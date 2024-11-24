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وزارة العدل تطلق خدمة (تسديد أمانة خبير منتدب) عبر تطبيق (سهل)

11/24/2024 4:41:54 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة العدل اليوم الأحد إطلاق خدمة (تسديد أمانة خبير منتدب) عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).
وذكرت الوزارة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) أن الخدمة تتيح لمقدم الطلب سداد مبالغ أمانة الخبير المنتدب من خارج الإدارة العامة للخبراء ويتم رفع القيود عن المعاملات إن وجدت بعد السداد الكلي علما أن الخدمة موجودة من ضمن (خدمات الدفع الإلكتروني) التي تقدمها وزارة العدل عبر تطبيق (سهل).
وأكدت الوزارة أنها مستمرة في تكثيف جهودها باتجاه التحول الرقمي وتعزيز مشاركتها في عملية إطلاق الخدمات عبر تطبيق (سهل) للتسهيل على جمهور المتعاملين. (النهاية)

ض د / ن و ف



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