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منتخب السلة ينشد نقاط مواجهة فلسطين في النافذة الآسيوية اليوم

11/24/2024 2:33:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان - يحل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، ضيفا على شقيقه المنتخب الفلسطيني عند الساعة 2:45 من مساء اليوم في صالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن ختام مشواره في النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا.
ولحساب مباريات المجموعة ذاتها، يستقبل المنتخب السعودي نظيره المنتخب العراقي في صالة الجوهرة بمدينة جدة عند الساعة 7:45 مساء اليوم، وهي المباريات التي تتولى شبكة قنوات "بي ان سبورتس" الرياضية القطرية، نقلها بشكل حصري.
ويتصدر "صقور الأردن" ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 6 نقاط (العلامة الكاملة) من الفوز على فلسطين (73-46)، السعودية (79-64) والعراق (73-64)، ويأتي المنتخب السعودي ثانيا برصيد 5 نقاط من فوزين على فلسطين (73-66) والعراق (64-58) وخسارة من الأردن (64-79)، وتأتي العراق ثالثة برصيد 4 نقاط من خسارتين أمام السعودية (58-64)، الأردن (64-73) والفوز على فلسطين (75-72)، فيما تحتل فلسطين المركز الرابع برصيد 3 نقاط من ثلاث خسائر متتالية أمام الأردن (46-73)، العراق (72-75) والسعودية (66-73).
وطبقا لنظام التصفيات، تقام المرحلة الحالية بنظام الذهاب والإياب من خلال ثلاث نوافذ لعب، يتأهل عنها أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية تتأهل عنها أربعة فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالنسخة 31 من الحدث القاري، الذي تستضيفه السعودية خلال الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) من العام المقبل.
الأردن وفلسطين.. طموحات مشروعة
يسعى المنتخب الوطني إلى تحسين الصورة الفنية الباهتة التي ظهر عليها في مباراته الماضية أمام نظيره العراقي بفوزه (73-64)، سعيا إلى حسم تأهله مبكرا، فيما يتطلع المنتخب الفلسطيني إلى إنعاش حظوظه بالتأهل المباشر، بعد سقوطه الثالث تواليا الذي جاء في اختبار السعودية (66-73)، علما أن المنتخبان التقيا مؤخرا في بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية، وحسم "صقور الأردن" اللقاء لصالحه بفارق 12 نقطة (92-80).
ويراهن المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص، على خبرات المجنس الأميركي دار تاكر في ضبط تحركات فريدي إبراهيم وأمين أبو حواس على أطراف القوس، بحثا عن إيصال الكرة إلى هاشم عباس وأحمد الدويري في منطقة العمق.
وينتظر أن يحظى يوسف أبو وزنة ومحمد شاهر وأحمد الحمارشة بأدوار دفاعية لإراحة عباس والدويري، تجنبا للدخول في الأخطاء الشخصية المبكرة، فيما يتعين على أشرف الهندي إراحة تاكر مع تحول فريدي إلى مركز صناعة الألعاب.
وتضم دكة بدلاء "الصقور" أيضا، اللاعبين: فادي قرمش، أحمد حسونة وخالد أبو عبود، والذين يأملون بالحصول على دقائق لعب جيدة، بعدما تواجدوا على "البنش" طوال فترات المباراة الأخيرة أمام "أسود الرافدين".
وفي أرقام المواجهة الأخيرة، قام المنتخب الوطني بـ43 متابعة ناجحة (13 هجومية و30 دفاعية) مع 16 تمريرة حاسمة و7 ستيل و6 بلوك شوت، وارتكب لاعبوه 15 حالة تيرن أوفر، وسجل المنتخب الوطني 16 نقطة من "الفاست بريك" و15 نقطة من الفرصة الثانية و12 نقطة من استثمار حالات التيرن أوفر، وغابت فاعلية دكة بدلائه بعد مساهمتها في تسجل 4 نقاط فقط.
