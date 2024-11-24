مصابو حادثة الرابية يتحدثون عن إصاباتهم - فيديو

مصابو حادثة الرابية يتحدثون عن إصاباتهم - فيديو
التاريخ
11/24/2024 8:00:04 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - بثت إذاعة الأمن العام، لقاء مع مصابي حادثة الرابية الذين يرقدون على سرير الشفاء، على إثر حادثة إطلاق النار في منطقة الرابية بعمان.
تاليا الفيديو :
MENAFN24112024000151011027ID1108920030
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.