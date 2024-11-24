ديوان الخدمة المدنية: ترشيح 9371 مواطنا ومواطنة للعمل لدى الجهات الحكومية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 24 - 11 (كونا) -- أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الأحد ترشيح 9371 مواطنا ومواطنة من المسجلين بنظام التوظيف المركزي للعمل لدى الجهات الحكومية.
وقال الديوان في بيان صحفي على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي
(إكس) إنه سيخاطب جميع الجهات الحكومية المشمولة بنظام التوظيف المركزي للإحاطة بمراعاة عدم جواز رفض المرشح للعمل لديها.
وأوضح (الخدمة المدنية) أن مخاطبته للجهات الحكومية تشمل أيضا التنويه بعدم جواز رفض المرشح إلا في حال عدم اجتيازه للمعايير الفنية الموضوعة لدى الجهة في هذا الشأن إن وجدت. (النهاية)
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