Tuesday, 26 November 2024 09:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شلباية يهدر فرصة التتويج ببطولة مونتيمار تشالنجر للزوجي

11/24/2024 2:33:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- أهدر لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية، فرصة التتويج بثاني الألقاب على صعيد منافسات الزوجي العام الحالي، عندما خسر في المواجهة النهائية لبطولة "مونتيمار تشالنجر" الإسبانية ذات الـ75 نقطة أول من أمس مع زميله الإسباني دانيال رينكون.
وعلى الرغم من المشوار المميز لشلباية ورينكون في المسابقة بعد تخطي 3 فرق في دور ثمن النهائي وصولا للمشهد الختامي، إلا أن الثنائي خسرا النهائي أمام البولنديان بيوتر ماتوزيفسكي وكارول درزيفيكي بشوطين دون رد بواقع 3-6 و4-6.
وجاء تأهل شلباية ورينكون للنهائي بعد الفوز في دور الـ16 على الثنائي النمساوي ديفيد بيشلر والإسباني إنيجو كيرفانتيس، فيما تأهلا من ربع النهائي بتخطي الأوكراني إيريك فارنشيلبويم والكازخي دينيس يفسييف، قبل التأهل للنهائي عن طريق الأوكراني أوليكساندر أوفشارينكو والإسباني كارلوس سانشيز.
كما ودع شلباية المصنف 249 عالميا منافسات الفردي من ربع النهائي على يد الإسباني بول مارتين تيفون، بالخسارة منه بمجموعتين دون مقابل بواقع 3-6 و5-7، بعد أن فاز في دور الـ16 على البوسني جومر دامر، وتخطى الإيطالي أندريا بيليجرينو بدور الـ32.
وجاء تأهل شلباية لدور الـ16 بعد توقف مباراته مع الإيطالي أندريا بيليجرينو بسبب إرهاق الأخير، فيما فاز في ثمن النهائي على جومر دامر (المصنف 106 عالميا)، بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-2، ليضمن بوصوله لربع النهائي الحصول على 12 نقطة ومبلغ مالي يقدر بـ 2070 دولارا.
وتمكن الثنائي شلباية ورينكون من الفوز بلقب "كانبيرا تشالنجر" الأسترالية ذات الـ125 نقطة مطلع العام الحالي، بعد الفوز في النهائي على الثنائي الفرنسي ألبانو أوليفيتتي والسويدي أندريه جورانسون بمجموعتين نظيفتين.
ومن المتوقع أن يطرأ تحسن على تصنيف شلباية الذي سيصدر من رابطة اللاعبين المحترفين اليوم، بعد مستويات مميزة قدمها في البطولة الأخيرة بمنافسات الفردي، رغم استمرار عدم تتويجه بأي لقب لمدة تتجاوز العام.
ويبدأ شلباية اليوم مشاركته في بطولة "مايا تشالنجر" البرتغالية ذات الـ 100 نقطة، بملاقاة الإسباني أليخاندرو مورو كاناس (المنصف 167 عالميا) بدور الـ 32، حيث يتطلع إلى تعويض خروجه المفاجئ من دور الثمانية بالمسابقة الأخيرة الجمعة الماضية.
ويبلغ مجموع قيمة الجوائز المالية لبطولة "مايا تشالنجر" 120 ألفا و950 يورو، حيث يحصل الفائز باللقب على 100 نقطة و16 ألفا و550 دولارا، فيما يضمن شلباية في حال تخطيه كاناس اليوم الحصول على 7 نقاط ومبلغ مالي يصل لـ 1960 دولارا.

MENAFN24112024000072011014ID1108920417

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث