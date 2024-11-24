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النشامى أمام فترة مثالية وخيارات متنوعة لتصويب المسار نحو المونديال

11/24/2024 2:33:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة






عمان- يرى الشارع الرياضي المحلي، أن فترة توقف منافسات الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، تعد فرصة مثالية لتصحيح وتصويب مسار المنتخب الوطني لكرة القدم، في مشواره نحو التأهل لكأس العالم لأول مرة في تاريخه.
وكان المنتخب الوطني تراجع في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات أداء ونتيجة، بعد التعادل مع العراق والكويت، ما جعله يتراجع للمركز الثالث برصيد 9 نقاط في المجموعة الثانية التي يتصدرها منتخب كوريا الجنوبية برصيد 14 نقطة، والعراق ثانيا برصيد 11 نقطة، وسلطنة عمان رابعا برصيد 6 نقاط، ثم الكويت 4 نقاط وفلسطين 3 نقاط.
وتتوقف منافسات التصفيات لحوالي 4 أشهر، حيث يستأنف المنتخب مبارياته يوم 20 آذار (مارس) المقبل، بلقاء المنتخب الفلسطيني في عمان، ثم يلتقي بعد 5 أيام مع منتخب كوريا الجنوبية في سيول، قبل أن تختتم التصفيات في شهر حزيران (يونيو) المقبل بلقاء منتخبي سلطنة عمان في مسقط والعراق في عمان، ليتم الكشف بعدها عن هوية المنتخبين المتأهلين مباشرة للمونديال، والمنتخبين اللذين حلا في المركزين الثالث والرابع والمنتقلين للدور الرابع من التصفيات.
ويرى مدربون وجماهير في تصريحات لـ"الغد" أن فترة التوقف يجب أن تشهد تصويبا للمسار، من خلال معالجة السلبيات وتعزيز الايجابيات، حيث ذهب البعض إلى ضرورة إجراء تغيير على الجهاز الفني، على اعتبار أن المدير الفني جمال لاسلامي أخطأ في قيادة المنتخب في الفترة الماضية، وتسبب في نزيف للنقاط، وذهب البعض الآخر للإبقاء على سلامي والتعاقد مع مدرب محلي مساعد، فيما فضل آخرون الحفاظ على استقرار الجهاز الفني مع التنبه إلى بعض الملاحظات السلبية.
ويقول المدرب إسلام جلال: "إن المنتخب الوطني أمام فرصة مثالية لتصويب المسار، في ظل طول فترة التوقف التي تساعد أي مدرب جديد على التعرف إلى اللاعبين".
وقال: "4 أشهر كافية لأي مدرب جديد أن يتعرف إلى اللاعبين، خاصة في ظل استمرار منافسات دوري المحترفين، وأعتقد أن الخيار الأنسب هو التعاقد مع مدرب أجنبي قادر على توظيف قدرات اللاعبين بشكل أفضل".
وأضاف: "في حال لم يطرأ أي تغيير على الجهاز الفني، فالأولى بالمدرب جمال السلامي أن يغير قناعاته، حيث لا يستمر في اللعب بالطريقة نفسها ومع كل الفرق، كما يجب عليه إجراء تغييرات على التشكيلة، فهناك لاعبون ثابتون في التشكيلة الأساسية وهم لا يستحقون ذلك، كما أن هناك لاعبين خارج قائمة المنتخب يجب أن يتم استدعاؤهم في المرحلة المقبلة المهمة والحاسمة.
كما طالب جلال، بضرورة الاستعانة بقائد متميز داخل الفريق، قادر على أن يكون مدربا داخل الملعب.
أما المشجع فريد عيسى، فقد عبر عن تأثره بالتعادل المخيب أمام الكويت، لافتا إلى أن المدرب أخطأ في قيادة المباراة، وبالتالي ضرورة إجراء تغيير على الجهاز الفني. وقال: "لا نريد أن نضيع حلم الوصول للمونديال في الأمتار الأخيرة، واعتقد أن فترة التوقف التي تمتد لأربعة أشهر، يجب أن يتم استثمارها بشكل كبير، من خلال التعاقد مع مدرب أكثر قدرة، أو مطالبة سلامي بتغيير النهج في اللعب والاختيارات، حتى يعود المنتخب أكثر قوة في الجولات الأربعة المتبقية".
أما المشجع ماهر موسى، فقد فضل الحفاظ على الاستقرار الفني للمنتخب، من خلال الحفاظ على المدير الفني سلامي، مع الاستعانة بمدرب محلي صاحب شخصية قوية، قادر على إبداء الملاحظات الفنية أمام المدرب المغربي سلامي، وقادر أيضا على التأثير بشكل إيجابي على معنويات اللاعبين. وقال: "نحن على أبواب مرحلة مهمة في مسيرة كرة القدم الأردنية، ولا بد من التفاف الجميع حول منتخب النشامى في هذه المرحلة المهمة والحاسمة، مبديا تفاؤله بقدرة المنتخب على استثمار فترة التوقف للعودة أكثر قوة، وبالتالي تحقيق حلم الجمهور الأردني بالتأهل للمونديال".

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