منتخب السلة ينشد نقاط مواجهة فلسطين في النافذة الآسيوية اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان - يحل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، ضيفا على شقيقه المنتخب الفلسطيني عند الساعة 2:45 من مساء اليوم في صالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن ختام مشواره في النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا.
ولحساب مباريات
المجموعة ذاتها، يستقبل المنتخب السعودي نظيره المنتخب العراقي في صالة الجوهرة بمدينة جدة عند الساعة 7:45 مساء اليوم، وهي المباريات التي تتولى شبكة قنوات "بي ان سبورتس" الرياضية القطرية، نقلها بشكل حصري.
ويتصدر "صقور الأردن" ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 6 نقاط (العلامة الكاملة) من الفوز على فلسطين (73-46)، السعودية (79-64) والعراق (73-64)، ويأتي المنتخب السعودي ثانيا برصيد 5 نقاط من فوزين على فلسطين (73-66) والعراق (64-58) وخسارة من الأردن (64-79)، وتأتي العراق ثالثة برصيد 4 نقاط من خسارتين أمام السعودية (58-64)، الأردن (64-73) والفوز على فلسطين (75-72)، فيما تحتل فلسطين المركز الرابع برصيد 3 نقاط من ثلاث خسائر متتالية أمام الأردن (46-73)، العراق (72-75) والسعودية (66-73).
وطبقا لنظام التصفيات، تقام المرحلة الحالية بنظام الذهاب والإياب من خلال ثلاث نوافذ لعب، يتأهل عنها أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية تتأهل عنها أربعة فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالنسخة 31 من الحدث القاري، الذي تستضيفه السعودية خلال الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) من العام المقبل.
الأردن وفلسطين.. طموحات مشروعة
يسعى المنتخب الوطني إلى تحسين الصورة الفنية الباهتة التي ظهر عليها في مباراته الماضية أمام نظيره العراقي بفوزه (73-64)، سعيا إلى حسم تأهله مبكرا، فيما يتطلع المنتخب الفلسطيني إلى إنعاش حظوظه بالتأهل المباشر، بعد سقوطه الثالث تواليا الذي جاء في اختبار السعودية (66-73)، علما أن المنتخبان التقيا مؤخرا في بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية، وحسم "صقور الأردن" اللقاء لصالحه بفارق 12 نقطة (92-80).
ويراهن المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص، على خبرات المجنس الأميركي دار تاكر في ضبط تحركات فريدي إبراهيم وأمين أبو حواس على أطراف القوس، بحثا عن إيصال الكرة إلى هاشم عباس وأحمد الدويري في منطقة العمق.
وينتظر أن يحظى يوسف أبو وزنة ومحمد شاهر وأحمد الحمارشة بأدوار دفاعية لإراحة عباس والدويري، تجنبا للدخول في الأخطاء الشخصية المبكرة، فيما يتعين على أشرف الهندي إراحة تاكر مع تحول فريدي إلى مركز صناعة الألعاب.
وتضم دكة بدلاء "الصقور" أيضا، اللاعبين: فادي قرمش، أحمد حسونة وخالد أبو عبود، والذين يأملون بالحصول على دقائق لعب جيدة، بعدما تواجدوا على "البنش" طوال فترات المباراة الأخيرة أمام "أسود الرافدين".
وفي أرقام المواجهة الأخيرة، قام المنتخب الوطني بـ43 متابعة ناجحة (13 هجومية و30 دفاعية) مع 16 تمريرة حاسمة و7 ستيل و6 بلوك شوت، وارتكب لاعبوه 15 حالة تيرن أوفر، وسجل المنتخب الوطني 16 نقطة من "الفاست بريك" و15 نقطة من الفرصة الثانية و12 نقطة من استثمار حالات التيرن أوفر، وغابت فاعلية دكة بدلائه بعد مساهمتها في تسجل 4 نقاط فقط.
