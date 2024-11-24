ارتفاع إصابات الحصبة .. وفاة 107500 في عام

أفادت منظمة الصحة العالمية و(اليونيسيف) في تقرير مشترك بارتفاع كبير في حالات الإصابة بالحصبة عالمياً خلال 2023م، إذ تم تسجيل 10.3 مليون إصابة و107500 حالة وفاة، معظمها بين الأطفال دون سن الخامسة. يأتي هذا الارتفاع نتيجة فجوة كبيرة في تغطية التطعيمات، إذ فوّت نحو 40 مليون طفل الجرعات الأساسية للقاح الحصبة في 2021م.



المرض؛ الذي يُعد من أكثر الأمراض الفايروسية عدوى، يمكن الوقاية منه بفعالية عبر اللقاحات التي توفر حماية تصل إلى 97% عند تلقي الجرعتين الموصى بهما. إلا أن التراجع في حملات التطعيم، بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، والصراعات المسلحة، وتراجع الأنظمة الصحية، أدى إلى تفاقم المشكلة.





وأكدت المنظمة، أن هذا الوضع يمثل تحذيراً خطيراً للحكومات حول العالم، ودعت إلى تعزيز برامج التطعيم وتحسين الوصول إلى المناطق النائية. كما حثت على مكافحة الشائعات والمعلومات المضللة حول اللقاحات، التي ساهمت في عزوف الأسر عن تطعيم أطفالهم.



ويُظهر هذا الارتفاع أهمية الاستثمار في الوقاية عبر تعزيز التوعية المجتمعية، وإطلاق حملات تطعيم شاملة، وضمان توفير اللقاحات للأطفال في جميع أنحاء العالم، خاصة في الدول النامية والمناطق التي تعاني من أزمات اقتصادية. وكالات

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