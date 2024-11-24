الطائرة يطلب رسميا استضافة بطولة آسيا للناشئات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تقدم الاتحاد الأردني للكرة الطائرة بطلب رسمي لاستضافة بطولة آسيا للناشئات، والتي تقام خلال شهر تموز (يوليو) 2025، وهي المؤهلة إلى بطولة العالم للفئة ذاتها، حسب ما أكده نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، الذي أشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد اتخذ قرارا رسميا بطلب الاستضافة، وتمت مخاطبة الاتحاد الآسيوي بذلك.
وقال قطيشات: "يأتي قرار استضافة مثل هذه البطولات الكبرى والموجهة إلى فئة الناشئات، ضمن البرامج الفنية التي يعتمد عليها الاتحاد الأردني في تطوير مختلف المنتخبات الوطنية، مع التركيز على منتخبات الفئات العمرية، التي نعتبرها الأساس في عملية التطوير، وبدأنا نجني ثمار هذه البرامج من خلال وجود المنتخبات الوطنية، التي يشرف عليها ثلة من المدربين الوطنيين وبإشراف المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري حسن الحصري".
وأضاف قطيشات: "توجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل تنصب دائما على الاهتمام والتركيز على منتخبات الفئات العمرية، ووضع البرامج الفنية الكافية لها، التي تساعدها على التطوير، إضافة إلى دفعها للمشاركة في البطولات الرسمية، وأن وجود سمو الأميرة آية في مجلس إدارة الاتحادين الدولي والآسيوي يعد مكسبا حقيقيا للكرة الطائرة الأردنية، وبدأنا بجني هذه المكاسب من خلال التقدم لطلب استضافة هذه البطولة، وتحصيل العديد من المكاسب في حال إقامتها في عمان، وهذا ما نسعى إليه باستمرار لمنح المنتخبات الوطنية المزيد من فرص الاحتكاك واكتساب الخبرات الفنية".
ولفت قطيشات إلى أن مجلس إدارة الاتحاد وبالتنسيق مع الأجهزة التدريبية المشرفة على المنتخبات الوطنية، سيضع البرامج الكاملة التي تخص المنتخبات الوطنية، التي تنتظرها سلسلة من المشاركات الرسمية خلال العام المقبل، كما سيتم وضع برنامج تدريبي خاص للمنتخب الوطني للناشئات، الذي سيشارك في البطولة الآسيوية، من أجل إظهاره بالصورة المثالية، التي تعكس المستوى الجيد والمتقدم الذي وصلت إليه الكرة الطائرة الأردنية.
وأكد قطيشات أن مجلس إدارة الاتحاد وفي جلسته المقبلة، سيقوم بتشكيل اللجان المساندة كافة، وهي (النظام والسلوك، الاستئناف، المنتخبات، المسابقات، الحكام، المدربين، وذلك بعد انتخاب مجلس إدارة جديد انسجاما مع النظام الآساسي للاتحاد، في الوقت الذي سيواصل فيه الاتحاد الاهتمام بالمدربين والحكام من خلال إقامة الدورات المختلفة، إلى جانب أتمتة أعمال الاتحاد مطلع العام المقبل، الذي يسهل على الأندية والمدربين والحكام تلقي الخدمات من دون عناء، مثلما سيقوم الاتحاد بعقد ورشات العمل للأندية والإعلاميين في العديد من المواضيع التي تخص لعبة الكرة الطائرة.
من جهة أخرى، ينتظر أن يفتتح الاتحاد الأسبوع المقبل قاعة اللياقة البدنية التي قام الاتحاد بإنشائها مؤخرا في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، وتم تركيب الأجهزة الخاصة بها، التي سيتم استخدامها من قبل المنتخبات الوطنية والأندية، والتي تساعدهم على رفع الحالة البدنية للاعبين.
MENAFN24112024000072011014ID1108920423
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.