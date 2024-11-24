تواصل التحضيرات لإقامة سباق أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تواصل الجمعية الأردنية للماراثونات "أركض للأردن"، أعمالها لإقامة النسخة الثامنة عشرة من سباق "أيلة نصف ماراثون
البحر الأحمر" في السادس من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، حيث كثفت الجمعية من التحضيرات اللوجيستية والفنية، لتوفير وسائل الراحة والإعداد الجيد للسباق.
وستعمل كوادر الجمعية الإدارية والفنية على مدار الأسابيع المقبلة، على تجهيز المطلوب لإقامة نسخة السباق للعام الحالي، بشكل مميز ومختلف عن الأعوام الماضية، ليكون ضمن مسار رياضي
سياحي يجمع بين المسطحات المائية والخضراء وأشجار النخيل في مشروع واحة أيلة، إضافة إلى عراقة مدينة العقبة في خط النهاية الخاص بالسباق الكائن في ساحة الثورة العربية الكبرى، ليتم ربط رياضة الجري بالسياحة بشكل فريد ونوعي مميز.
وقالت المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات لينا الكرد: "إن إقامة هذا الحدث الرياضي يعد تنفيذا لنهج الجمعية الأردنية للماراثونات، الرامي إلى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة وضرورة اتباع نظام حياة صحي أفضل"، كما أضافت إلى تطلع الجمعية في النسخة الثامنة عشرة من نصف ماراثون البحر الأحمر إلى استقبال أبطال الأردن في رياضة الجري ومشاركة واسعة من العدائين العرب والأجانب، حيث يوفر هذا الحدث فرصة فريدة لزوار مدينة العقبة للاستمتاع بجمالها ودعم السياحة الرياضية.
وأكدت الكرد التزام الجمعية بمبادئ التكافل، حيث سيتم تخصيص 20 % من رسوم التسجيل لدعم أهلنا في غزة من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ما يضفي بعدا إنسانيا أكبر على هذا الحدث الوطني.
وأعلنت الجمعية عن افتتاح مكتبها للتسجيل في مدينة العقبة في ساحة الثورة العربية الكبرى ابتداء من يوم السبت المقبل، ويستمر لغاية الخامس من الشهر المقبل.
يشار إلى أن السباق يشمل ثلاث سباقات هي: سباق النصف ماراثون (21 كم) وهو السباق الرئيسي، الذي سينطلق عند الساعة السابعة صباحا، من مشروع واحة آيلة، الشارع المقابل لفندق حياة ريجنسي، وسباق 10 كم، الذي سينطلق عند الساعة التاسعة صباحا، وسباق الأطفال الذي يبدأ عند الساعة التاسعة والنصف، وستكون نقطة الانطلاق لكلا السباقين من شارع الفاروق قبل بوابة الجولف لمشروع واحة أيلة.
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