عقوبة بحق حكمين.. الرياضيون يسألون عن مستجدات الثانية ودوقرا

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



عقوبة بحق حكمين في دوري المحترفين

تفيد المعلومات بأن دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، قررت إيقاف حكمين اثنين من حكام دوري المحترفين، وذلك بسبب الأخطاء التي ارتكباها خلال المباريات المحلية. ولم تعلن دائرة الحكام عن هذه العقوبة، قبل أن تكشف مصادر عن إصدارها رسميا وإبلاغ الحكمين بها.



الشارع يسأل عن مستجدات "الثانية ودوقرا"

بدأ الشارع الرياضي المحلي، وخلال التجمعات والسهرات الشبابية، يتساءل عن مصير القضايا العالقة في كرة القدم الأردنية، خاصة القضايا غير المسبوقة، مثل تهبيط 15 فريقا من الدرجة الثانية للثالثة، كما يسأل عن مستجدات قضية نادي دوقرا، التي ذهبت لمحكمة التحكيم الدولية "الكاس" التي قامت بدورها بتجميد قرارات اتحاد الكرة.



عشاق أندية الدرجة الثانية التي تم تهبيطها للدرجة الثالثة، بدأوا يسألون عن مصير هذا القرار ومستجداته، وفيما إذا كان قطعيا أم لا، كما بدأت جماهير أندية الدرجة الثالثة (8 أندية) التي تم ترفيعها للدرجة الثانية، بالسؤال فيما إذا هذا القرار أيضا قطعيا أم لا. الأسئلة أيضا وصلت حول أندية الثالثة من خارج الأندية الثمانية الصاعدة، التي تطالب بتصعيدها للثانية انطلاقا من التعليمات التي تقول إن عدد الفرق الهابطة يساوي عدد الفرق الصاعدة.



الجمهور الذي اعتبر أن ما يجري هو عبارة عن فوضى كروية، تمنى أن يكون هناك حسم نهائي للموضوع، خاصة فيما يتعلق بقضية دوقرا التي من شأنها إرباك آلية دوري الدرجة الأولى المقام حاليا.



إلى ذلك، تواصل أندية الدرجة الثانية مساعيها لإيصال رسالتها إلى مستويات متقدمة، من خلال محاولة التواصل مع الأعيان والنواب لشرح مشكلتهم، أملا في معالجة تداعيات قرار التهبيط الذي اعتبروه قرارا غير مسبوق في تاريخ كرة القدم الأردنية، وربما العالمية.



معان يطلب من فيليب العودة.. والمحامي يرد

طلب نادي معان من المدير الفني لفريق الكرة العراقي أمين فيليب، العودة للتدريبات بعد منحه استراحة ابتداء من يوم 7 الشهر الحالي. وكان معان طلب من المدرب العراقي الابتعاد عن الفريق لمدة 10 أيام، وإناطة المهمة للمدرب العام.

معان عاد قبل يومين وخاطب المدرب من أجل العودة للتمارين، وهو ما دفع فيليب للطلب من معان مخاطبة المحامي للرد على هذا الطلب.



المحامي عماد حناينة الذي يتولى الدفاع عن فيليب، رد على طلب نادي معان، بالقول "هناك أساليب غير مهنية للتعامل مع المدرب، بحيث يحضر للتدريب ويتم عزله أو طرده أو إهانته بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا لا يمكن القبول به نهائيا". يشار إلى أن فيليب يرفض مغادرته فريق معان، من دون الحصول على كامل حقوقه المالية المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين.



نصف راتب للاعبي الجزيرة

سلمت إدارة نادي الجزيرة، نصف راتب للاعبي فريق كرة القدم، بعد تذمر اللاعبين الذين احتجبوا أياما عدة، احتجاجا على تأخر المستحقات. الإدارة الجديدة نجحت في تأمين مبلغ جيد، استثمرته في تسديد 50 % من رواتب اللاعبين، على أمل أن تقوم قريبا بتأمين جزء آخر من المستحقات. وعاد اللاعبون للانتظام في تدريبات الفريق، استعدادا لاستئناف منافسات دوري المحترفين لكرة القدم.



سعادة يغلب فريق الرشدان بالدوري البحريني

تمكن فريق المحرق البحريني الذي يحترف في صفوفه لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم إبراهيم سعادة، من تحقيق فوز كبير على فريق الخالدية الذي يحترف في صفوفه لاعب المنتخب الوطني نزار الرشدان، وذلك بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت أول من أمس، ضمن منافسات الدوري البحريني. وتألق سعادة في المباراة، ونجح في صناعة الهدف الثاني، فيما غاب الرشدان عن المباراة بسبب معاناته من إصابة خفيفة.



ويعد سعادة والرشدان من الأعمدة الرئيسية لفريقيهما في الدوري البحريني.

كواليس النجوم

. 1150 حكما مستجدا، تقدموا بطلب المشاركة في دورة الحكام المستجدين التي ينتظر أن يعقدها اتحاد الكرة مطلع العام المقبل.. هذا العدد الكبير سيخضع لمقابلة واختبار، قبل أن يتم اختيار حوالي 50 حكما بهدف تأهيلهم للسنوات المقبلة.

. لاعبو فريق العقبة لكرة القدم، يواصلون احتجابهم عن التدريبات، بسبب تأخر الرواتب الشهرية.. لاعبون قالوا إنهم لا يملكون أجرة الطريق.

. لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري، قدم عرضا جيدا مع فريقه مونبيلييه أول من أمس، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الدوري الفرنسي.. التعمري ظهر بشكل جيد في المباراة التي خسرها فريقه.

. إدارة أحد أندية المحترفين، طلبت من المدير الفني ضرورة تخفيف عدد اللاعبين بين مرحلتي الذهاب والإياب، بسبب عدم الحاجة لهم، وتخفيضا للنفقات.. الإدارة طلبت أيضا تخفيف عدد أعضاء الجهاز الفني تخفيضا للنفقات.

. صدام يجري حاليا بين إدارة حالية في ناد بدوري المحترفين وإدارة سابقة، على خلفية بعض التفاصيل المالية.. الإدارة الحالية لا تنوي رفع الموضوع لوزارة الشباب، كما اقترح البعض.

. الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة، غادر إلى الإمارات العربية المتحدة، لإدارة مباراة العين الإماراتي والأهلي السعودي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، التي تجري غدا.

. عضو في إدارة أحد أندية المحترفين لكرة القدم، انتقد ضمنا تواجد أمين سر في النادي لا يجيد قراءة اللغة الإنجليزية، ما يوقع النادي في الكثير من المشاكل بسبب عدم القدرة على ترجمة الإيميلات.







إبراهيم سعادة خلال مباراة فريقه بالدوري البحريني أول من أمس - (من المصدر)