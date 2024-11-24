عيرا يخشى صحوة البقعة.. وشباب الحسين بواجه مليح في طائرة الممتاز

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- تختتم الجولة الأولى من مرحلة إياب الدوري
الممتاز للكرة الطائرة اليوم، عندما يلتقي المتصدر عيرا برصيد 19 نقطة، مع البقعة الرابع برصيد 12 نقطة، في المباراة التي تقام عند الساعة السابعة مساء في صالة قصر الرياضة، ويسبقها لقاء مطارده شباب الحسين برصيد17 نقطة، مع متذيل الترتيب مليج بلا نقاط عند الساعة الخامسة مساء.
وكانت الجولة الأولى من مرحلة الإياب انطلقت أمس، والتقى فيها الوحدات برصيد15 نقطة، مع المحطة برصيد 9 نقاط، والعودة برصيد 3 نقاط، مع الكرمل برصيد 9 نقاط في المباراتين اللتين استمرتا حتى ساعة من متأخرة من الليلة الماضية.
شباب الحسين × مليح
يجد فريق شباب الحسين الفرصة سانحة لزيادة محصلته النقطية، في المباراة التي تميل فيها الأفضلية لصالحه، ذلك أن فريق مليح لم يقدم ما يشفع له بالبقاء بين الكبار، واعتبر محطة التزويد الفنية لجميع الفريق، حيث لم يفز بأي مباراة أو شوط، ولم يتذوق طعم الفوز في 7 مباريات سابقة.
وينطلق المدير الفني لفريق شباب الحسين وليد العسود، من الروح المعنوية وقوة الأداء الذي قدمه فريقه، خاصة في الأشواط الثالث والرابع والحاسم أمام عيرا، وخطف الفوز بعد التأخر بشوطين، إلى الفووز بنتيجة 3-2، جعله قريبا من المتصدر عيرا، وعمد إلى معالجة بعض الأخطاء في تشييد حوائط الصد، ومجابهة حوائط الصد العنيدة، معتمدا على حضور المعد ياسر عثمان، والضاربين سانتياغو، خالد أبومشرف، إياد ماضي، محمود عبدالعزيز، مهند جروان، محمود النقيب، والليبرو أيهم خنفر.
وعلى الطرف الثاني، يحاول مدرب مليح علي العجالين، استنفار طاقات فريقه، وزيادة روح الحماس، بما يساهم في الوقوف أمام راجمات شباب الحسين، معولا على محمد الرواشدة، أحمد الرواشدة، محمد سالم، محمود أبوحليمة، مهند الصفدي والليبرو يزيد الطعيمات.
عيرا × البقعة
يمتلك فريق عيرا زمام الأفضلية أمام البقعة، ولعل حافزه في مواصلة صدارة الترتيب من دون "عثرة"، يدفعه ألى تقديم كل أسلحته الفنية في هذه المباراة، فيما يواجهه البقعة بالعناد الفني، خاصة وأن الأخير انتزع شوطا من أمام عيرا في مباراة مرحلة الذهاب، ما يعطي المباراة زخما إضافيا من الحماس والقوة.
وينطلق مدرب عيرا يوسف أبوحميد، الذي عالج أخطاء لاعبيه في المباراة الماضية أمام شباب الحسين، من خبرة المعد يعقوب القهوجي، لتوجيه طلعات الضاربين محمد دقماق، خالد هلال، راشد العلوان، عبادة فخري، الفلسطيني يامن كتانة، والليبرو إياد محاسنة.
ويحاول مدرب البقعة، ترتيب أوراق فريقه بعد دراسة مستفيضة لنقاط القوة والضعف في فريق عيرا، معتمدا على قدرات زيد الشافعي، أحمد النجار، عفيف سيف، العراقي حسين كمونة، عبدالرحمن غانم، والليبرو علي سيف.
اعتراض الكرمل ورد "الاتحاد"
قال الناطق الإعلامي لفريق الكرمل خالد الزبيدي: "إن فريق الكرمل ينوي الاعتراض على تسجيل اللاعب الفلسطيني حسين عصفور في صفوف العودة بين مرحلتي الذهاب والإياب، ونعتبر ذلك مخالفا لتعليمات تسجيل اللاعب الفلسطيني التي عممها الاتحاد على الأندية "الممتازة والأولى"، وتقضي بتسجيل اللاعب الفلسطيني قبل 48 ساعة من انطلاق أي مسابقة محلية".
وشدد: "نحن في الكرمل نعترض على تسجيل اللاعب الفلسطيني من الأساس، وسنتشهد "بالسكور شيد" لمباراتنا أمام العودة-التي استمرت حتى ساعة متأخرة من أمس، لنقدم اعتراضنا بشكل رسمي إلى مجلس اتحاد الكرة الطائرة".
ورد نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات على اعتراض الكرمل لـ"الغد": "التعليمات تسمح لأي ناد بتسجيل لاعب محلي أو استبدال اللاعب المحترف في صفوف فريقه بين مرحلتي الذهاب والإياب، ولو عدنا بالذاكرة إلى الدوري النسوي بالموسم الماضي، حين سمحنا لفريق دي لاسال، باستبدال محترفته البرازيلية وقتها، بالمغربية مرة بوغانمي التي شاركت فريقها في مبارياته بمرحلة الإياب".
وأضاف: "نحن نعامل اللاعب الفلسطيني معاملة اللاعب المحلي، وكما هو معمول به في كرة القدم، هناك فترة لقيد اللاعبين في فترة ما بين الذهاب والإياب، وهذه النقطة وجدت لخدمة الفرق التي لا توفق في لاعب محلي أو محترف، أو يتعرض محترفها أو بعض لاعبيها المحليين للإصابة، ما يسمح للفرق بتحسين أوضاعها وتعزيز صفوفها بين الذهاب والإياب، لذا نعتبر تسجيل اللاعب الفلسطيني في صفوف العودة قانونية وضمن اللوائح والتعليمات".
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