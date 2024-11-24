البرلمان العربي يرحب بإصدار (الجنائية الدولية) مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 24 - 11 (كونا) -- رحب (البرلمان العربي) اليوم الأحد بقرار (المحكمة الجنائية الدولية) إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
ووزير دفاع الاحتلال السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
واعتبر رئيس (البرلمان العربي) محمد اليماحي في بيان هذه الخطوة "انتصارا للشرعية الدولية ودعوة واضحة لمحاسبة كل من يتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني خصوصا في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية".
وأكد اليماحي دعم (البرلمان العربي) الكامل (للمحكمة الجنائية الدولية) وجميع المؤسسات الدولية الساعية لتحقيق العدالة مشددا على ضرورة التحرك الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني وضمان الحماية الدولية له ولحقوقه العادلة والمشروعة.
ودعا في هذا المجال المجتمع الدولي وجميع الدول الاطراف في (نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) والدول غير الأطراف إلى احترام تطبيق القانون الدولي ودعم المحكمة لتحقيق العدالة وإيقاف الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
وكانت (المحكمة الجنائية الدولية) قد أصدرت الخميس الماضي مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت لارتكابهما جرائم حرب في قطاع غزة. (النهاية)
ا س م / ف ل ا
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