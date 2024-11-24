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فليك يوجه تحذيرا للاعبي برشلونة بعد التعثر أمام سلتا فيجو

11/24/2024 2:33:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - وجه الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة، رسالة للاعبيه عقب انتهاء مباراة فريقه أمام سلتا فيجو التي انتهت بالتعادل 2-2 في الدقائق الأخيرة، قائلا: "إنه إذا لم تلعب بـ100 % من مستواك فلن تحقق الفوز، هذا هو الأمر ببساطة".
وعلق مدرب برشلونة بعد نهاية اللقاء الذي أقيم على ملعب "بالايدوس": "الرياح ليست عذرا، يجب أن نكون في كامل تركيزنا طوال المباراة. أحيانا يبدو أن ما نفعله هو أمر سهل ولكنه ليس كذلك. يجب أن ننسى ما حدث".
وفي هذا السياق، أكد فليك أن البطاقة الحمراء التي تحصل عليها كاسادو وخطأ كوندي في الهدف الأول الذي تلقيناه كانا "نتيجة" للمباراة السيئة التي قدمها فريقه في فيجو.
واختتم المدرب الألماني تصريحاته قائلا: "لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء. لقد كانت مباراة سيئة بشكل عام. اللاعبون أيضا ليسوا سعداء لأنه كان بإمكانهم اللعب بشكل أفضل. سوف ننهض جميعا معا".
من ناحيته، انتقد الدولي الفرنسي جولي كوندي لاعب برشلونة نفسه بعد المباراة السيئة التي قدمها أمام سيلتا فيجو، ولا سيما الكرة التي جاء منها الهدف الأول.
وصرح كوندي عقب اللقاء: "لم نقدم ما كان مطلوبًا منا طوال المباراة وفي النهاية عوقبنا. لم ألعب بشكل جيد على الإطلاق، افتقرت إلى التركيز وفي النهاية دفعت ثمن ذلك غالياً في لعبة بسيطة جداً. إنه خطأ فادح لا يمكن أن يحدث. أتقبل هذا الخطأ، الذي وضعنا في النهاية في موقف صعب".
واعترف كوندي بأن متصدر الليجا خسر "نقطتين مهمتين للغاية" في بالايدوس، رغم أنه واثق من أن هذه المباراة ستكون "تجربة تعليمية" للمستقبل.
وأردف: "أعتقد أننا لم نلعب بشكل جيد في المباريات الماضية، لذا علينا العودة إلى مستوانا. الآن سنرى ما إذا كانت المجموعة لديها شخصية أم لا. الآن بعد أن فقدنا النقاط، علينا أن نتكاتف معًا ونعود إلى أفضل ما لدينا".
إلى ذلك، اعتذر مارك كاسادو، لاعب برشلونة، عن الخطأ الذي ارتكبه خلال التعادل مع سلتا فيجو، حيث تدخل كاسادو بقوة على لاعب الوسط إلياش موريبا في الدقيقة 81، ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية ويطرد من الملعب، قبل أن يحرز الخصم هدفي التعادل.
ونشر لاعب البلوجرانا صورة للفريق، عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، وعلق عليها: "أريد الاعتذار للفريق والجماهير.. كل قرار يتخذ في لحظة، وقراري اليوم كان بالتأكيد خاطئا".
وأضاف: "سنواصل العمل بجد لتحقيق ما تبقى.. فيسكا البارسا".
ويرى جافي لاعب برشلونة أن طرد زميله كاسادو هو سبب التعادل، وقال جافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "كنا نتحكم في المباراة، لكن طرد كاسادو أثر علينا كثيرًا. سجلوا هدفين من لحظات محددة. لا يمكن أن نخسر لاعبًا بالطرد لأنه بعد ذلك يحدث هذا".
وتابع: "ارتكبنا خطأ سخيفًا فاستقبلنا الهدف الأول، كان يجب تشتيت الكرة لكن هذه هي كرة القدم، ويجب أن نتعلم. ومع اللعب بنقص عددي، يصبح الحصول على النقاط الثلاث أمرًا صعبًا".
وعن عودته للتشكيل الأساسي بعد طول غياب، علق: "أنا سعيد، لقد حدث ذلك بعد عام. لكن الأهم كان النقاط الثلاث".
وسجل لبرشلونة في مباراة أول من أمس كل من، رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي، في الدقيقتين 15 و61، بينما أحرز هدفي سيلتا فيجو، ألفونسو جونزاليس وهوجو ألفاريز، في الدقيقتين 84 و86.
في الجهة المقابلة، وصف كلاوديو خيرالديز، مدرب سلتا فيجو، تعادل فريقه أمام برشلونة، بعد أن كان متأخرا بهدفين بالـ"عادل"، وأعرب عن أسفه لعدم تدخل تقنية الـVAR في كرات كانت تستوجب البطاقة الصفراء للاعب برشلونة جيرالد مارتن.