في المقابل، يعول المدير الفني للمنتخب الفلسطيني يوانيس دايمانتاكوس، على قدرات مجنسه الأميركي برايان هالمس في التمرير والتسجيل بإسناد من إلياس مرعي وتامر حبش حول القوس، مع تولي جمال ميالي وصلاح حلواني مهمة تأمين منطقة العمق.
ويملك المدرب مرونة تكتيكية على دكة بدلائه، والتي تضم اللاعبين: محمد الشرخ، سليم سكاكيني، محمد أبو شمسية، أمين سلمان، أحمد سنجق، رمزي قمصية وحسن دويكات، في الوقت الذي لم تتضح فيه بعد مدى إمكانية تواجد أحد اللاعبين، يوسف بعبيش وأحمد يونس في دكة البدلاء، بعد غيابها الفني عن مباراة السعودية.
وفي الأرقام، قام المنتخب الفلسطيني بـ45 متابعة ناجحة في مباراته الأخيرة أمام السعودية (16 هجومية و29 دفاعية) مع 11 تمريرة حاسمة و6 ستيل و5 بلوك شوت، وارتكب لاعبوه 12 حالة تيرن أوفر، وسجل المنتخب الفلسطيني 7 نقاط من "الفاست بريك" و15 نقطة من الفرصة الثانية و13 نقطة من استثمار حالات التيرن أوفر، وساهمت دكة بدلائه في تسجل 11 نقطة.
تفوق تاريخي
تحمل المواجهة المقبلة بين "صقور الأردن" والمنتخب الفلسطيني الرقم "16" على الصعيدين الودي والرسمي في الألفية الجديدة، وذلك منذ أول لقاء جرى بين المنتخبين يوم 16 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2006 في بطولة كأس الملك، وانتهى اللقاء بفوز المنتخب الوطني آنذاك بنتيجة (106-39).
ولم يسبق للمنتخب الوطني الخسارة في 15 مباراة سابقة جمعته بالمنتخب الفلسطيني، حيث حقق "صقور الأردن" فوزه الثاني عليه (94-56) في لقاء جمعهما يوم 3 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2007 في النسخة الـ17 من بطولة المنتخبات العربية.
وفاز المنتخب الوطني بنتيجة (99-47) في لقاء جمعهما يوم 16 حزيران (يونيو) 2008 في بطولة غرب آسيا للأمم، و(93-67) في لقاء جمعهما يوم 25 تموز (يوليو) 2011 ببطولة كأس الملك الدولية لكرة السلة.
وسجل "صقور الأردن" ثلاثة انتصارات متتالية على شقيقه الفلسطيني في بطولة غرب آسيا للأمم، بنتائج (87-53) يوم 11 حزيران (يونيو) 2012، و(74-57) يوم 29 أيار (مايو) 2014، و(92-76) يوم 29 أيار (مايو) 2015.
ونجح المنتخب الوطني بتسجيل انتصارين وديين على فلسطين بنتيجتي (80-61) و(88-48) يومي 4 و 5 أيلول (سبتمبر) العام 2015، ثم تغلب عليه (94-82) في لقاء جمعهما يوم 2 تشرين الأول (اكتوبر) العام 2015.
وتواصلت سلسلة انتصارات المنتخب الوطني بتحقيقه الفوز (90-75) يوم 31 كانون الثاني (يناير) 2017 في بطولة غرب آسيا، وفي تصفيات آسيا (88-78) يوم 12 حزيران (يونيو) 2021، و(79-76) يوم 14 من الشهر ذاته.
وضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا (جدة 2025)، تغلب المنتخب الوطني على شقيقه الفلسطيني (73-46) في لقاء جمعهما يوم 23 شباط (فبراير) 2024، فيما يعود آخر لقاءات المنتخبين إلى يوم 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، حيث فاز "صقور الأردن" بنتيجة (92-80) ضمن بطولة كأس الملك.
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