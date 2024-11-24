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كيف تحول التعليقات السلبية حياة المستخدمين إلى مساحة تبرير للذات؟

11/24/2024 2:32:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ربى الرياحي






لم تقتصر مواقع التواصل الاجتماعي على التعارف وتبادل الأخبار والمعلومات، ولا على استخدامها كمنابر جديدة للتعبير عن الأفكار والآراء ذات القيمة والأهمية، باعتبارها أداة تواصل سريعة ومتاحة للجميع، بل هناك من يحولها عمدا إلى ساحات حرب تشوه القيم وتؤذي الآخرين نفسيا وعاطفيا من خلال التعليقات السلبية التي يتبادلونها، وتحمل الكثير من السموم والتجريح.
استخدام هذه التعليقات كسلاح في حروب كلامية تفتقر إلى الأخلاق قد يجبر البعض في كثير من الأحيان على الكشف عن أسرار شخصية لا يحق لأحد الاطلاع عليها أو التحدث عنها. مثل هذه التعليقات قد تدفع بعض الأشخاص إلى الخروج إلى العلن والتحدث في أمور حساسة بهدف إيقاف الألسنة العابثة، وتوضيح حقائق قد تدمرهم داخليا لأنهم اضطروا لذلك.
التعليقات السلبية سم قاتل، كما تقول رندة جلال، التي تعبر عن ألمها الشديد من استقواء البعض بكلماتهم على أطفال أبرياء، لا ذنب لهم، من خلف الشاشات. هؤلاء يلقون بكل أفكارهم المسمومة وعقدهم النفسية على مرأى من الناس من دون أن يراعوا مشاعر من يؤذونهم بكلماتهم. وتلفت رندة إلى أنها تتأثر كثيرا عندما تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي وتجد تعليقات جارحة تنتشر بلا مبرر، وأغلبها لا هدف لها سوى التجريح والإيذاء.
وتبين رندة أن ما يثير الدهشة هو أن القسوة لم تعد تعرف حدا، بل وصل الأمر إلى حد أن البعض يتفاخرون بها. ومن بين التعليقات المؤذية التي لم تستطع نسيانها، تعليق على إحدى صور الأطفال، موجه للأم: "ليش ابنك شكله غريب، مبين مش طبيعي؟"، مما دفع الأم للرد والكشف أن ابنها يعاني من مرض ما، رغم أن البوح بذلك كان أمرا صعبا عليها، إذ لم يكن سهلا أن تكشف أكثر ما يؤلمها لأشخاص لا تعرفهم ولا يهمهم وجعها. ومع ذلك، وجدت نفسها مضطرة للتبرير والدفاع عن طفولة ابنها من ألسنة لا ترحم.
تستنكر رندة جلال مثل هذه التعليقات، قائلة إن لكل شخص قصته الخاصة التي لا يعلم عنها أحد، ولذلك يجب على الجميع احترام خصوصيات الآخرين وتقدير آلامهم.
كما أن الشخصيات المشهورة لا تفلت من هذا النوع من التجريح؛ فهم الأكثر عرضة للتعليقات القاسية وغير الإنسانية لكونهم تحت الأضواء، وكل الأنظار تتجه إليهم. وفي هذا السياق، نجد العديد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي يتسابقون في انتقادهم، واختراق خصوصياتهم، بل ويتطاولون عليهم بالشتم.
ومن بين هذه التعليقات المؤلمة، نجد عبارات تحتوي على تنمر واستهزاء، مثل تلك التي كتبت لأحد المشاهير بسبب وزنها الزائد. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تعدى إلى التطفل على أمور شخصية وحساسة، مثل السؤال المؤلم: "لماذا لم تنجبي بعد؟"، هذا السؤال أجبر زوجها على الرد والدفاع عنها، موضحا أنه هو السبب وراء تأخر الإنجاب، ولا علاقة لها بذلك. في الحقيقة، لم يكن مضطرا لتبرير أمر شخصي لا يخص أحدا سواه، لكن كثرة التعليقات الجارحة والأسئلة الخالية من أي إنسانية دفعته للكشف عن حقيقة لم يكن مضطرا لمشاركتها مع الناس لولا الهجوم الكبير على زوجته. هي تستنكر مثل هذه التعليقات، تقول إن لكل شخص قصته التي لا يعلم عنها أحد، ولذلك احترموا خصوصيات الآخرين وقدروا أوجاعهم.
توضح مدربة المهارات الحياتية نور العامري، أن التعليقات السلبية تؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية للأفراد، وقد تصل إلى حد الإيذاء العاطفي. ويتضاعف هذا التأثير عندما يشعر الشخص بأنه مضطر للتبرير أو كشف أمور شخصية للدفاع عن نفسه أمام الجمهور.
ومن الأسباب التي تجعل هذه التعليقات مؤذية وتشجع على التبرير، الشعور بالمراقبة العامة؛ حيث تشعر التعليقات السلبية الشخص بأنه مستهدف أمام جمهور واسع، مما يزيد من الضغط عليه للرد أو التوضيح.
وتنوه إلى أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يبنون أحكامهم بناء على معلومات جزئية أو خاطئة، مما يدفع الشخص المستهدف إلى تبرير موقفه أو سلوكه، وفق العامري. كذلك يخشى الشخص أن تؤثر هذه التعليقات على صورته الاجتماعية أو المهنية، مما يجعله يضطر لكشف تفاصيل قد لا يرغب في مشاركتها. وأحيانا قد تؤدي التعليقات السلبية إلى حملات مضادة ضد الشخص، مما يزيد من الضغط عليه للتوضيح والدفاع عن نفسه.
