مندوبا عن الملك .. العيسوي يطمئن على صحة مصابي رجال الأمن العام بحادثة الرابية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، على الوضع الصحي لرجال الأمن العام، الذين تعرضوا لإصابات بحادثة إطلاق النار على إحدى دوريات الأمن العام العاملة في منطقة الرابية.
ونقل العيسوي، للمصابين الأربعة، تحيات جلالة الملك وتمنياته لهم بالشفاء العاجل.
واستمع العيسوي، بحضور مدير الخدمات الطبية الملكية بالإنابة الدكتور الدكتور حسين الخريشا ومساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب العميد أنور الطراونة، إلى شرح من الجهاز الطبي المشرف على المصابين، الذين يتلقون العلاج في الخدمات الطبية الملكية، وحالتهم الصحية العامة مستقرة.- (بترا)
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