النشامى أمام فترة مثالية وخيارات متنوعة لتصويب المسار نحو المونديال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
عمان- يرى الشارع الرياضي
المحلي، أن فترة توقف منافسات الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، تعد فرصة مثالية لتصحيح وتصويب مسار المنتخب الوطني لكرة القدم، في مشواره نحو التأهل لكأس العالم لأول مرة في تاريخه.
وكان المنتخب الوطني تراجع في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات أداء ونتيجة، بعد التعادل مع العراق والكويت، ما جعله يتراجع للمركز الثالث برصيد 9 نقاط في المجموعة الثانية التي يتصدرها منتخب
كوريا الجنوبية برصيد 14 نقطة، والعراق ثانيا برصيد 11 نقطة، وسلطنة عمان رابعا برصيد 6 نقاط، ثم الكويت 4 نقاط وفلسطين 3 نقاط.
وتتوقف منافسات التصفيات لحوالي 4 أشهر، حيث يستأنف المنتخب مبارياته يوم 20 آذار (مارس) المقبل، بلقاء المنتخب الفلسطيني في عمان، ثم يلتقي بعد 5 أيام مع منتخب كوريا الجنوبية في سيول، قبل أن تختتم التصفيات في شهر حزيران (يونيو) المقبل بلقاء منتخبي سلطنة عمان في مسقط والعراق في عمان، ليتم الكشف بعدها عن هوية المنتخبين المتأهلين مباشرة للمونديال، والمنتخبين اللذين حلا في المركزين الثالث والرابع والمنتقلين للدور الرابع من التصفيات.
ويرى مدربون وجماهير في تصريحات لـ"الغد" أن فترة التوقف يجب أن تشهد تصويبا للمسار، من خلال معالجة السلبيات وتعزيز الايجابيات، حيث ذهب البعض إلى ضرورة إجراء تغيير على الجهاز الفني، على اعتبار أن المدير الفني جمال لاسلامي أخطأ في قيادة المنتخب في الفترة الماضية، وتسبب في نزيف للنقاط، وذهب البعض الآخر للإبقاء على سلامي والتعاقد مع مدرب محلي مساعد، فيما فضل آخرون الحفاظ على استقرار الجهاز الفني مع التنبه إلى بعض الملاحظات السلبية.
ويقول المدرب إسلام جلال: "إن المنتخب الوطني أمام فرصة مثالية لتصويب المسار، في ظل طول فترة التوقف التي تساعد أي مدرب جديد على التعرف إلى اللاعبين".
وقال: "4 أشهر كافية لأي مدرب جديد أن يتعرف إلى اللاعبين، خاصة في ظل استمرار منافسات دوري المحترفين، وأعتقد أن الخيار الأنسب هو التعاقد مع مدرب أجنبي قادر على توظيف قدرات اللاعبين بشكل أفضل".
وأضاف: "في حال لم يطرأ أي تغيير على الجهاز الفني، فالأولى بالمدرب جمال السلامي أن يغير قناعاته، حيث لا يستمر في اللعب بالطريقة نفسها ومع كل الفرق، كما يجب عليه إجراء تغييرات على التشكيلة، فهناك لاعبون ثابتون في التشكيلة الأساسية وهم لا يستحقون ذلك، كما أن هناك لاعبين خارج قائمة المنتخب يجب أن يتم استدعاؤهم في المرحلة المقبلة المهمة والحاسمة.
كما طالب جلال، بضرورة الاستعانة بقائد متميز داخل الفريق، قادر على أن يكون مدربا داخل الملعب.
أما المشجع فريد عيسى، فقد عبر عن تأثره بالتعادل المخيب أمام الكويت، لافتا إلى أن المدرب أخطأ في قيادة المباراة، وبالتالي ضرورة إجراء تغيير على الجهاز الفني. وقال: "لا نريد أن نضيع حلم الوصول للمونديال في الأمتار الأخيرة، واعتقد أن فترة التوقف التي تمتد لأربعة أشهر، يجب أن يتم استثمارها بشكل كبير، من خلال التعاقد مع مدرب أكثر قدرة، أو مطالبة سلامي بتغيير النهج في اللعب والاختيارات، حتى يعود المنتخب أكثر قوة في الجولات الأربعة المتبقية".
أما المشجع ماهر موسى، فقد فضل الحفاظ على الاستقرار الفني للمنتخب، من خلال الحفاظ على المدير الفني سلامي، مع الاستعانة بمدرب محلي صاحب شخصية قوية، قادر على إبداء الملاحظات الفنية أمام المدرب المغربي سلامي، وقادر أيضا على التأثير بشكل إيجابي على معنويات اللاعبين. وقال: "نحن على أبواب مرحلة مهمة في مسيرة كرة القدم الأردنية، ولا بد من التفاف الجميع حول منتخب النشامى في هذه المرحلة المهمة والحاسمة، مبديا تفاؤله بقدرة المنتخب على استثمار فترة التوقف للعودة أكثر قوة، وبالتالي تحقيق حلم الجمهور الأردني بالتأهل للمونديال".
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