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المجالي للطالبات: عليكن الاستثمار في قدراتكن وتكوين شخصيات مستقلة

11/24/2024 2:32:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تقول الشريك المؤسس والمديرة الإدارية لشركة كريستل، زينة المجالي، لطالبات الصف التاسع من مدرسة الجزائر الأساسية للبنات: "إن أصعب ما يمر به الإنسان هو ضبط النفس وحثها على العمل".
وتحث المجالي الطالبات خلال جلسة ضمن حملة قادة الأعمال التي تنفذها مؤسسة إنجاز للعام الـ16 على التوالي، على السعي نحو تحقيق أهدافهن، والتركيز على الدراسة والعمل وتحديد أوقات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والبحث عن المفيد منها مثل منصات التوظيف والأعمال والمحتوى التعليمي الهادف والمفيد.
وتشير المجالي إلى أنها أكملت دراستها الماجستير في مجال التواصل والأبحاث وعملت لسنوات عدة، في مجالات مختلفة ومن ثم قررت تأسيس شركة مع زملاء لها لبناء أول مركز اتصال مستقل في الأردن، يقدم خدماته للعديد من الشركات.
وتشرح أن الصعوبات التي واجهتهم في البداية، كانت البحث عن مستثمرين لتمويل المشروع وإقناع الشركات بتقديم خدمات مراكز الاتصال نيابة عنهم.
تقول المجالي: "إنهم بعد تمكمهم من إقناع الشركات بالتعاقد معهم تمكنت شركة كريستل من توظيف ما يقارب الـ2000 موظف، بفروعها في عمان، الكرك والعقبة، إضافة إلى تواجد فروع للشركة اليوم في دول أخرى".
وتضيف أنها لم تستمع للمحبطين، الذين رأوا أن المشروع سيفشل، إذ يجب على الإنسان وخصوصا السيدات الإيمان بقدراتهن، مؤكدة أن بعض الآراء كانت محبطة، ولكن على الرغم من ذلك تمكنت الشركة من أن تكون رائدة في هذا المجال على المستوى الدولي وبات السوق الأردني اليوم، يضم العديد من الشركات التي تعمل في المجال ذاته.
وتشير إلى أهمية اعتماد الفتاة على ذاتها، والاستثمار في قدراتها، وتكوين شخصيتها المستقلة حتى بعد الزواج، لأن فكرة الزواج لا يجب أن تكون تغيير للمسار كاملا.
وتنصح المجالي الطالبات، بأهمية اختيار تخصصات غير تقليدية، والتركيز على تطوير اللغة الإنجليزية التي لها دور رئيسي في العمل.
وتشير إلى أهمية تطوير المهارات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، التي تشكل مستقبل العالم، والابتعاد عن الأعمال البسيطة التي يمكن للآلات والروبوتات القيام بها، لأن الأعمال المقبلة ستكون من نصيب الأشخاص الأذكى، ومن لا يسعى لتطوير ذاته، لن يجد نفسه في سوق العمل.
وتذكر المجالي أن أبرز الصعوبات التي واجهتها في رحلتها، كانت إيجاد أشخاص يؤمنون بالفكرة وتمويلها والاستثمار فيها، وأن أهم شيء هو المثابرة والاستمرار بالسعي لتحقيق الهدف، وتطوير الذات، إضافة إلى الصبر، لأن نجاح المشاريع يحتاج إلى الوقت.
وتؤكد المجالي، أن الشركة تضم اليوم مجموعة من طلبة الجامعات المبدعين، الذين ترى فيهم مستقبلا ناجحا، في حين أن الفتيات لهن فرصة كبرى اليوم مع انتشار فكرة العمل من المنزل، إذ يمكن أيضا تحقيق النجاح من دون الاضطرار إلى الخروج من المنزل.
وتقول المجالي: "إنها فخورة اليوم بالنجاحات التي حققتها الشركة، وهو الأمر الذي يدعوها للعمل الدؤوب على استمرار هذا الإنجاز، والخوف من الفشل يدفعها إلى متابعة كل التفاصيل اليومية، حرصا على عملها وعمل الأشخاص في الشركة".
وفي ختام الجلسة، نصحت المجالي الطالبات، بالمثابرة والصبر وتطوير الذات والمهارات في طريقهن نحو النجاح.
يذكر أن حملة قادة الأعمال هي إحدى برامج مؤسسة "إنجاز" التي أطلقتها العام 2008 تحت رعاية الملكة رانيا العبد الله، وتنفذها للعام السادس عشر على التوالي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص الأردني، وتم إطلاق الحملة العام الحالي، بالتعاون مع مؤسسة إدارة المشاريع التعليمية (PMIEF)، البنك الأردني الكويتي، الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، مدرسة المشرق الدولية وبشراكة إعلامية مع صحيفة "الغد".

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