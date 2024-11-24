الدولار الأمريكي يستقر عند 307ر0 دينار واليورو ينخفض إلى 320ر0

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 24 - 11 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 307ر0 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 14ر1 في المئة إلى مستوى 320ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 85ر0 في المئة إلى مستوى 385ر0 دينار وانخفض الفرنك السويسري بنسبة 10ر1 في المئة إلى مستوى 344ر0 دينار في وقت استقر الين الياباني دون مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
ف ن ك
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