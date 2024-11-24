نيويورك تلغي قانون تجريم الخيانة الزوجية

وقّعت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، قانونًا يلغي تجريم الخيانة الزوجية، وهو قانون يعود تاريخه إلى عام 1907، كان يعتبر الخيانة جنحة قد تصل عقوبتها إلى السجن ثلاثة أشهر.



وصرحت هوشول: "على الرغم من أنني قضيت 40 عامًا في زواج سعيد، إلا أنني أرى أن العلاقات العاطفية المعقدة ليست من اختصاص النظام القضائي. هذا القانون عفا عليه الزمن، وحان الوقت لإزالته من سجل القوانين نهائيًا".



تاريخ القانون وأهدافه

وُضع هذا القانون في بدايات القرن العشرين لتقييد الطلاق، حيث كان إثبات الخيانة الزوجية الطريقة الوحيدة للحصول على انفصال قانوني. ومع ذلك، نادرًا ما طُبّق، وكانت الإدانة بموجبه شبه معدومة.



وفقًا لتعريف القانون، تُعتبر الخيانة الزوجية ممارسة علاقة جنسية مع شخص آخر أثناء الزواج، أو في حالة كان للشريك الآخر زوج على قيد الحياة.



تطبيقات نادرة وإلغاءات متزايدة

منذ السبعينيات، وُجهت تهم الخيانة لنحو عشرة أشخاص فقط في نيويورك، وأسفرت خمس قضايا فقط عن إدانات. آخر حالة معروفة لاستخدام القانون تعود إلى عام 2010، حيث أسقطت التهمة لاحقًا ضمن اتفاقية إقرار بالذنب.



في ستينيات القرن الماضي، كادت نيويورك أن تلغي القانون، لكن اعتراضات بعض السياسيين حالت دون ذلك، خوفا من أن يُفسَّر الإلغاء على أنه دعم رسمي للخيانة الزوجية.



قوانين تجريم الخيانة موجودة في عدة ولايات أمريكية، لكن الكثير منها تواجه الإلغاء، مع اعتبارها قديمة وغير قابلة للتنفيذ.



خطوة نيويورك تأتي في سياق تحركات مماثلة في ولايات أخرى، بهدف تحديث النظام القانوني ليناسب العصر الحديث. وكالات

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