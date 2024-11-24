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مصابو حادثة الرابية يتحدثون عن إصاباتهم - فيديو

11/24/2024 8:00:04 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - بثت إذاعة الأمن العام، لقاء مع مصابي حادثة الرابية الذين يرقدون على سرير الشفاء، على إثر حادثة إطلاق النار في منطقة الرابية بعمان.

تاليا الفيديو :


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