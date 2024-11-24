مقتل 15 شخصا في غارات جديدة للاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 24 - 11 (كونا) -- قالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية اليوم الأحد إن 15 شخصا قتلوا في غارات جديدة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة جنوب لبنان.
وأوضحت الوكالة أن أربعة أشخاص قتلوا بغارة نفذتها طائرات الاحتلال على مدينة (النبطية) فيما قتل خمسة آخرون بغارة استهدفت بلدة (رومين) جنوب لبنان.
وأضافت أن ثلاثة أشخاص آخرون قتلوا بغارة على بلدة (دير قانون) كما قتل شخصان بغارة نفذتها طائرة مسيرة للاحتلال على بلدة (زفتا) فيما قتل شخص بغارة على بلدة (كفرملكي).
وذكرت أن طائرات جيش الاحتلال شنت كذلك غارات جوية عنيفة على عدد من البلدات اللبنانية الأخرى ما أسفر عن تفجير منازل في مدينة (الخيام) وتدمير مسجد في بلدة (طير حرفا).
ويشهد لبنان منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق ما تسبب بخسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الآلاف من السكان. (النهاية)
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