في المقابل، يعول المدير الفني للمنتخب الفلسطيني يوانيس دايمانتاكوس، على قدرات مجنسه الأميركي برايان هالمس في التمرير والتسجيل بإسناد من إلياس مرعي وتامر حبش حول القوس، مع تولي جمال ميالي وصلاح حلواني مهمة تأمين منطقة العمق.
ويملك المدرب مرونة تكتيكية على دكة بدلائه، والتي تضم اللاعبين: محمد الشرخ، سليم سكاكيني، محمد أبو شمسية، أمين سلمان، أحمد سنجق، رمزي قمصية وحسن دويكات، في الوقت الذي لم تتضح فيه بعد مدى إمكانية تواجد أحد اللاعبين، يوسف بعبيش وأحمد يونس في دكة البدلاء، بعد غيابها الفني عن مباراة السعودية.
وفي الأرقام، قام المنتخب الفلسطيني بـ45 متابعة ناجحة في مباراته الأخيرة أمام السعودية (16 هجومية و29 دفاعية) مع 11 تمريرة حاسمة و6 ستيل و5 بلوك شوت، وارتكب لاعبوه 12 حالة تيرن أوفر، وسجل المنتخب الفلسطيني 7 نقاط من "الفاست بريك" و15 نقطة من الفرصة الثانية و13 نقطة من استثمار حالات التيرن أوفر، وساهمت دكة بدلائه في تسجل 11 نقطة.
تفوق تاريخي
تحمل المواجهة المقبلة بين "صقور الأردن" والمنتخب الفلسطيني الرقم "16" على الصعيدين الودي والرسمي في الألفية الجديدة، وذلك منذ أول لقاء جرى بين المنتخبين يوم 16 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2006 في بطولة كأس الملك، وانتهى اللقاء بفوز المنتخب الوطني آنذاك بنتيجة (106-39).
ولم يسبق للمنتخب الوطني الخسارة في 15 مباراة سابقة جمعته بالمنتخب الفلسطيني، حيث حقق "صقور الأردن" فوزه الثاني عليه (94-56) في لقاء جمعهما يوم 3 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2007 في النسخة الـ17 من بطولة المنتخبات العربية.
وفاز المنتخب الوطني بنتيجة (99-47) في لقاء جمعهما يوم 16 حزيران (يونيو) 2008 في بطولة غرب آسيا للأمم، و(93-67) في لقاء جمعهما يوم 25 تموز (يوليو) 2011 ببطولة كأس الملك الدولية لكرة السلة.
وسجل "صقور الأردن" ثلاثة انتصارات متتالية على شقيقه الفلسطيني في بطولة غرب آسيا للأمم، بنتائج (87-53) يوم 11 حزيران (يونيو) 2012، و(74-57) يوم 29 أيار (مايو) 2014، و(92-76) يوم 29 أيار (مايو) 2015.
ونجح المنتخب الوطني بتسجيل انتصارين وديين على فلسطين بنتيجتي (80-61) و(88-48) يومي 4 و 5 أيلول (سبتمبر) العام 2015، ثم تغلب عليه (94-82) في لقاء جمعهما يوم 2 تشرين الأول (اكتوبر) العام 2015.
وتواصلت سلسلة انتصارات المنتخب الوطني بتحقيقه الفوز (90-75) يوم 31 كانون الثاني (يناير) 2017 في بطولة غرب آسيا، وفي تصفيات آسيا (88-78) يوم 12 حزيران (يونيو) 2021، و(79-76) يوم 14 من الشهر ذاته.
وضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا (جدة 2025)، تغلب المنتخب الوطني على شقيقه الفلسطيني (73-46) في لقاء جمعهما يوم 23 شباط (فبراير) 2024، فيما يعود آخر لقاءات المنتخبين إلى يوم 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، حيث فاز "صقور الأردن" بنتيجة (92-80) ضمن بطولة كأس الملك.

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