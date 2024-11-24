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عيرا يخشى صحوة البقعة.. وشباب الحسين بواجه مليح في طائرة الممتاز

11/24/2024 2:33:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- تختتم الجولة الأولى من مرحلة إياب الدوري الممتاز للكرة الطائرة اليوم، عندما يلتقي المتصدر عيرا برصيد 19 نقطة، مع البقعة الرابع برصيد 12 نقطة، في المباراة التي تقام عند الساعة السابعة مساء في صالة قصر الرياضة، ويسبقها لقاء مطارده شباب الحسين برصيد17 نقطة، مع متذيل الترتيب مليج بلا نقاط عند الساعة الخامسة مساء.
وكانت الجولة الأولى من مرحلة الإياب انطلقت أمس، والتقى فيها الوحدات برصيد15 نقطة، مع المحطة برصيد 9 نقاط، والعودة برصيد 3 نقاط، مع الكرمل برصيد 9 نقاط في المباراتين اللتين استمرتا حتى ساعة من متأخرة من الليلة الماضية.
شباب الحسين × مليح
يجد فريق شباب الحسين الفرصة سانحة لزيادة محصلته النقطية، في المباراة التي تميل فيها الأفضلية لصالحه، ذلك أن فريق مليح لم يقدم ما يشفع له بالبقاء بين الكبار، واعتبر محطة التزويد الفنية لجميع الفريق، حيث لم يفز بأي مباراة أو شوط، ولم يتذوق طعم الفوز في 7 مباريات سابقة.
وينطلق المدير الفني لفريق شباب الحسين وليد العسود، من الروح المعنوية وقوة الأداء الذي قدمه فريقه، خاصة في الأشواط الثالث والرابع والحاسم أمام عيرا، وخطف الفوز بعد التأخر بشوطين، إلى الفووز بنتيجة 3-2، جعله قريبا من المتصدر عيرا، وعمد إلى معالجة بعض الأخطاء في تشييد حوائط الصد، ومجابهة حوائط الصد العنيدة، معتمدا على حضور المعد ياسر عثمان، والضاربين سانتياغو، خالد أبومشرف، إياد ماضي، محمود عبدالعزيز، مهند جروان، محمود النقيب، والليبرو أيهم خنفر.
وعلى الطرف الثاني، يحاول مدرب مليح علي العجالين، استنفار طاقات فريقه، وزيادة روح الحماس، بما يساهم في الوقوف أمام راجمات شباب الحسين، معولا على محمد الرواشدة، أحمد الرواشدة، محمد سالم، محمود أبوحليمة، مهند الصفدي والليبرو يزيد الطعيمات.
عيرا × البقعة
يمتلك فريق عيرا زمام الأفضلية أمام البقعة، ولعل حافزه في مواصلة صدارة الترتيب من دون "عثرة"، يدفعه ألى تقديم كل أسلحته الفنية في هذه المباراة، فيما يواجهه البقعة بالعناد الفني، خاصة وأن الأخير انتزع شوطا من أمام عيرا في مباراة مرحلة الذهاب، ما يعطي المباراة زخما إضافيا من الحماس والقوة.
وينطلق مدرب عيرا يوسف أبوحميد، الذي عالج أخطاء لاعبيه في المباراة الماضية أمام شباب الحسين، من خبرة المعد يعقوب القهوجي، لتوجيه طلعات الضاربين محمد دقماق، خالد هلال، راشد العلوان، عبادة فخري، الفلسطيني يامن كتانة، والليبرو إياد محاسنة.
ويحاول مدرب البقعة، ترتيب أوراق فريقه بعد دراسة مستفيضة لنقاط القوة والضعف في فريق عيرا، معتمدا على قدرات زيد الشافعي، أحمد النجار، عفيف سيف، العراقي حسين كمونة، عبدالرحمن غانم، والليبرو علي سيف.
اعتراض الكرمل ورد "الاتحاد"
قال الناطق الإعلامي لفريق الكرمل خالد الزبيدي: "إن فريق الكرمل ينوي الاعتراض على تسجيل اللاعب الفلسطيني حسين عصفور في صفوف العودة بين مرحلتي الذهاب والإياب، ونعتبر ذلك مخالفا لتعليمات تسجيل اللاعب الفلسطيني التي عممها الاتحاد على الأندية "الممتازة والأولى"، وتقضي بتسجيل اللاعب الفلسطيني قبل 48 ساعة من انطلاق أي مسابقة محلية".
وشدد: "نحن في الكرمل نعترض على تسجيل اللاعب الفلسطيني من الأساس، وسنتشهد "بالسكور شيد" لمباراتنا أمام العودة-التي استمرت حتى ساعة متأخرة من أمس، لنقدم اعتراضنا بشكل رسمي إلى مجلس اتحاد الكرة الطائرة".
ورد نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات على اعتراض الكرمل لـ"الغد": "التعليمات تسمح لأي ناد بتسجيل لاعب محلي أو استبدال اللاعب المحترف في صفوف فريقه بين مرحلتي الذهاب والإياب، ولو عدنا بالذاكرة إلى الدوري النسوي بالموسم الماضي، حين سمحنا لفريق دي لاسال، باستبدال محترفته البرازيلية وقتها، بالمغربية مرة بوغانمي التي شاركت فريقها في مبارياته بمرحلة الإياب".
وأضاف: "نحن نعامل اللاعب الفلسطيني معاملة اللاعب المحلي، وكما هو معمول به في كرة القدم، هناك فترة لقيد اللاعبين في فترة ما بين الذهاب والإياب، وهذه النقطة وجدت لخدمة الفرق التي لا توفق في لاعب محلي أو محترف، أو يتعرض محترفها أو بعض لاعبيها المحليين للإصابة، ما يسمح للفرق بتحسين أوضاعها وتعزيز صفوفها بين الذهاب والإياب، لذا نعتبر تسجيل اللاعب الفلسطيني في صفوف العودة قانونية وضمن اللوائح والتعليمات".

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