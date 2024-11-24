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ديوان الخدمة المدنية: ترشيح 9371 مواطنا ومواطنة للعمل لدى الجهات الحكومية

11/24/2024 4:41:51 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 11 (كونا) -- أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الأحد ترشيح 9371 مواطنا ومواطنة من المسجلين بنظام التوظيف المركزي للعمل لدى الجهات الحكومية.
وقال الديوان في بيان صحفي على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي (إكس) إنه سيخاطب جميع الجهات الحكومية المشمولة بنظام التوظيف المركزي للإحاطة بمراعاة عدم جواز رفض المرشح للعمل لديها.
وأوضح (الخدمة المدنية) أن مخاطبته للجهات الحكومية تشمل أيضا التنويه بعدم جواز رفض المرشح إلا في حال عدم اجتيازه للمعايير الفنية الموضوعة لدى الجهة في هذا الشأن إن وجدت. (النهاية)

ز ه ر / أ ن د



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