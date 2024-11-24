وزارة العدل تطلق خدمة (تسديد أمانة خبير منتدب) عبر تطبيق (سهل)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 24 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة العدل اليوم الأحد إطلاق خدمة (تسديد أمانة خبير منتدب) عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).
وذكرت الوزارة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي
(إكس) أن الخدمة تتيح لمقدم الطلب سداد مبالغ أمانة الخبير المنتدب من خارج الإدارة العامة للخبراء ويتم رفع القيود عن المعاملات إن وجدت بعد السداد الكلي علما أن الخدمة موجودة من ضمن (خدمات الدفع الإلكتروني) التي تقدمها وزارة العدل عبر تطبيق (سهل).
وأكدت الوزارة أنها مستمرة في تكثيف جهودها باتجاه التحول الرقمي وتعزيز مشاركتها في عملية إطلاق الخدمات عبر تطبيق (سهل) للتسهيل على جمهور المتعاملين. (النهاية)
ض د / ن و ف
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