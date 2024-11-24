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البرلمان العربي يرحب بإصدار (الجنائية الدولية) مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت

11/24/2024 4:41:52 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 24 - 11 (كونا) -- رحب (البرلمان العربي) اليوم الأحد بقرار (المحكمة الجنائية الدولية) إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
واعتبر رئيس (البرلمان العربي) محمد اليماحي في بيان هذه الخطوة "انتصارا للشرعية الدولية ودعوة واضحة لمحاسبة كل من يتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني خصوصا في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية".
وأكد اليماحي دعم (البرلمان العربي) الكامل (للمحكمة الجنائية الدولية) وجميع المؤسسات الدولية الساعية لتحقيق العدالة مشددا على ضرورة التحرك الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني وضمان الحماية الدولية له ولحقوقه العادلة والمشروعة.
ودعا في هذا المجال المجتمع الدولي وجميع الدول الاطراف في (نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) والدول غير الأطراف إلى احترام تطبيق القانون الدولي ودعم المحكمة لتحقيق العدالة وإيقاف الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
وكانت (المحكمة الجنائية الدولية) قد أصدرت الخميس الماضي مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت لارتكابهما جرائم حرب في قطاع غزة. (النهاية)

ا س م / ف ل ا




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