وقال مدرب فيجو: "هناك قراءتان للمباراة. لقد حصلنا على نقطة التعادل في مباراة كنا متأخرين فيها بهدفين أمام المتصدر، لكنني أشعر بعدم الرضا لأن الهدفين كان يمكن تفاديهما، وذلك لأننا فقدنا تركيزنا في بعض الفترات وأعتقد أننا كنا قريبين من الفوز بالمباراة".
وأضاف خيرالديز: "برشلونة يدفعك إلى الحد الأقصى، إنه فريق يتمتع بلياقة بدنية وثقة بالنفس عاليتين للغاية مما يجعله خطيرا، لكنني أعتقد أنه في النهاية كان لدينا الوقت لتسجيل هدف ثالث بعد الوصول للتعادل".
وبشأن التدخل المثير للجدل على لاعبه أسباس من جانب لاعب البرسا مارتن، صرّح خيرالديز: "أعتقد أنه من الخطأ ألا يتدخل الـVAR في حالة البطاقة الصفراء الثانية. هذا كل ما يمكنني قوله. إنها حالة طرد يمكن أن تغير مجرى المباراة وكان يجب على الـVAR أن يتدخل للمساعدة إذا لزم الأمر. لا أفهم لماذا لا يتدخل في مثل هذه الحالات. أما الباقي فهو قرار للحكم. أعتقد أن فليك وأنا رأينا اللعبة بالطريقة نفسها بعد ما حدث في الشوط الأول".
في سياق آخر، أكد دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد عقب الفوز على ألافيس 2-1، صحة ضربة الجزاء التي جاء منها هدف التعادل لفريقه "لأن الكرة كانت في طريقها للمرمى".
وصرح سيميوني عقب اللقاء في ملعب متروبوليتانو: "لقد تأثرنا بركلتي الجزاء. الأولى ضدنا وأسفرت عن الهدف الأول لألافيس. الثانية كانت لصالحنا. الكرة كانت في طريقها للمرمى عند لمسة اليد".
وحول الهدف الثاني الذي سجله النرويجي ألكسندر سورلوث، الذي منح أتلتيكو الفوز، اعترف سيميوني بأنه عندما رأى لاعبه والكرة بين قدميه اعتقد أنه كان من الممكن أن يكون هدفاً، وأكد: "سورلوث لاعب معتاد على هذا النوع من التحركات. بالأمس تحدثنا معه بشكل جيد حتى يرى مكانته في الفريق. نحن نولي أهمية كبيرة له كلاعب، بغض النظر عن عدد الدقائق التي يلعبها. لقد دخل لحسم المباراة التي كانت معقدة".
وأضاف: "لعب ألافيس بشكل جيد للغاية من ناحية التنظيم والعمل الدفاعي. بعد الاستراحة، حسّن من تمريراته واللعب على الأطراف".
وفيما يتعلق بشعوره بعد وصوله إلى 700 مباراة كمدرب لأتلتيكو، قال سيميوني: "الكثير من الأشياء تدور في رأسي. لم أتخيل ذلك أبداً. أنا محظوظ للغاية. أشكر جميع أعضاء الجهاز الفني الذين عملوا معي، وجميع اللاعبين الذين ساروا في هذا الطريق. إلى سيريزو (رئيس النادي) على دعمه لي طوال هذا الوقت وإلى الجمهور الذي أشعر باحترام كبير له منذ أن أصبحت لاعباً. أيضاً إلى عائلتي لأنني قضيت الكثير من الوقت بعيداً عنهم".
وعندما سُئل عن المباراة التي سيختارها من بين 700 مباراة، قال: "نهائي كأس الملك ضد ريال مدريد. لم نفز عليهم منذ 14 عامًا. والأكثر من ذلك، لعبنا في البرنابيو. لقد كسرنا وضعاً أصبح صعباً على جماهيرنا. كان إنذاراً لنقول إننا قادرون على تحقيق ذلك“.
وشدد المدرب الأرجنتيني على "أهمية" جميع اللاعبين في فريقه، قائلا: "نجاحنا هو نجاح الفريق. الجميع مهم. 15، 30، 60 دقيقة، مهما كان عدد الدقائق التي يلعبها كل لاعب. جميعهم مهمون. الحقيقة هي أن الدقائق التي يلعبونها مهمة للغاية".
وقال سيميوني: "إن الآخرين هم من يجب أن يقولوا ما إذا كان تغير شيء في هذه الفترة بعد 700 مباراة مع أتلتيكو، موضحا: "لا بد أنني غيرت شيئا ما، لكنني ما أزال صريحا وواضحا فيما أريده". -(وكالات)

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