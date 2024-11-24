4 دول غربية ترحب بقرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 24 - 11 (كونا) -- رحبت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بقرار أصدرته (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) يطالب إيران بتقديم تفسيرات بشأن رصد آثار لجزيئات اليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يسبق لطهران الإعلان عنها.
وقالت الدول الأربع في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأمريكية أمس السبت "إننا نرحب بتبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا بشأن إيران" واصفة إياه بأنه "يستجيب لفشل" طهران "المستمر" في تزويد الوكالة بالمعلومات والتعاون اللازمين "لتوضيح القضايا العالقة منذ فترة طويلة فيما يتصل بالمواد النووية غير المعلنة التي تم اكتشافها في مواقع متعددة لديها".
وأشارت إلى أن هذه المسألة "ذات أهمية مركزية" لقدرة الوكالة على تقديم ضمانات بشأن "الطبيعة السلمية الحصرية" للبرنامج النووي الإيراني.
وأكدت الدول الأربع أن "إيران ملزمة قانونا بموجب اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة منع الانتشار النووي بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقديم تقرير عن جميع المواد والأنشطة النووية".
وأضافت أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد من خلال هذا القرار موقفه بأنه "من الضروري والعاجل أن تحل إيران هذه القضايا".
وعبرت الدول الأربع عن أملها بأن "تغتنم إيران الفرصة" لتقديم المعلومات والتعاون اللازمين لحل هذه القضايا حتى تتمكن الوكالة من تقديم ضمانات بأن برنامج طهران "يظل سلميا بالكامل ويمكن للمجلس إغلاق النظر في هذه المسألة".
وشددت على أنه "إذا لم يحدث ذلك فسيكون من المهم أن يظل المجلس منخرطا في مواجهة التحدي الذي قد يفرضه رفض إيران المستمر للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتحقق النووي بموجب معاهدة منع الانتشار بما في ذلك ما يتصل بمصداقية نظام الضمانات العالمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وعبرت الدول الأربع في الوقت ذاته عن "القلق البالغ" إزاء إعلان ايران الأول من أمس الجمعة أنها تخطط للرد بمزيد من التوسع في برنامجها النووي "بطرق لا تستند إلى أي أساس سلمي موثوق" داعية طهران الى العودة لمسار الحوار والتعاون مع الوكالة.
يذكر أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتمد مساء الخميس الماضي مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا يطالب إيران بالإفصاح الكامل عن أنشطتها النووية كما يعرب عن القلق ازاء "عدم شفافية" برنامجها النووي.
وحصل مشروع القرار الغربي على أغلبية أصوات المجلس المكون من 35 دولة بتأييد 19 دولة وفي المقابل امتنعت عن التصويت عليه 12 دولة واعترضت ثلاث دول أخرى عليه هي الصين وروسيا وبوركينا فاسو.
وطالب القرار إيران بالسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المواقع الضرورية وتقديم المعلومات المطلوبة لحل المسائل العالقة حول طبيعة برنامجها النووي.
وردا على هذا القرار أعلنت طهران الأول من أمس الجمعة تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة في أنشطتها النووية وزيادة قدراتها في مجال تخصيب اليورانيوم "بشكل ملحوظ".
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني "أبلغنا الوكالة الدولية بما سنقوم به من إجراءات على المستويات كافة خاصة فيما يتعلق بأنشطة تخصيب اليورانيوم التي سيتم زيادة قدراتها بشكل ملحوظ عبر استخدام مختلف الأجهزة المتطورة والتسريع في عمليات البحث والتطوير الصناعي إضافة إلى توسيع البنى التحتية والإجراءات المهمة الأخرى". (النهاية)
ر س ر / م ع ع
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