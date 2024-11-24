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الرئيس الأمريكي المنتخب يختار مستشارا في إدارته السابقة وزيرا للزراعة

11/24/2024 4:41:56 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 24 - 11 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اختيار المستشار في إدارته السابقة بروك رولينز وزيرا للزراعة.
وأشاد ترامب في بيان نشره عبر منصة (تروث سوشيال) للتواصل الاجتماعي أمس السبت برولينز معتبرا أن التزامها "بدعم المزارع الأمريكي والدفاع عن الاكتفاء الذاتي الغذائي الأمريكي واستعادة المدن الأمريكية الصغيرة المعتمدة على الزراعة لا مثيل له".
وأضاف أن رولينز ستقود بصفتها وزيرا للزراعة "الجهود لحماية المزارعين الأمريكيين الذين هم حقا العمود الفقري لبلدنا".
وتتكون وزارة الزراعة الأمريكية من 29 وكالة ومكتبا ولديها ما يقرب من 100 ألف موظف وتركز بالإضافة إلى الملف الزراعي على الموارد الطبيعية والتنمية الريفية والتغذية.
وتشغل رولينز حاليا منصب الرئيس التنفيذي لمعهد (أمريكا أولا) للسياسة الذي له علاقات وثيقة بفريق ترامب الانتقالي وكانت قد أعربت عن تأييدها للرئيس المنتخب خلال فتره ترشحه.
كما هنأت ترامب بعد فوزه في الانتخابات في وقت سابق من نوفمبر الجاري بالقول عبر منشور على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) "نحن نحبك يا سيدي الرئيس وفخورون جدا بمواصلة المعركة من أجل أمريكا المبنية حول رؤيتك لأمريكا أولا".
وخلال الفترة الرئاسية الأولى لترامب (2017 - 2021) تولت رولينز منصب مدير (مجلس السياسة الداخلية للولايات المتحدة) وكانت ترأس قبل ذلك وعلى أمد 15 عاما (مؤسسة تكساس) للسياسة العامة وهي مؤسسة فكرية محافظة.
وبإختيار رولينز يكتمل فريق ترامب الوزاري المؤلف من خمس وزيرات و10 وزراء.
يذكر أنه من المقرر أن تتولى إدارة الرئيس الأمريكي الجديد السلطة بعد حوالي شهرين حيث سيبدأ الرئيس الجمهوري المنتخب ولاية ثانية وأخيرة في البيت الأبيض تدوم حتى 20 يناير 2029. (النهاية)

ر س ر / ا ب خ




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