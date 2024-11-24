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تواصل التحضيرات لإقامة سباق أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر

11/24/2024 2:33:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تواصل الجمعية الأردنية للماراثونات "أركض للأردن"، أعمالها لإقامة النسخة الثامنة عشرة من سباق "أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر" في السادس من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، حيث كثفت الجمعية من التحضيرات اللوجيستية والفنية، لتوفير وسائل الراحة والإعداد الجيد للسباق.
وستعمل كوادر الجمعية الإدارية والفنية على مدار الأسابيع المقبلة، على تجهيز المطلوب لإقامة نسخة السباق للعام الحالي، بشكل مميز ومختلف عن الأعوام الماضية، ليكون ضمن مسار رياضي سياحي يجمع بين المسطحات المائية والخضراء وأشجار النخيل في مشروع واحة أيلة، إضافة إلى عراقة مدينة العقبة في خط النهاية الخاص بالسباق الكائن في ساحة الثورة العربية الكبرى، ليتم ربط رياضة الجري بالسياحة بشكل فريد ونوعي مميز.
وقالت المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات لينا الكرد: "إن إقامة هذا الحدث الرياضي يعد تنفيذا لنهج الجمعية الأردنية للماراثونات، الرامي إلى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة وضرورة اتباع نظام حياة صحي أفضل"، كما أضافت إلى تطلع الجمعية في النسخة الثامنة عشرة من نصف ماراثون البحر الأحمر إلى استقبال أبطال الأردن في رياضة الجري ومشاركة واسعة من العدائين العرب والأجانب، حيث يوفر هذا الحدث فرصة فريدة لزوار مدينة العقبة للاستمتاع بجمالها ودعم السياحة الرياضية.
وأكدت الكرد التزام الجمعية بمبادئ التكافل، حيث سيتم تخصيص 20 % من رسوم التسجيل لدعم أهلنا في غزة من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ما يضفي بعدا إنسانيا أكبر على هذا الحدث الوطني.
وأعلنت الجمعية عن افتتاح مكتبها للتسجيل في مدينة العقبة في ساحة الثورة العربية الكبرى ابتداء من يوم السبت المقبل، ويستمر لغاية الخامس من الشهر المقبل.
يشار إلى أن السباق يشمل ثلاث سباقات هي: سباق النصف ماراثون (21 كم) وهو السباق الرئيسي، الذي سينطلق عند الساعة السابعة صباحا، من مشروع واحة آيلة، الشارع المقابل لفندق حياة ريجنسي، وسباق 10 كم، الذي سينطلق عند الساعة التاسعة صباحا، وسباق الأطفال الذي يبدأ عند الساعة التاسعة والنصف، وستكون نقطة الانطلاق لكلا السباقين من شارع الفاروق قبل بوابة الجولف لمشروع واحة أيلة.

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