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انطلاق ملتقى استعادة الشعر: من الآباء الأولين إلى الألفية الجديدة

11/24/2024 2:32:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انطلقت، أمس، في مؤسسة عبد الحميد شومان، أعمال ملتقى استعادة الشعر "من الآباء الأولين إلى الألفية الجديدة"، الذي تنظمه المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بمشاركة نخبة من النقاد في العالم العربي.
ويشتمل الملتقى الذي يستمر يومين، على عدد من الجلسات النقاشية، بالإضافة الى أمسيتين شعريتين.
ويبحث الملتقى في راهن ومستقبل الشعر العربي، كما يلقي الضوء على جملة من القضايا، خصوصا اتجاهات القصيدة الحديثة، وانكسار المنبرية، وطبيعة التواصل بين الأجيال الشعرية، ودور النقد، وغيرها من المواضيع.
وفي كلمة لها خلال افتتاح أعمال الملتقى، أشارت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسية، إلى أن هذا الملتقى يعكس التزام المؤسستين المشترك بدعم الثقافة العربية واستشراف مستقبلها. وقالت "اليوم، نفتح نقاشا يتجاوز الشعر العربي ليشمل واقع الشعر في العالم بأسره، حيث تتردد في الأوساط الأدبية والثقافية مقولة أن هناك أزمة كبيرة تعصف بالشعر، ليس العربي فحسب، بل تتعداه إلى العالمي، وهي بالتأكيد ليست أزمة شعراء، بقدر ما هي أزمة تعبر عن المفهوم العام لوظيفة الشعر في حياة البشر".
ولفتت قسيسية إلى أننا كعرب، ومفهومنا عن هويتنا بأننا "أمة من الشعراء"، بحسب وصف الناقد الدكتور خالد الكركي، فإن الشعر سيظل حاضرا في وجداننا وحياتنا ما دام هناك من ينطق بلغة الضاد. كما أننا على يقين أن الشعر العربي غالبا ما يصحح مساره، ويقترح أشكالا ومضامين تتماشى مع لغة العصر الذي يعيش فيه. رأينا ذلك في التحولات التي شهدها خلال الفترات الجاهلية والإسلامية الأولى، ثم الأموية فالعباسية ففترة المماليك والأندلس، وصولا إلى اليوم. لقد مر الشعر العربي خلالها بفترات لم تكن مبدعة، ولكنه كان سرعان ما يصحح مساراته ليظل تعبيرا عن وجداننا.
وأكدت قسيسية حرص مؤسسة عبد الحميد شومان، على بناء شراكات مع مؤسسات محلية وعربية، تلتقي معها في الأهداف والرؤى والطموح، منوهة إلى أن "شراكتنا مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، هي من الشراكات التي تمتد عبر سنوات طويلة، نفذنا خلالها العديد من الندوات والملتقيات والفعاليات".
من جهتها، أكدت الدكتورة فاطمة الصايغ عضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، في كلمتها، أن هذا الملتقى يعد منصة ثقافية فريدة تسهم في تعميق الحوار الفكري وإثراء المشهد الثقافي العربي.
وأشارت إلى أن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية تؤمن بأهمية التعاون الثقافي بين المؤسسات العربية، وبالدور الحيوي الذي تؤديه الثقافة في تعزيز القيم الإنسانية، والتقريب بين الشعوب، ونقل تجاربها وآمالها. وفي هذا السياق، يمثل هذا الملتقى نموذجا راقيا للشراكة الثقافية والتواصل المعرفي.
وناقش الملتقى في جلسته الأولى، أمس، التي أدارها الدكتور زياد الزعبي، ورقة عمل قدمها الدكتور مصلح النجار بعنوان "أين القصيدة.. أين النقد؟"، بالإضافة إلى ورقة عمل قدمها الدكتور علي جعفر العلاق وحملت عنوان "اتجاهات القصيدة في الألفية الجديدة".
وتضمنت الجلسة الثانية التي أدارها الدكتور عماد الضمور، ثلاث أوراق عمل؛ الأولى قدمتها الدكتورة فاطمة قنديل بعنوان "ماذا تبقى من إرث رواد القصيدة الحديثة"، فيما قدم الدكتور مبارك الجابري ورقة بعنوان "انكسار المنبرية وصعود الصمت"، مثلما قدم الدكتور حبيب بوهرور ورقة عنوانها "مستويات الوعي التجريبي في الشعر العربي المعاصر.. خطاب انطولوجي أم متطلب سياق".
ويواصل الملتقى أعماله اليوم؛ حيث ستناقش الجلسة الأولى التي سيديرها الدكتور ناصر شبانة، أوراق عمل يقدمها كل من الدكتور جمال مقابلة بعنوان "انقطاع التواصل بين الأجيال الشعرية"، والدكتور سلطان العميمي بعنوان "جوائز الشعر.. وهج الماضي وبريق الحاضر"، والدكتور سعيد يقطين بعنوان "عندما يستقيل الشعر من الصخب".
وتتضمن الجلسة الثانية التي سيديرها الدكتور محمد عبيدالله، أوراق عمل يقدمها الدكتور عبدالواسع الحميري وتحمل ورقته عنوان "ثورة داخل الثورة الشعرية"، وصبحي حديدي وحملت ورقته عنوان "أصواتهم في أصواتنا (قصيدة النثر بين الشرق والغرب)"، فيما قدم الورقة الأخيرة في الملتقى الدكتور هايل الطالب، وهي بعنوان "تحولات الشعرية العربية في الألفية الثالثة.. قصيدة النثر واللغة المدججة بالحياة (بريق من مروا من هنا) أنموذجا تطبيقيا".
يشار إلى أنه يشارك في الأمسية الشعرية الأولى مساء اليوم كل من الشعراء: غسان زقطان، إبراهيم محمد إبراهيم، حسين درويش، سوسن دهنيم، سعد الدين شاهين، في حين سيشارك في الأمسية الشعرية مساء اليوم؛ الشعراء: مها العتوم، صالحة غابش، عمر جاسم السراي، الدكتور حسن نجمي، محمد بن خضر الغامدي.

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