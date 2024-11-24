المجالي للطالبات: عليكن الاستثمار في قدراتكن وتكوين شخصيات مستقلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تقول الشريك المؤسس والمديرة الإدارية لشركة كريستل، زينة المجالي، لطالبات الصف التاسع من مدرسة الجزائر الأساسية للبنات: "إن أصعب ما يمر به الإنسان هو ضبط النفس وحثها على العمل".
وتحث المجالي الطالبات خلال جلسة ضمن حملة قادة الأعمال التي تنفذها مؤسسة إنجاز للعام الـ16 على التوالي، على السعي نحو تحقيق أهدافهن، والتركيز على الدراسة والعمل وتحديد أوقات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والبحث عن المفيد منها مثل منصات التوظيف والأعمال والمحتوى التعليمي الهادف والمفيد.
وتشير المجالي إلى أنها أكملت دراستها الماجستير في مجال التواصل والأبحاث وعملت لسنوات عدة، في مجالات مختلفة ومن ثم قررت تأسيس شركة مع زملاء لها لبناء أول مركز اتصال مستقل في الأردن، يقدم خدماته للعديد من الشركات.
وتشرح أن الصعوبات التي واجهتهم في البداية، كانت البحث عن مستثمرين لتمويل المشروع وإقناع الشركات بتقديم خدمات مراكز الاتصال نيابة عنهم.
تقول المجالي: "إنهم بعد تمكمهم من إقناع الشركات بالتعاقد معهم تمكنت شركة كريستل من توظيف ما يقارب الـ2000 موظف، بفروعها في عمان، الكرك والعقبة، إضافة إلى تواجد فروع للشركة اليوم في دول أخرى".
وتضيف أنها لم تستمع للمحبطين، الذين رأوا أن المشروع سيفشل، إذ يجب على الإنسان وخصوصا السيدات الإيمان بقدراتهن، مؤكدة أن بعض الآراء كانت محبطة، ولكن على الرغم من ذلك تمكنت الشركة من أن تكون رائدة في هذا المجال على المستوى الدولي وبات السوق الأردني اليوم، يضم العديد من الشركات التي تعمل في المجال ذاته.
وتشير إلى أهمية اعتماد الفتاة على ذاتها، والاستثمار في قدراتها، وتكوين شخصيتها المستقلة حتى بعد الزواج، لأن فكرة الزواج لا يجب أن تكون تغيير للمسار كاملا.
وتنصح المجالي الطالبات، بأهمية اختيار تخصصات غير تقليدية، والتركيز على تطوير اللغة الإنجليزية التي لها دور رئيسي في العمل.
وتشير إلى أهمية تطوير المهارات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، التي تشكل مستقبل العالم، والابتعاد عن الأعمال البسيطة التي يمكن للآلات والروبوتات القيام بها، لأن الأعمال المقبلة ستكون من نصيب الأشخاص الأذكى، ومن لا يسعى لتطوير ذاته، لن يجد نفسه في سوق العمل.
وتذكر المجالي أن أبرز الصعوبات التي واجهتها في رحلتها، كانت إيجاد أشخاص يؤمنون بالفكرة وتمويلها والاستثمار فيها، وأن أهم شيء هو المثابرة والاستمرار بالسعي لتحقيق الهدف، وتطوير الذات، إضافة إلى الصبر، لأن نجاح المشاريع يحتاج إلى الوقت.
وتؤكد المجالي، أن الشركة تضم اليوم مجموعة من طلبة الجامعات المبدعين، الذين ترى فيهم مستقبلا ناجحا، في حين أن الفتيات لهن فرصة كبرى اليوم مع انتشار فكرة العمل من المنزل، إذ يمكن أيضا تحقيق النجاح من دون الاضطرار إلى الخروج من المنزل.
وتقول المجالي: "إنها فخورة اليوم بالنجاحات التي حققتها الشركة، وهو الأمر الذي يدعوها للعمل الدؤوب على استمرار هذا الإنجاز، والخوف من الفشل يدفعها إلى متابعة كل التفاصيل اليومية، حرصا على عملها وعمل الأشخاص في الشركة".
وفي ختام الجلسة، نصحت المجالي الطالبات، بالمثابرة والصبر وتطوير الذات والمهارات في طريقهن نحو النجاح.
يذكر أن حملة قادة الأعمال هي إحدى برامج مؤسسة "إنجاز" التي أطلقتها العام 2008 تحت رعاية الملكة رانيا العبد الله، وتنفذها للعام السادس عشر على التوالي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص الأردني، وتم إطلاق الحملة العام الحالي، بالتعاون مع مؤسسة إدارة المشاريع التعليمية (PMIEF)، البنك الأردني الكويتي، الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، مدرسة المشرق الدولية وبشراكة إعلامية مع صحيفة "الغد".
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