ووفق العامري، فإن التبعات النفسية تشمل القلق والتوتر وفقدان الثقة بالنفس، بالإضافة إلى الشعور بالضعف أو الانكشاف. يمكن أن تكون لهذه التعليقات أهداف متعددة، وهي تختلف حسب نوايا الأشخاص الذين يكتبونها. والكثير من مستخدمي وسائل التواصل يبنون أحكامهم على معلومات جزئية أو خاطئة، ما يدفع الشخص المستهدف لتبرير موقفه أو سلوكه. وتبين العامري أن خوف الشخص من أن تؤثر هذه التعليقات على صورته الاجتماعية أو المهنية يدفعه لكشف تفاصيل قد لا يرغب بمشاركتها. وفي بعض الأحيان، قد تؤدي التعليقات السلبية إلى حملات ضد الشخص، ما يزيد من حدة الضغط عليه للتوضيح، فضلا عن القلق والتوتر وفقدان الثقة بالنفس والشعور بالضعف أو الانكشاف. ويمكن أن تكون لها أهداف متعددة، وهي تختلف حسب نوايا الأشخاص الذين يكتبونها.
إلى ذلك، تكون التعليقات أحياناً وسيلة لإظهار التفوق الشخصي أو الحقد تجاه نجاح الآخرين. وهناك من يكتب تعليقات سلبية فقط لإيذاء الآخرين أو التسلية على حسابهم.
وتنصح العامري بالتجاهل أو الرد بهدوء إذا كان الرد ضروريا، فمن الأفضل أن يكون بطريقة عقلانية ومختصرة. ويمكن اللجوء إلى الأصدقاء أو الأسرة لتخفيف الضغط، وطلب المساعدة النفسية إذا كان التأثير كبيرا.
ويشير الاختصاصي الاجتماعي الأسري مفيد سرحان إلى أن كثيرا من استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي تكون لأمور شخصية، متعلقة بالاهتمامات أو التسلية، بل وأحيانا تعد هدرا للوقت من دون هدف.
كما أن لوسائل التواصل فوائدها الكبيرة، فإن لها أضرارها المتعددة، وهذا يعتمد بالأساس على المستخدم ودرجة وعيه والوقت الذي يستنزفه.
فالبعض أصبح "مدمنا" لهذه الوسائل، وهي تشغل جل وقته حتى أثناء العمل الرسمي، فالهاتف لا يفارقه، وكثير من الأسر تنشغل بالهواتف الشخصية أثناء جلوسها تحت سقف واحد، بل وتتواصل من خلالها عبر التطبيقات المختلفة من دون أن تتواصل لفظيا مباشرة بالرغم من أنهم متجاورون وفي غرفة واحدة.
ويذهب سرحان إلى أن عشرات التعليقات من أشخاص ليسوا ذوي خبرة أو اختصاص، ولعل بعضهم يرغب بالتسلية. فهناك رجال يعلقون على أمور تخص النساء، ونساء أصبحن خبيرات بشؤون الرجال، وأطفال ومراهقون أصبحوا على درجة عالية في توجيه النقاش وكتابة تعليقات لا تراعي أبسط ضوابط الكتابة أو أخلاقياتها، ويتدخلون في أدق التفاصيل. فالخصوصية أراد لها صاحبها أن تكون مستباحة، ربما جهلا أو بحثا عن الشهرة أو كسبا للإعجابات وتسجيل عدد أكبر من المتابعين، وينسى أو يتناسى أنه هو من قلل من قيمة نفسه.
ووفق قول سرحان، ليس من الضروري أن يعلق الشخص على كل ما يقرأ أو يشاهد، خصوصا أن هدف البعض من النشر هو كسب أكبر عدد من التعليقات أو المشاهدات، فهو يعتبر ذلك نجاحا له بغض النظر عن فحوى أو مضمون هذه التعليقات. فكثير ممن ينشرون محتوى "أجوف" بل هادم للقيم أصبحوا مشهورين و"مؤثرين" في عرف السوشيال ميديا. "لذا، يجب أن يكون التعليق مدروسا وعند الضرورة، وفي الأمور التي تقع ضمن اختصاص الشخص أو خبرته، وألا يكون لمجرد التعليق أو تسجيل الحضور والإظهار للآخرين أنه متفاعل مع كل ما ينشر، ومن دون تدخل في خصوصيات الآخرين أو إحراجهم بالأسئلة أو طلب المعلومات أو استدراجهم للحديث عما لا يريدون"، بحسب سرحان.
وفي قضايا النقاش، يقول سرحان "إن البعض قد يعلق على تعليقات غيره بأسلوب لا يخلو من التجريح والاستهزاء. فاحترام الآخرين مهم حتى لو اختلفت معهم في الرأي ما دام الأمر في حدود وجهات النظر. فقد يتعمد البعض إثارة المشكلات بين أفراد بعينهم أو داخل أسرة أو مجتمع. فالحكمة تقتضي ألا ينجر العقلاء إلى هذه المتاهات. وقد يتعمد شخص أو مجموعة إلى "اغتيال شخصية" معروفة بسبب الغيرة أو الحسد أو موقف أو خلاف شخصي. فيجدون من الفضاء الإلكتروني مساحة مناسبة لتحقيق أهدافهم غير الأخلاقية".
وهنا، واجب الجميع التأكد من صحة المعلومة والتثبت من الخبر قبل تناقله أو نشره أو حتى إبداء الإعجاب به، عدا عن التعليق عليه، وفق سرحان، فخصوصيات الآخرين ليست مجالا للنقاش والتعليق. وأسرار البيوت ليست للنقل والتداول. والزلات والأخطاء والهفوات لا ينبغي أن تصبح مجالا للذم والتندر والتقليل من شأن صاحبها أو التهكم عليه. والموت والمرض وعثرات الحياة ليست مجالا للشماتة والتشفي، فهي تصيب الجميع وليس للإنسان سلطة عليها.

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