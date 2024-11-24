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مقتل 15 شخصا في غارات جديدة للاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان

11/24/2024 4:41:52 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 24 - 11 (كونا) -- قالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية اليوم الأحد إن 15 شخصا قتلوا في غارات جديدة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة جنوب لبنان.
وأوضحت الوكالة أن أربعة أشخاص قتلوا بغارة نفذتها طائرات الاحتلال على مدينة (النبطية) فيما قتل خمسة آخرون بغارة استهدفت بلدة (رومين) جنوب لبنان.
وأضافت أن ثلاثة أشخاص آخرون قتلوا بغارة على بلدة (دير قانون) كما قتل شخصان بغارة نفذتها طائرة مسيرة للاحتلال على بلدة (زفتا) فيما قتل شخص بغارة على بلدة (كفرملكي).
وذكرت أن طائرات جيش الاحتلال شنت كذلك غارات جوية عنيفة على عدد من البلدات اللبنانية الأخرى ما أسفر عن تفجير منازل في مدينة (الخيام) وتدمير مسجد في بلدة (طير حرفا).
ويشهد لبنان منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق ما تسبب بخسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الآلاف من السكان. (النهاية)

ك ب ش / ف ل ا




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