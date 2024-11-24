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في منتدى الرواد: هيفاء النجار تستذكر طفولتها وقيما أصيلة تعلمتها

11/24/2024 2:32:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- ضمن برنامج "ذاكرة إنسان"، أقام منتدى الرواد الكبار لقاء مع العين هيفاء النجار، وأدارت اللقاء المستشارة الثقافية للمنتدى القاصة سحر ملص.
حضر اللقاء مجموعة من رواد المنتدى، إلى جانب مديرته هيفاء البشير، التي رحبت بالنجار، قائلة: "نرحب بسيدة العطاء والإنجاز ضمن برنامج ذاكرة إنسان لنتعرف على مسيرة سيدة أردنية مميزة. رسمت في حياتها دربا مضيئا لمسيرة المرأة المعطاءة، المؤمنة برسالتها وأمتها ووطنها".
وقالت النجار إنها ولدت في معسكر الزرقاء، وكان والدها ضابطا في الجيش العربي، وكان يسكن في جوارنا شركس وأرمن، وكانوا يتبادلون العلاقات والمناسبات الاجتماعية والدينية معا. وأوضحت قائلة: "لم يكن هناك فرق في المذاهب الدينية، فكنا نفطر في رمضان مع جيراننا، وهم كانوا يحتفلون معنا في أعياد الميلاد، وهكذا كانت الحياة في ذلك المعسكر الذي يقع في الزرقاء".
وأشارت النجار إلى أن والدتها كانت تقول لها ولإخوانها عندما كانوا يلتفون حول طاولة الطعام التي كانت تتكون من زيت الزيتون والزعتر: "لا تنسوا الأرض التي تخرج لكم هذا الطعام مهما وصلتم في المراتب الاجتماعية والعلمية، ويجب أن تكون جذوركم ثابتة في الأرض".
ثم تحدثت النجار عن مرحلة الدراسة وكيف كانت علاقاتها مع المعلمات والطالبات، ودور أمها في هذه المرحلة، قائلة: "عندما كان لدي أي مشكلة، كنت أذهب إلى أمي وأخبرها بما حصل. كانت تقول لي: اذهبي إلى المرآة وحاسبي نفسك على ما حدث.. ثم تقول لي اذهبي واعتذري مما أخطأت فيه، هكذا علمتني أن أعتذر عندما أخطئ"، مبينة أنها تعلمت الكثير من والدتها التي كانت تقول لها دائما "ما ينفعك هي علاقات الحب مع الناس الطيبين".
كما تحدثت النجار عن علاقتها بأم زوجها، التي كانت فنانة تعزف على العود وترسم، وكانت متمسكة بالحضارة العربية. وأشارت إلى أنه عندما أنجبت بناتها، قامت هي بتسميتهن، حيث كان لكل اسم معنى عربي أصيل.
ثم تحدثت النجار عن المدرسة الأهلية، قائلة: "اليوم أرى أن المدرسة الأهلية هي مدرسة مهنية ونماذج تربوية استثنائية في المنطقة، وللإنسانية جمعاء. فعندما كان العالم يسعى نحو الحداثة والشكل الغربي من المدارس، جاءت هذه المدارس ضمن السياق الأردني والعربي. وعملنا على تقديم البكالوريا باللغة العربية".
وتابعت النجار قائلة: "والدتي كانت أول امرأة في مدينة الزرقاء تؤسس جمعية نسائية ومركز تدريب نسويا، وتؤسس حضانة للأطفال. كان ذلك من دون دعم من مؤسسات المجتمع المدني في الخمسينيات والستينيات. وقد عملت بالتعاون مع بلدية الزرقاء آنذاك، واليوم يمكننا أن نقول إنها كانت من المؤسسين الأوائل للمراكز التي نراها اليوم".
وبينت النجار أنها عندما دخلت وزارة الثقافة، كانت لديها رؤية بأن تكون الثقافة الأردنية بكل عناصر التراث الأردني محمية، كما كان من المهم أن نركز على قصة الأردن الجميل بتنوعه.

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