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الفارس محمد أبو سمرة يستعد للمشاركة في جولات مؤهلة لكأس العالم

11/24/2024 2:33:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قرر الفارس الأردني محمد أبو سمرة، الفائز ببطولة دولية أقيمت في بلجيكا مؤخرا، التوجه لخوض منافسات عدة ضمن جولات خليجية مؤهلة لكأس العالم تبدأ في الإمارات مطلع الشهر المقبل.
وقال الفارس أبو سمرة، في حديث صحفي بعد وصوله إلى عمان قادما من بريطانيا، إن التطلعات نحو كأس العالم باتت كبيرة، وعلى الفرسان تقع مسؤولية المشاركة في جولات تنافسية قوية تنقلنا إلى بطولات عالمية رغم صعوبة الحصول على الدعم اللازم لإعداد الخيول وتوفير جرعات من الخبرة الميدانية، وهذا يتم بالتعاون بين نجوم القفز واتحاد الفروسية الذي يسعى دائما للوصول إلى البطولات العالمية.
وأكد أبو سمرة أن الجولة الخليجية تحتاج لترتيبات وتحضيرات إدارية مسبقة، من أبرزها ضمان نقل الخيول إلى الدول المنظمة لهذه الجولات، ومن ثم التدريب بجدية قبل خوض المنافسات.
وعن طبيعة المنافسة بين الفرسان العرب، قال محمد أبو سمرة، إنها قوية ومثيرة، خاصة أن هذه الدول يمتلك فرسانها الخيول بمستويات متقدمة وخاضت منافسات كثيرة، وهو ما يحتاجه فرسان القفز في الساحة التنافسية.
وعن التطلعات المستقبلية، قال أبو سمرة "كغيري من الفرسان، أتطلع لتمثيل بلدي وتحقيق نتائج بين الكبار في الشرق الأوسط، ولن يتحقق ذلك إلا بعد اكتساب الخبرة وتحقيق نتائج مشجعة لتواصل المنافسة ومجاراة المستويات التي تتواجد في كأس العالم".
وعن مشاركته في البطولة التي أقيمت في بلجيكا وحقق المركز الأول فيها، قال "كانت لحظات مثيرة وغمرتني السعادة عندما عزف السلام الملكي وأنا على منصة التتويج مرتين، وهذا نتاج التسلح بالعزيمة والإصرار على تمثيل الوطن، فقد شاركت على نفقتي الخاصة إلى جانب مجموعة فرسان كنت أشاهدهم في العديد من البطولات العالمية، وكم غمرتني السعادة عندما وجدت التشجيع من قبل والدتي قبل وأثناء وبعد المنافسة، مما شجعني على بذل الجهد وزيادة التطلعات لتحقيق هذه النتيجة، وفعلا كانت الفرحة كبيرة، مما دفعني للتفكير بمشاركات تؤهل لكأس العالم، ونتطلع لإثبات الوجود وتحقيق نتائج تدفعنا لمواقع متقدمة".
وعن الصعوبات التي تواجه الفرسان بشكل عام، أكد أبو سمرة أن حجر الخيول وتنقلها في الوطن العربي من أكثر الصعوبات، مما يدفع الفرسان نحو الخيول المستأجرة، مما يؤدي إلى اختلال موازين المنافسة.

MENAFN24112024000072011014ID1108920425

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