الفارس محمد أبو سمرة يستعد للمشاركة في جولات مؤهلة لكأس العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قرر الفارس الأردني محمد أبو سمرة، الفائز ببطولة دولية أقيمت في بلجيكا مؤخرا، التوجه لخوض منافسات عدة ضمن جولات خليجية مؤهلة لكأس العالم تبدأ في الإمارات مطلع الشهر المقبل.
وقال الفارس أبو سمرة، في حديث صحفي بعد وصوله إلى عمان قادما من بريطانيا، إن التطلعات نحو كأس العالم باتت كبيرة، وعلى الفرسان تقع مسؤولية المشاركة في جولات تنافسية قوية تنقلنا إلى بطولات عالمية رغم صعوبة الحصول على الدعم اللازم لإعداد الخيول وتوفير جرعات من الخبرة الميدانية، وهذا يتم بالتعاون بين نجوم القفز واتحاد الفروسية الذي يسعى دائما للوصول إلى البطولات العالمية.
وأكد أبو سمرة أن الجولة الخليجية تحتاج لترتيبات وتحضيرات إدارية مسبقة، من أبرزها ضمان نقل الخيول إلى الدول المنظمة لهذه الجولات، ومن ثم التدريب بجدية قبل خوض المنافسات.
وعن طبيعة المنافسة بين الفرسان العرب، قال محمد أبو سمرة، إنها قوية ومثيرة، خاصة أن هذه الدول يمتلك فرسانها الخيول بمستويات متقدمة وخاضت منافسات كثيرة، وهو ما يحتاجه فرسان القفز في الساحة التنافسية.
وعن التطلعات المستقبلية، قال أبو سمرة "كغيري من الفرسان، أتطلع لتمثيل بلدي وتحقيق نتائج بين الكبار في الشرق الأوسط، ولن يتحقق ذلك إلا بعد اكتساب الخبرة وتحقيق نتائج مشجعة لتواصل المنافسة ومجاراة المستويات التي تتواجد في كأس العالم".
وعن مشاركته في البطولة التي أقيمت في بلجيكا وحقق المركز الأول فيها، قال "كانت لحظات مثيرة وغمرتني السعادة عندما عزف السلام الملكي وأنا على منصة التتويج مرتين، وهذا نتاج التسلح بالعزيمة والإصرار على تمثيل الوطن، فقد شاركت على نفقتي الخاصة إلى جانب مجموعة فرسان كنت أشاهدهم في العديد من البطولات العالمية، وكم غمرتني السعادة عندما وجدت التشجيع من قبل والدتي قبل وأثناء وبعد المنافسة، مما شجعني على بذل الجهد وزيادة التطلعات لتحقيق هذه النتيجة، وفعلا كانت الفرحة كبيرة، مما دفعني للتفكير بمشاركات تؤهل لكأس العالم، ونتطلع لإثبات الوجود وتحقيق نتائج تدفعنا لمواقع متقدمة".
وعن الصعوبات التي تواجه الفرسان بشكل عام، أكد أبو سمرة أن حجر الخيول وتنقلها في الوطن العربي من أكثر الصعوبات، مما يدفع الفرسان نحو الخيول المستأجرة، مما يؤدي إلى اختلال موازين المنافسة.
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