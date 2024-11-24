جلسة حوارية حول الثقافة في البرامج الحزبية

نظم منتدى محمد الحموري الثقافي، اليوم السبت، جلسة حوارية بعنوان "سؤال الثقافة في البرامج الحزبية"، بمشاركة النائبات دينا البشير (حزب إرادة)، ورند الحزوز (حزب تقدم)، ونور أبو غوش (حزب جبهة العمل الإسلامي) وأدارت الجلسة الآنسة ديما خرابشة.

أكدت المشاركات خلال الجلسة أن الثقافة تعد مفهوماً واسعاً وشاملاً، وتشكل ركيزة أساسية في تعزيز الهوية الوطنية ولُحمة المجتمع. واتفقت الآراء على أن الثقافة تمثل قوة ناعمة يمكن من خلالها بناء رسالة الدولة وإيصالها بكفاءة وفعالية، كما دعت إلى ضرورة إيجاد إطار مشترك للثقافة يكون منطلقاً للعمل الحزبي، مع الإشارة إلى تحديات قلة الدعم المخصص للثقافة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مما يستدعي ترشيد الإنفاق لتحقيق كفاءة أكبر.



النائبة دينا البشير قالت أن حزب إرادة يسعى إلى تغيير النظرة التقليدية للثقافة من خلال التشبيك بين الجهات العاملة في المجال الثقافي لتحقيق التكامل بين جهودها.

وأضافت أن التنمية الثقافية تبدأ من داخل المؤسسات الحزبية، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات الثقافية أصبحت تشكل عبئاً على الساحة الثقافية، مما يستدعي مراجعة التشريعات وأسس ترخيصها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.



من جانبها، أوضحت النائبة رند الحزوز أن الثقافة تعتبر علامة مميزة للمجتمع وأداة رئيسية لبناء الهوية الوطنية، مشيرة إلى أن حزب تقدم يركز على تمكين الشباب ثقافياً.

وأكدت أن التحديات الاقتصادية الراهنة لا يجب أن تكون مبرراً لتجاهل المحور الثقافي، خصوصاً في ظل العولمة التي أزالت الحدود بين الثقافات. كما أشارت إلى أن الثقافة الأردنية تمثل الأساس الذي بنيت عليه برامج حزبها، مع وجود اختلاف في الأدوات المستخدمة لتحقيق هذا الهدف.



بدورها، اعتبرت النائبة نور أبو غوش أن الثقافة هي القوة الناعمة للدولة، مشددة على أهمية دور الأحزاب في نشر ثقافة الدولة لتعزيز قوتها. وتساءلت عن فعالية الهيئات الثقافية القائمة، وهل تسهم في تحقيق التكامل أم تُشتت الجهود، داعية إلى تقييم عمل هذه الهيئات. كما دعت إلى تعزيز المناعة الثقافية لمواجهة تحديات العولمة، مشيرة إلى أن وزن الثقافة في البرامج الحزبية يتحدد بناءً على أولويات الأحزاب، حيث يركز حزب جبهة العمل الإسلامي على تعزيز الهوية الدينية باعتبارها منطلقاً رئيسياً له.