الرئيس الأمريكي المنتخب يختار مستشارا في إدارته السابقة وزيرا للزراعة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 24 - 11 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
اختيار المستشار في إدارته السابقة بروك رولينز وزيرا للزراعة.
وأشاد ترامب في بيان نشره عبر منصة (تروث سوشيال) للتواصل الاجتماعي أمس السبت برولينز معتبرا أن التزامها "بدعم المزارع الأمريكي والدفاع عن الاكتفاء الذاتي الغذائي الأمريكي واستعادة المدن الأمريكية الصغيرة المعتمدة على الزراعة لا مثيل له".
وأضاف أن رولينز ستقود بصفتها وزيرا للزراعة "الجهود لحماية المزارعين
الأمريكيين الذين هم حقا العمود الفقري لبلدنا".
وتتكون وزارة الزراعة الأمريكية من 29 وكالة ومكتبا ولديها ما يقرب من 100 ألف موظف وتركز بالإضافة إلى الملف الزراعي على الموارد الطبيعية والتنمية الريفية والتغذية.
وتشغل رولينز حاليا منصب الرئيس التنفيذي لمعهد (أمريكا أولا) للسياسة الذي له علاقات وثيقة بفريق ترامب الانتقالي وكانت قد أعربت عن تأييدها للرئيس المنتخب خلال فتره ترشحه.
كما هنأت ترامب بعد فوزه في الانتخابات في وقت سابق من نوفمبر الجاري بالقول عبر منشور على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) "نحن نحبك يا سيدي الرئيس وفخورون جدا بمواصلة المعركة من أجل أمريكا المبنية حول رؤيتك لأمريكا أولا".
وخلال الفترة الرئاسية الأولى لترامب (2017 - 2021) تولت رولينز منصب مدير (مجلس السياسة الداخلية للولايات المتحدة) وكانت ترأس قبل ذلك وعلى أمد 15 عاما (مؤسسة تكساس) للسياسة العامة وهي مؤسسة فكرية محافظة.
وبإختيار رولينز يكتمل فريق ترامب الوزاري المؤلف من خمس وزيرات و10 وزراء.
يذكر أنه من المقرر أن تتولى إدارة الرئيس الأمريكي الجديد السلطة بعد حوالي شهرين حيث سيبدأ الرئيس الجمهوري المنتخب ولاية ثانية وأخيرة في البيت الأبيض تدوم حتى 20 يناير 2029. (النهاية)
ر س ر / ا ب خ
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