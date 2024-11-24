ألمانيا: اعتقال متظاهرين خلال مسيرة داعمة لفلسطين ولبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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برلين / PNN - اعتقلت الشرطة الألمانية عددا من المتظاهرين خلال مسيرة جرت، مساء أمس السبت، في العاصمة برلين، للتضامن مع غزة ولبنان اللتين تتعرضان لقصف إسرائيلي.
وشارك المئات في المظاهرة التي خرجت في شارع ويدينغ ببرلين وسط إجراءات أمنية مشددة.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللبنانية، ورددوا هتافات تستنكر تزويد الحكومة الألمانية لإسرائيل بالأسلحة.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الحرية لفلسطين" و"أوقفوا الإبادة في غزة" و"ألمانيا كُفّي عن تسليح حكومة نتنياهو الفاشية".
وحمل بعض المتظاهرين الخبز وأكياس كتب عليها "دقيق" للفت الانتباه إلى الجوع الذي يعاني منه سكان غزة.
وأوقفت الشرطة 4 أشخاص على الأقل في المظاهرة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
ويوم الخميس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة في غزة.
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