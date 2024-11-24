الأردن : مقتل شخص أطلق عيارات نارية على دورية وأصاب 3 من رجال الأمن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - 24 - 11 (كونا) -- أعلنت السلطات الأردنية اليوم الأحد مقتل شخص أطلق عيارات نارية تجاه دورية بالعاصمة عمان وأصاب ثلاثة من رجال الأمن العام فيما وصف وزير
الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني الحادثة بأنها "اعتداء إرهابي".
وأوضحت مديرية الأمن العام الأردنية في بيان صحفي أن شخصا أطلق النار على دورية عاملة في منطقة (الرابية) بالعاصمة عمان وتحركت قوة أمنية إلى الموقع وحددت موقع مطلق النار الذي حاول الفرار.
وأضافت المديرية أنه جرى مطاردة مطلق النار ومحاصرته فبادر إلى إطلاق العيارات النارية باتجاه القوة الأمنية التي طبقت بدورها قواعد الاشتباك ما أسفر عن مقتل الجاني.
وأشارت إلى أنه أصيب أثناء العملية ثلاثة من رجال الأمن العام وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وان "حالتهم العامة متوسطة" فيما بوشرت التحقيقات.
من جانبه وصف الوزير المومني في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) حادثة إطلاق النار بأنها "تعد اعتداء إرهابيا على قوات الأمن العام التي تقوم بواجبها".
وأكد المومني أن "استقرار الأردن وأمنه خط أحمر ولن يسمح لأي كان العبث به" مضيفا أن المساس بأمن المملكة والاعتداء على رجال الأمن العام "سيقابل بحزم لا هوادة فيه وقوة القانون".
وشدد على أن "هذه الاعتداءات التي جرت اليوم من خارج على القانون ومن أصحاب سجلات جرمية ومخدرات" على قوات الأمن في الأمن العام "مرفوضة ومدانة".
وأضاف أن "التحقيقات مستمرة حول الحدث الإرهابي الآثم لمعرفة كافة التفاصيل والارتباطات وإجراء المقتضيات الأمنية والقانونية بموجبها". (النهاية)
ع م ن / م ع ع
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