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4 دول غربية ترحب بقرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران

11/24/2024 4:41:56 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 24 - 11 (كونا) -- رحبت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بقرار أصدرته (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) يطالب إيران بتقديم تفسيرات بشأن رصد آثار لجزيئات اليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يسبق لطهران الإعلان عنها.
وقالت الدول الأربع في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأمريكية أمس السبت "إننا نرحب بتبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا بشأن إيران" واصفة إياه بأنه "يستجيب لفشل" طهران "المستمر" في تزويد الوكالة بالمعلومات والتعاون اللازمين "لتوضيح القضايا العالقة منذ فترة طويلة فيما يتصل بالمواد النووية غير المعلنة التي تم اكتشافها في مواقع متعددة لديها".
وأشارت إلى أن هذه المسألة "ذات أهمية مركزية" لقدرة الوكالة على تقديم ضمانات بشأن "الطبيعة السلمية الحصرية" للبرنامج النووي الإيراني.
وأكدت الدول الأربع أن "إيران ملزمة قانونا بموجب اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة منع الانتشار النووي بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقديم تقرير عن جميع المواد والأنشطة النووية".
وأضافت أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد من خلال هذا القرار موقفه بأنه "من الضروري والعاجل أن تحل إيران هذه القضايا".
وعبرت الدول الأربع عن أملها بأن "تغتنم إيران الفرصة" لتقديم المعلومات والتعاون اللازمين لحل هذه القضايا حتى تتمكن الوكالة من تقديم ضمانات بأن برنامج طهران "يظل سلميا بالكامل ويمكن للمجلس إغلاق النظر في هذه المسألة".
وشددت على أنه "إذا لم يحدث ذلك فسيكون من المهم أن يظل المجلس منخرطا في مواجهة التحدي الذي قد يفرضه رفض إيران المستمر للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتحقق النووي بموجب معاهدة منع الانتشار بما في ذلك ما يتصل بمصداقية نظام الضمانات العالمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وعبرت الدول الأربع في الوقت ذاته عن "القلق البالغ" إزاء إعلان ايران الأول من أمس الجمعة أنها تخطط للرد بمزيد من التوسع في برنامجها النووي "بطرق لا تستند إلى أي أساس سلمي موثوق" داعية طهران الى العودة لمسار الحوار والتعاون مع الوكالة.
يذكر أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتمد مساء الخميس الماضي مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا يطالب إيران بالإفصاح الكامل عن أنشطتها النووية كما يعرب عن القلق ازاء "عدم شفافية" برنامجها النووي.
وحصل مشروع القرار الغربي على أغلبية أصوات المجلس المكون من 35 دولة بتأييد 19 دولة وفي المقابل امتنعت عن التصويت عليه 12 دولة واعترضت ثلاث دول أخرى عليه هي الصين وروسيا وبوركينا فاسو.
وطالب القرار إيران بالسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المواقع الضرورية وتقديم المعلومات المطلوبة لحل المسائل العالقة حول طبيعة برنامجها النووي.
وردا على هذا القرار أعلنت طهران الأول من أمس الجمعة تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة في أنشطتها النووية وزيادة قدراتها في مجال تخصيب اليورانيوم "بشكل ملحوظ".
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني "أبلغنا الوكالة الدولية بما سنقوم به من إجراءات على المستويات كافة خاصة فيما يتعلق بأنشطة تخصيب اليورانيوم التي سيتم زيادة قدراتها بشكل ملحوظ عبر استخدام مختلف الأجهزة المتطورة والتسريع في عمليات البحث والتطوير الصناعي إضافة إلى توسيع البنى التحتية والإجراءات المهمة الأخرى". (النهاية)

ر س ر / م ع ع




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