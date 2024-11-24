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الطائرة يطلب رسميا استضافة بطولة آسيا للناشئات

11/24/2024 2:33:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تقدم الاتحاد الأردني للكرة الطائرة بطلب رسمي لاستضافة بطولة آسيا للناشئات، والتي تقام خلال شهر تموز (يوليو) 2025، وهي المؤهلة إلى بطولة العالم للفئة ذاتها، حسب ما أكده نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، الذي أشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد اتخذ قرارا رسميا بطلب الاستضافة، وتمت مخاطبة الاتحاد الآسيوي بذلك.
وقال قطيشات: "يأتي قرار استضافة مثل هذه البطولات الكبرى والموجهة إلى فئة الناشئات، ضمن البرامج الفنية التي يعتمد عليها الاتحاد الأردني في تطوير مختلف المنتخبات الوطنية، مع التركيز على منتخبات الفئات العمرية، التي نعتبرها الأساس في عملية التطوير، وبدأنا نجني ثمار هذه البرامج من خلال وجود المنتخبات الوطنية، التي يشرف عليها ثلة من المدربين الوطنيين وبإشراف المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري حسن الحصري".
وأضاف قطيشات: "توجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل تنصب دائما على الاهتمام والتركيز على منتخبات الفئات العمرية، ووضع البرامج الفنية الكافية لها، التي تساعدها على التطوير، إضافة إلى دفعها للمشاركة في البطولات الرسمية، وأن وجود سمو الأميرة آية في مجلس إدارة الاتحادين الدولي والآسيوي يعد مكسبا حقيقيا للكرة الطائرة الأردنية، وبدأنا بجني هذه المكاسب من خلال التقدم لطلب استضافة هذه البطولة، وتحصيل العديد من المكاسب في حال إقامتها في عمان، وهذا ما نسعى إليه باستمرار لمنح المنتخبات الوطنية المزيد من فرص الاحتكاك واكتساب الخبرات الفنية".
ولفت قطيشات إلى أن مجلس إدارة الاتحاد وبالتنسيق مع الأجهزة التدريبية المشرفة على المنتخبات الوطنية، سيضع البرامج الكاملة التي تخص المنتخبات الوطنية، التي تنتظرها سلسلة من المشاركات الرسمية خلال العام المقبل، كما سيتم وضع برنامج تدريبي خاص للمنتخب الوطني للناشئات، الذي سيشارك في البطولة الآسيوية، من أجل إظهاره بالصورة المثالية، التي تعكس المستوى الجيد والمتقدم الذي وصلت إليه الكرة الطائرة الأردنية.
وأكد قطيشات أن مجلس إدارة الاتحاد وفي جلسته المقبلة، سيقوم بتشكيل اللجان المساندة كافة، وهي (النظام والسلوك، الاستئناف، المنتخبات، المسابقات، الحكام، المدربين، وذلك بعد انتخاب مجلس إدارة جديد انسجاما مع النظام الآساسي للاتحاد، في الوقت الذي سيواصل فيه الاتحاد الاهتمام بالمدربين والحكام من خلال إقامة الدورات المختلفة، إلى جانب أتمتة أعمال الاتحاد مطلع العام المقبل، الذي يسهل على الأندية والمدربين والحكام تلقي الخدمات من دون عناء، مثلما سيقوم الاتحاد بعقد ورشات العمل للأندية والإعلاميين في العديد من المواضيع التي تخص لعبة الكرة الطائرة.
من جهة أخرى، ينتظر أن يفتتح الاتحاد الأسبوع المقبل قاعة اللياقة البدنية التي قام الاتحاد بإنشائها مؤخرا في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، وتم تركيب الأجهزة الخاصة بها، التي سيتم استخدامها من قبل المنتخبات الوطنية والأندية، والتي تساعدهم على رفع الحالة البدنية للاعبين.

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