التوترات الجيوسياسية تدفع الذهب لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس 2023

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 24 - 11 (كونا) -- شهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا بنسبة 5 بالمئة نهاية تداولات الأسبوع الماضي مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه وهي أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس 2023 مسجلة 2715 دولارا أمريكيا للأونصة اثر تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا ما عزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.
وقال تقرير صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن هذا الارتفاع دفع العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر إلى الإغلاق عند 2718 دولارا للأونصة لتنهي بذلك سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع.
وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار الذهب تزامن مع ضغوط من ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية حيث سجل ارتفاعا بنسبة 55ر0 بالمئة ليصل إلى 55ر177 نقطة بعدما تجاوز حاجز 108 نقاط خلال التداولات.
ولفت إلى بيانات صادرة عن جامعة ميشيغان الأمريكية أظهرت تراجع توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم لعام 2024 إلى 6ر2 بالمئة وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020 ما يعني أن جاذبية الذهب تزيد حاليا.
وأوضح أن سعر الذهب وصل خلال تداولات الجمعة إلى 2715 دولارا للأونصة مرتفعا للجلسة الخامسة على التوالي مرجعا ذلك إلى تصاعد المخاوف الجيوسياسية خصوصا بعد إطلاق أوكرانيا صاروخا مزودا بتكنولوجيا غربية على روسيا ورد موسكو بإطلاق أول صاروخ باليستي عابر للقارات على الأراضي الأوكرانية.
وأفاد بأن توقعات الأسواق بتخفيف السياسة النقدية للمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) ساهمت في تعزيز الطلب على الذهب خصوصا بعد تراجع غير متوقع في طلبات البطالة الأمريكية.
وذكر التقرير أن تصريحات رئيس (الفيدرالي) في شيكاغو باتريك هاركر أشارت إلى إمكانية تخفيف أسعار الفائدة تدريجيا مع استمرار تراجع التضخم نحو الهدف المحدد مما أدى إلى انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة نقطتين أساسيتين مما دعم ارتفاع أسعار الذهب.
وبين أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا لا تزال تؤدي دورا كبيرا في تحفيز الطلب على الذهب كملاذ آمن خصوصا وسط مخاوف من تصعيد محتمل في النزاع متوقعا أن تؤدي البيانات الاقتصادية المرتقبة في الولايات المتحدة مثل محاضر اجتماع مجلس (الفيدرالي) الأمريكي إلى تأثير مباشر على أسعار الذهب "حيث يرجح معظم المحللين استمرار الاتجاه الصعودي للمعدن الأصفر على المدى القريب"
وفي السوق المحلي أفاد تقرير (دار السبائك) بأن أسعار الذهب عيار 24 بلغت 27 دينارا للغرام (نحو 89 دولارا أمريكيا) بينما سجل الذهب عيار 22 نحو 750ر24 دينار للغرام واستقرت أسعار الفضة عند 349 دينارا للكيلو غرام (نحو 1151 دولارا أمريكيا).
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام. (النهاية)
س م ر / ن و ف
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