بعد مسيرة صعبة خلال سباق جائزة البرازيل الكبرى، أداء قويا ليصعد إلى منصة التتويج للمرة العاشرة.
وقال هاميلتون: "لا نعرف السبب وراء كون السيارة سريعة للغاية، لكن هذا هو أفضل ما شعرت به بشأن السيارة، إذا كان سائقو السيارات على هذا الأداء نفسه في السباقين التاليين، سنتمكن من منافسة أصحاب القمة".
وحل كارلوس ساينز وزميله في فيراري تشارل لوكلير في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، حيث حصد الفريق الإيطالي نقاطا مهمة ليضيق الخناق على مكلارين في صدارة الترتيب العام لفئة الصانعين.
ومع تبقي سباقين على نهاية الموسم، في قطر وأبو ظبي، يحلم فيراري بحصد لقبه الأول في فئة الصانعين منذ 2008.
وجاء أوسكار بياستري سائق ماكلارين في المركز السابع، يليه نيوك هلكنبرج سائق هاس في المركز الثامن ثم يوكي تسونودا سائق فيزا ار بي في المركز التاسع وسيرجيو بيريز سائق ريد بول في المركز العاشر.
وفي أجواء مدينة الألعاب، كان أمام فيرستابن مهمة واحدة فقط، وهي أن ينهي السباق أمام منافسه الأخير لاندو نوريس ليحتفظ بلقبه العالمي. ونجح في تحقيق ذلك، إذ أنهى سائق مكلارين السباق في المركز السادس.
ومع تبقي سباقين فقط على نهاية الموسم وإمكانية كسب 60 نقطة كحد أقصى في قطر وأبو ظبي، يملك فيرستابن الآن 63 نقطة تفصله عن نوريس، ما يجعله غير قابل للحاق به في الترتيب العام.
وقال فيرستابن لفريقه ريد بول عبر الراديو: "يا إلهي، يا له من موسم! أربعة ألقاب، شكرا لكم جميعا. كان الأمر أصعب قليلا من العام الماضي، لكننا نجحنا. شكرا جزيلا لكم".
وعن خططه للفوز بلقب خامس "إذا نظرنا إلى العام المقبل، أعتقد أنه سيكون هناك معركة حقيقية بين العديد من السيارات، لكنني متعطش للمزيد".
وأنهى راسل السباق بفارق 7.313 ثانية عن زميله في مرسيدس، هاميلتون الذي حل ثانيا وبدأ من المركز العاشر. -(وكالات)

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