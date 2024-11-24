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الأردن : مقتل شخص أطلق عيارات نارية على دورية وأصاب 3 من رجال الأمن

11/24/2024 4:41:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 24 - 11 (كونا) -- أعلنت السلطات الأردنية اليوم الأحد مقتل شخص أطلق عيارات نارية تجاه دورية بالعاصمة عمان وأصاب ثلاثة من رجال الأمن العام فيما وصف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني الحادثة بأنها "اعتداء إرهابي".
وأوضحت مديرية الأمن العام الأردنية في بيان صحفي أن شخصا أطلق النار على دورية عاملة في منطقة (الرابية) بالعاصمة عمان وتحركت قوة أمنية إلى الموقع وحددت موقع مطلق النار الذي حاول الفرار.
وأضافت المديرية أنه جرى مطاردة مطلق النار ومحاصرته فبادر إلى إطلاق العيارات النارية باتجاه القوة الأمنية التي طبقت بدورها قواعد الاشتباك ما أسفر عن مقتل الجاني.
وأشارت إلى أنه أصيب أثناء العملية ثلاثة من رجال الأمن العام وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وان "حالتهم العامة متوسطة" فيما بوشرت التحقيقات.
من جانبه وصف الوزير المومني في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) حادثة إطلاق النار بأنها "تعد اعتداء إرهابيا على قوات الأمن العام التي تقوم بواجبها".
وأكد المومني أن "استقرار الأردن وأمنه خط أحمر ولن يسمح لأي كان العبث به" مضيفا أن المساس بأمن المملكة والاعتداء على رجال الأمن العام "سيقابل بحزم لا هوادة فيه وقوة القانون".
وشدد على أن "هذه الاعتداءات التي جرت اليوم من خارج على القانون ومن أصحاب سجلات جرمية ومخدرات" على قوات الأمن في الأمن العام "مرفوضة ومدانة".
وأضاف أن "التحقيقات مستمرة حول الحدث الإرهابي الآثم لمعرفة كافة التفاصيل والارتباطات وإجراء المقتضيات الأمنية والقانونية بموجبها". (النهاية)

ع م ن / م ع ع




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