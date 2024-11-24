شلباية يهدر فرصة التتويج ببطولة مونتيمار تشالنجر للزوجي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- أهدر لاعب
التنس الأرضي عبد الله شلباية، فرصة التتويج بثاني الألقاب على صعيد منافسات الزوجي العام الحالي، عندما خسر في المواجهة النهائية لبطولة "مونتيمار تشالنجر" الإسبانية ذات الـ75 نقطة أول من أمس مع زميله الإسباني دانيال رينكون.
وعلى الرغم من المشوار المميز لشلباية ورينكون في المسابقة بعد تخطي 3 فرق في دور ثمن النهائي وصولا للمشهد الختامي، إلا أن الثنائي خسرا النهائي أمام البولنديان بيوتر ماتوزيفسكي وكارول درزيفيكي بشوطين دون رد بواقع 3-6 و4-6.
وجاء تأهل شلباية ورينكون للنهائي بعد الفوز في دور الـ16 على الثنائي النمساوي ديفيد بيشلر والإسباني إنيجو كيرفانتيس، فيما تأهلا من ربع النهائي بتخطي الأوكراني إيريك فارنشيلبويم والكازخي دينيس يفسييف، قبل التأهل للنهائي عن طريق الأوكراني أوليكساندر أوفشارينكو والإسباني كارلوس سانشيز.
كما ودع شلباية المصنف 249 عالميا منافسات الفردي من ربع النهائي على يد الإسباني بول مارتين تيفون، بالخسارة منه بمجموعتين دون مقابل بواقع 3-6 و5-7، بعد أن فاز في دور الـ16 على البوسني جومر دامر، وتخطى الإيطالي أندريا بيليجرينو بدور الـ32.
وجاء تأهل شلباية لدور الـ16 بعد توقف مباراته مع الإيطالي أندريا بيليجرينو بسبب إرهاق الأخير، فيما فاز في ثمن النهائي على جومر دامر (المصنف 106 عالميا)، بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-2، ليضمن بوصوله لربع النهائي الحصول على 12 نقطة ومبلغ مالي يقدر بـ 2070 دولارا.
وتمكن الثنائي شلباية ورينكون من الفوز بلقب "كانبيرا تشالنجر" الأسترالية ذات الـ125 نقطة مطلع العام الحالي، بعد الفوز في النهائي على الثنائي الفرنسي ألبانو أوليفيتتي والسويدي أندريه جورانسون بمجموعتين نظيفتين.
ومن المتوقع أن يطرأ تحسن على تصنيف شلباية الذي سيصدر من رابطة اللاعبين المحترفين اليوم، بعد مستويات مميزة قدمها في البطولة الأخيرة بمنافسات الفردي، رغم استمرار عدم تتويجه بأي لقب لمدة تتجاوز العام.
ويبدأ شلباية اليوم مشاركته في بطولة "مايا تشالنجر" البرتغالية ذات الـ 100 نقطة، بملاقاة الإسباني أليخاندرو مورو كاناس (المنصف 167 عالميا) بدور الـ 32، حيث يتطلع إلى تعويض خروجه المفاجئ من دور الثمانية بالمسابقة الأخيرة الجمعة الماضية.
ويبلغ مجموع قيمة الجوائز المالية لبطولة "مايا تشالنجر" 120 ألفا و950 يورو، حيث يحصل الفائز باللقب على 100 نقطة و16 ألفا و550 دولارا، فيما يضمن شلباية في حال تخطيه كاناس اليوم الحصول على 7 نقاط ومبلغ مالي يصل لـ 1960 دولارا.
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