فليك يوجه تحذيرا للاعبي برشلونة بعد التعثر أمام سلتا فيجو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - وجه الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة، رسالة للاعبيه عقب انتهاء مباراة
فريقه أمام سلتا فيجو التي انتهت بالتعادل 2-2 في الدقائق الأخيرة، قائلا: "إنه إذا لم تلعب بـ100 % من مستواك فلن تحقق الفوز، هذا هو الأمر ببساطة".
وعلق مدرب برشلونة بعد نهاية اللقاء الذي أقيم على ملعب "بالايدوس": "الرياح ليست عذرا، يجب أن نكون في كامل تركيزنا طوال المباراة. أحيانا يبدو أن ما نفعله هو أمر سهل ولكنه ليس كذلك. يجب أن ننسى ما حدث".
وفي هذا السياق، أكد فليك أن البطاقة الحمراء التي تحصل عليها كاسادو وخطأ كوندي في الهدف الأول الذي تلقيناه كانا "نتيجة" للمباراة السيئة التي قدمها فريقه في فيجو.
واختتم المدرب الألماني تصريحاته قائلا: "لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء. لقد كانت مباراة سيئة بشكل عام. اللاعبون أيضا ليسوا سعداء لأنه كان بإمكانهم اللعب بشكل أفضل. سوف ننهض جميعا معا".
من ناحيته، انتقد الدولي الفرنسي جولي كوندي لاعب برشلونة نفسه بعد المباراة السيئة التي قدمها أمام سيلتا فيجو، ولا سيما الكرة التي جاء منها الهدف الأول.
وصرح كوندي عقب اللقاء: "لم نقدم ما كان مطلوبًا منا طوال المباراة وفي النهاية عوقبنا. لم ألعب بشكل جيد على الإطلاق، افتقرت إلى التركيز وفي النهاية دفعت ثمن ذلك غالياً في لعبة بسيطة جداً. إنه خطأ فادح لا يمكن أن يحدث. أتقبل هذا الخطأ، الذي وضعنا في النهاية في موقف صعب".
واعترف كوندي بأن متصدر الليجا خسر "نقطتين مهمتين للغاية" في بالايدوس، رغم أنه واثق من أن هذه المباراة ستكون "تجربة تعليمية" للمستقبل.
وأردف: "أعتقد أننا لم نلعب بشكل جيد في المباريات الماضية، لذا علينا العودة إلى مستوانا. الآن سنرى ما إذا كانت المجموعة لديها شخصية أم لا. الآن بعد أن فقدنا النقاط، علينا أن نتكاتف معًا ونعود إلى أفضل ما لدينا".
إلى ذلك، اعتذر مارك كاسادو، لاعب برشلونة، عن الخطأ الذي ارتكبه خلال التعادل مع سلتا فيجو، حيث تدخل كاسادو بقوة على لاعب الوسط إلياش موريبا في الدقيقة 81، ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية ويطرد من الملعب، قبل أن يحرز الخصم هدفي التعادل.
ونشر لاعب البلوجرانا صورة للفريق، عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، وعلق عليها: "أريد الاعتذار للفريق والجماهير.. كل قرار يتخذ في لحظة، وقراري اليوم كان بالتأكيد خاطئا".
وأضاف: "سنواصل العمل بجد لتحقيق ما تبقى.. فيسكا البارسا".
ويرى جافي لاعب برشلونة أن طرد زميله كاسادو هو سبب التعادل، وقال جافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "كنا نتحكم في المباراة، لكن طرد كاسادو أثر علينا كثيرًا. سجلوا هدفين من لحظات محددة. لا يمكن أن نخسر لاعبًا بالطرد لأنه بعد ذلك يحدث هذا".
وتابع: "ارتكبنا خطأ سخيفًا فاستقبلنا الهدف الأول، كان يجب تشتيت الكرة لكن هذه هي كرة القدم، ويجب أن نتعلم. ومع اللعب بنقص عددي، يصبح الحصول على النقاط الثلاث أمرًا صعبًا".
وعن عودته للتشكيل الأساسي بعد طول غياب، علق: "أنا سعيد، لقد حدث ذلك بعد عام. لكن الأهم كان النقاط الثلاث".
وسجل لبرشلونة في مباراة أول من أمس كل من، رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي، في الدقيقتين 15 و61، بينما أحرز هدفي سيلتا فيجو، ألفونسو جونزاليس وهوجو ألفاريز، في الدقيقتين 84 و86.
في الجهة المقابلة، وصف كلاوديو خيرالديز، مدرب سلتا فيجو، تعادل فريقه أمام برشلونة، بعد أن كان متأخرا بهدفين بالـ"عادل"، وأعرب عن أسفه لعدم تدخل تقنية الـVAR في كرات كانت تستوجب البطاقة الصفراء للاعب برشلونة جيرالد مارتن.
وقال مدرب فيجو: "هناك قراءتان للمباراة. لقد حصلنا على نقطة التعادل في مباراة كنا متأخرين فيها بهدفين أمام المتصدر، لكنني أشعر بعدم الرضا لأن الهدفين كان يمكن تفاديهما، وذلك لأننا فقدنا تركيزنا في بعض الفترات وأعتقد أننا كنا قريبين من الفوز بالمباراة".
وأضاف خيرالديز: "برشلونة يدفعك إلى الحد الأقصى، إنه فريق يتمتع بلياقة بدنية وثقة بالنفس عاليتين للغاية مما يجعله خطيرا، لكنني أعتقد أنه في النهاية كان لدينا الوقت لتسجيل هدف ثالث بعد الوصول للتعادل".
وبشأن التدخل المثير للجدل على لاعبه أسباس من جانب لاعب البرسا مارتن، صرّح خيرالديز: "أعتقد أنه من الخطأ ألا يتدخل الـVAR في حالة البطاقة الصفراء الثانية. هذا كل ما يمكنني قوله. إنها حالة طرد يمكن أن تغير مجرى المباراة وكان يجب على الـVAR أن يتدخل للمساعدة إذا لزم الأمر. لا أفهم لماذا لا يتدخل في مثل هذه الحالات. أما الباقي فهو قرار للحكم. أعتقد أن فليك وأنا رأينا اللعبة بالطريقة نفسها بعد ما حدث في الشوط الأول".
في سياق آخر، أكد دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد عقب الفوز على ألافيس 2-1، صحة ضربة الجزاء التي جاء منها هدف التعادل لفريقه "لأن الكرة كانت في طريقها للمرمى".
وصرح سيميوني عقب اللقاء في ملعب متروبوليتانو: "لقد تأثرنا بركلتي الجزاء. الأولى ضدنا وأسفرت عن الهدف الأول لألافيس. الثانية كانت لصالحنا. الكرة كانت في طريقها للمرمى عند لمسة اليد".
وحول الهدف الثاني الذي سجله النرويجي ألكسندر سورلوث، الذي منح أتلتيكو الفوز، اعترف سيميوني بأنه عندما رأى لاعبه والكرة بين قدميه اعتقد أنه كان من الممكن أن يكون هدفاً، وأكد: "سورلوث لاعب معتاد على هذا النوع من التحركات. بالأمس تحدثنا معه بشكل جيد حتى يرى مكانته في الفريق. نحن نولي أهمية كبيرة له كلاعب، بغض النظر عن عدد الدقائق التي يلعبها. لقد دخل لحسم المباراة التي كانت معقدة".
وأضاف: "لعب ألافيس بشكل جيد للغاية من ناحية التنظيم والعمل الدفاعي. بعد الاستراحة، حسّن من تمريراته واللعب على الأطراف".
وفيما يتعلق بشعوره بعد وصوله إلى 700 مباراة كمدرب لأتلتيكو، قال سيميوني: "الكثير من الأشياء تدور في رأسي. لم أتخيل ذلك أبداً. أنا محظوظ للغاية. أشكر جميع أعضاء الجهاز الفني الذين عملوا معي، وجميع اللاعبين الذين ساروا في هذا الطريق. إلى سيريزو (رئيس النادي) على دعمه لي طوال هذا الوقت وإلى الجمهور الذي أشعر باحترام كبير له منذ أن أصبحت لاعباً. أيضاً إلى عائلتي لأنني قضيت الكثير من الوقت بعيداً عنهم".
وعندما سُئل عن المباراة التي سيختارها من بين 700 مباراة، قال: "نهائي كأس الملك ضد ريال مدريد. لم نفز عليهم منذ 14 عامًا. والأكثر من ذلك، لعبنا في البرنابيو. لقد كسرنا وضعاً أصبح صعباً على جماهيرنا. كان إنذاراً لنقول إننا قادرون على تحقيق ذلك“.
وشدد المدرب الأرجنتيني على "أهمية" جميع اللاعبين في فريقه، قائلا: "نجاحنا هو نجاح الفريق. الجميع مهم. 15، 30، 60 دقيقة، مهما كان عدد الدقائق التي يلعبها كل لاعب. جميعهم مهمون. الحقيقة هي أن الدقائق التي يلعبونها مهمة للغاية".
وقال سيميوني: "إن الآخرين هم من يجب أن يقولوا ما إذا كان تغير شيء في هذه الفترة بعد 700 مباراة مع أتلتيكو، موضحا: "لا بد أنني غيرت شيئا ما، لكنني ما أزال صريحا وواضحا فيما أريده". -(وكالات)
MENAFN24112024000072011014ID1108920426