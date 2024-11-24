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التوترات الجيوسياسية تدفع الذهب لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس 2023

11/24/2024 4:41:57 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 11 (كونا) -- شهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا بنسبة 5 بالمئة نهاية تداولات الأسبوع الماضي مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه وهي أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس 2023 مسجلة 2715 دولارا أمريكيا للأونصة اثر تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا ما عزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.
وقال تقرير صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن هذا الارتفاع دفع العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر إلى الإغلاق عند 2718 دولارا للأونصة لتنهي بذلك سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع.
وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار الذهب تزامن مع ضغوط من ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية حيث سجل ارتفاعا بنسبة 55ر0 بالمئة ليصل إلى 55ر177 نقطة بعدما تجاوز حاجز 108 نقاط خلال التداولات.
ولفت إلى بيانات صادرة عن جامعة ميشيغان الأمريكية أظهرت تراجع توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم لعام 2024 إلى 6ر2 بالمئة وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020 ما يعني أن جاذبية الذهب تزيد حاليا.
وأوضح أن سعر الذهب وصل خلال تداولات الجمعة إلى 2715 دولارا للأونصة مرتفعا للجلسة الخامسة على التوالي مرجعا ذلك إلى تصاعد المخاوف الجيوسياسية خصوصا بعد إطلاق أوكرانيا صاروخا مزودا بتكنولوجيا غربية على روسيا ورد موسكو بإطلاق أول صاروخ باليستي عابر للقارات على الأراضي الأوكرانية.
وأفاد بأن توقعات الأسواق بتخفيف السياسة النقدية للمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) ساهمت في تعزيز الطلب على الذهب خصوصا بعد تراجع غير متوقع في طلبات البطالة الأمريكية.
وذكر التقرير أن تصريحات رئيس (الفيدرالي) في شيكاغو باتريك هاركر أشارت إلى إمكانية تخفيف أسعار الفائدة تدريجيا مع استمرار تراجع التضخم نحو الهدف المحدد مما أدى إلى انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة نقطتين أساسيتين مما دعم ارتفاع أسعار الذهب.
وبين أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا لا تزال تؤدي دورا كبيرا في تحفيز الطلب على الذهب كملاذ آمن خصوصا وسط مخاوف من تصعيد محتمل في النزاع متوقعا أن تؤدي البيانات الاقتصادية المرتقبة في الولايات المتحدة مثل محاضر اجتماع مجلس (الفيدرالي) الأمريكي إلى تأثير مباشر على أسعار الذهب "حيث يرجح معظم المحللين استمرار الاتجاه الصعودي للمعدن الأصفر على المدى القريب"
وفي السوق المحلي أفاد تقرير (دار السبائك) بأن أسعار الذهب عيار 24 بلغت 27 دينارا للغرام (نحو 89 دولارا أمريكيا) بينما سجل الذهب عيار 22 نحو 750ر24 دينار للغرام واستقرت أسعار الفضة عند 349 دينارا للكيلو غرام (نحو 1151 دولارا أمريكيا).
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام. (النهاية)

س م ر / ن و ف




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