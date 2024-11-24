Sunday, 24 November 2024 01:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشيخ خالد بن عبد الله: البحرين شريك دولي فاعل في ترسيخ العدالة والمساواة ومواجهة التحديات الإنسانية

11/24/2024 6:05:13 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن المنجزات الحضارية التي حققتها مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على صعيد حماية حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص، يعكس الإيمان بترسيخ العدالة والمساواة كقيم أخلاقية تعكس حرص المملكة بوصفها شريكاً دولياً فاعلاً على مواجهة التحديات الإنسانية.
وأوضح أن البحرين تمكنت وعلى مدى السنوات الماضية من إدماج مختلف القيم الإنسانية في تشريعاتها وأنظمتها وسياساتها وخططها الوطنية على نحو يعكس نهجها القائم على احترام حقوق الإنسان، والذي يعد مرتكزاً رئيسياً لمنظومتها الشاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تقوم على أسس الوقاية والحماية والعدالة القضائية والشراكة والحوكمة، والمواكبة جميعها لأفضل الممارسات العالمية.
جاء ذلك لدى لقاء نائب رئيس الوزراء في مكتبه بقصر القضيبية صباح اليوم بحضور نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، وعدد من كبار المسؤولين، تيريزا ماي، رئيسة وزراء المملكة المتحدة السابقة ورئيسة المفوضية العالمية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك بمناسبة زيارتها والوفد المرافق إلى المملكة، حيث نقل لها تحيات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وخلال اللقاء، هنأ
نائب رئيس مجلس الوزراء تيريزا ماي بمناسبة تأسيس المفوضية التي تجسد اهتماماتها في مجال حماية حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي تدعم مملكة البحرين من خلاله كافة أوجه التعاون والشراكات مع المؤسسات الدولية لتحقيق الأهداف المشتركة في القضاء على هذه الظاهرة العابرة للحدود، راجياً معاليه للمفوضية والقائمين عليها التوفيق والسداد.
من جانبها، أعربت تيريزا ماي عن شكرها وتقديرها لمملكة البحرين على ما توليه من اهتمام بمجال حماية حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص، حتى باتت دولة رائدة ونموذجاً يُحتذى في المنطقة، متمنية للمملكة دوام التقدم والازدهار.

MENAFN24112024000055011008ID1108919804

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث