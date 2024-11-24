عقوبة بحق حكمين.. الرياضيون يسألون عن مستجدات الثانية ودوقرا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
عقوبة بحق حكمين في دوري المحترفين
تفيد المعلومات بأن دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، قررت إيقاف حكمين اثنين من حكام دوري المحترفين، وذلك بسبب الأخطاء التي ارتكباها خلال المباريات المحلية. ولم تعلن دائرة الحكام عن هذه العقوبة، قبل أن تكشف مصادر عن إصدارها رسميا وإبلاغ الحكمين بها.
الشارع الرياضي يسأل عن مستجدات "الثانية ودوقرا"
بدأ الشارع الرياضي المحلي، وخلال التجمعات والسهرات الشبابية، يتساءل عن مصير القضايا العالقة في كرة القدم الأردنية، خاصة القضايا غير المسبوقة، مثل تهبيط 15 فريقا من الدرجة الثانية للثالثة، كما يسأل عن مستجدات قضية نادي دوقرا، التي ذهبت لمحكمة التحكيم الدولية "الكاس" التي قامت بدورها بتجميد قرارات اتحاد الكرة.
عشاق أندية الدرجة الثانية التي تم تهبيطها للدرجة الثالثة، بدأوا يسألون عن مصير هذا القرار ومستجداته، وفيما إذا كان قطعيا أم لا، كما بدأت جماهير أندية الدرجة الثالثة (8 أندية) التي تم ترفيعها للدرجة الثانية، بالسؤال فيما إذا هذا القرار أيضا قطعيا أم لا. الأسئلة أيضا وصلت حول أندية الثالثة من خارج الأندية الثمانية الصاعدة، التي تطالب بتصعيدها للثانية انطلاقا من التعليمات التي تقول إن عدد الفرق الهابطة يساوي عدد الفرق الصاعدة.
الجمهور الذي اعتبر أن ما يجري هو عبارة عن فوضى كروية، تمنى أن يكون هناك حسم نهائي للموضوع، خاصة فيما يتعلق بقضية دوقرا التي من شأنها إرباك آلية دوري الدرجة الأولى المقام حاليا.
إلى ذلك، تواصل أندية الدرجة الثانية مساعيها لإيصال رسالتها إلى مستويات متقدمة، من خلال محاولة التواصل مع الأعيان والنواب لشرح مشكلتهم، أملا في معالجة تداعيات قرار التهبيط الذي اعتبروه قرارا غير مسبوق في تاريخ كرة القدم الأردنية، وربما العالمية.
معان يطلب من فيليب العودة.. والمحامي يرد
طلب نادي معان من المدير الفني لفريق الكرة العراقي أمين فيليب، العودة للتدريبات بعد منحه استراحة ابتداء من يوم 7 الشهر الحالي. وكان معان طلب من المدرب العراقي الابتعاد عن الفريق لمدة 10 أيام، وإناطة المهمة للمدرب العام.
معان عاد قبل يومين وخاطب المدرب من أجل العودة للتمارين، وهو ما دفع فيليب للطلب من معان مخاطبة المحامي للرد على هذا الطلب.
المحامي عماد حناينة الذي يتولى الدفاع عن فيليب، رد على طلب نادي معان، بالقول "هناك أساليب غير مهنية للتعامل مع المدرب، بحيث يحضر للتدريب ويتم عزله أو طرده أو إهانته بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا لا يمكن القبول به نهائيا". يشار إلى أن فيليب يرفض مغادرته فريق معان، من دون الحصول على كامل حقوقه المالية المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين.
نصف راتب للاعبي الجزيرة
سلمت إدارة نادي الجزيرة، نصف راتب للاعبي فريق كرة القدم، بعد تذمر اللاعبين الذين احتجبوا أياما عدة، احتجاجا على تأخر المستحقات. الإدارة الجديدة نجحت في تأمين مبلغ جيد، استثمرته في تسديد 50 % من رواتب اللاعبين، على أمل أن تقوم قريبا بتأمين جزء آخر من المستحقات. وعاد اللاعبون للانتظام في تدريبات الفريق، استعدادا لاستئناف منافسات دوري المحترفين لكرة القدم.
سعادة يغلب فريق الرشدان بالدوري البحريني
تمكن فريق المحرق البحريني الذي يحترف في صفوفه لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم إبراهيم سعادة، من تحقيق فوز كبير على فريق الخالدية الذي يحترف في صفوفه لاعب المنتخب الوطني نزار الرشدان، وذلك بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت أول من أمس، ضمن منافسات الدوري البحريني. وتألق سعادة في المباراة، ونجح في صناعة الهدف الثاني، فيما غاب الرشدان عن المباراة بسبب معاناته من إصابة خفيفة.
ويعد سعادة والرشدان من الأعمدة الرئيسية لفريقيهما في الدوري البحريني.
كواليس النجوم
. 1150 حكما مستجدا، تقدموا بطلب المشاركة في دورة الحكام المستجدين التي ينتظر أن يعقدها اتحاد الكرة مطلع العام المقبل.. هذا العدد الكبير سيخضع لمقابلة واختبار، قبل أن يتم اختيار حوالي 50 حكما بهدف تأهيلهم للسنوات المقبلة.
. لاعبو فريق العقبة لكرة القدم، يواصلون احتجابهم عن التدريبات، بسبب تأخر الرواتب الشهرية.. لاعبون قالوا إنهم لا يملكون أجرة الطريق.
. لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري، قدم عرضا جيدا مع فريقه مونبيلييه أول من أمس، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الدوري الفرنسي.. التعمري ظهر بشكل جيد في المباراة التي خسرها فريقه.
. إدارة أحد أندية المحترفين، طلبت من المدير الفني ضرورة تخفيف عدد اللاعبين بين مرحلتي الذهاب والإياب، بسبب عدم الحاجة لهم، وتخفيضا للنفقات.. الإدارة طلبت أيضا تخفيف عدد أعضاء الجهاز الفني تخفيضا للنفقات.
. صدام يجري حاليا بين إدارة حالية في ناد بدوري المحترفين وإدارة سابقة، على خلفية بعض التفاصيل المالية.. الإدارة الحالية لا تنوي رفع الموضوع لوزارة الشباب، كما اقترح البعض.
. الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة، غادر إلى الإمارات العربية المتحدة، لإدارة مباراة العين الإماراتي والأهلي السعودي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، التي تجري غدا.
. عضو في إدارة أحد أندية المحترفين لكرة القدم، انتقد ضمنا تواجد أمين سر في النادي لا يجيد قراءة اللغة الإنجليزية، ما يوقع النادي في الكثير من المشاكل بسبب عدم القدرة على ترجمة الإيميلات.
إبراهيم سعادة خلال مباراة فريقه بالدوري البحريني أول من أمس - (من المصدر)
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