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مندوبا عن الملك .. العيسوي يطمئن على صحة مصابي رجال الأمن العام بحادثة الرابية

11/24/2024 2:32:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، على الوضع الصحي لرجال الأمن العام، الذين تعرضوا لإصابات بحادثة إطلاق النار على إحدى دوريات الأمن العام العاملة في منطقة الرابية.


ونقل العيسوي، للمصابين الأربعة، تحيات جلالة الملك وتمنياته لهم بالشفاء العاجل.




واستمع العيسوي، بحضور مدير الخدمات الطبية الملكية بالإنابة الدكتور الدكتور حسين الخريشا ومساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب العميد أنور الطراونة، إلى شرح من الجهاز الطبي المشرف على المصابين، الذين يتلقون العلاج في الخدمات الطبية الملكية، وحالتهم الصحية العامة مستقرة.- (بترا)

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