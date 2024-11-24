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ألمانيا: اعتقال متظاهرين خلال مسيرة داعمة لفلسطين ولبنان

11/24/2024 6:10:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) برلين / PNN - اعتقلت الشرطة الألمانية عددا من المتظاهرين خلال مسيرة جرت، مساء أمس السبت، في العاصمة برلين، للتضامن مع غزة ولبنان اللتين تتعرضان لقصف إسرائيلي.

وشارك المئات في المظاهرة التي خرجت في شارع ويدينغ ببرلين وسط إجراءات أمنية مشددة.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللبنانية، ورددوا هتافات تستنكر تزويد الحكومة الألمانية لإسرائيل بالأسلحة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الحرية لفلسطين" و"أوقفوا الإبادة في غزة" و"ألمانيا كُفّي عن تسليح حكومة نتنياهو الفاشية".

وحمل بعض المتظاهرين الخبز وأكياس كتب عليها "دقيق" للفت الانتباه إلى الجوع الذي يعاني منه سكان غزة.

وأوقفت الشرطة 4 أشخاص على الأقل في المظاهرة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

ويوم الخميس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة في غزة.

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