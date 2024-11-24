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ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 22.8 % في سبتمبر من 2024

11/24/2024 4:40:35 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم عن ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 22.8 % خلال شهر سبتمبر لعام 2024، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 11.6 % باستثناء إعادة التصدير، وارتفعت قيمة السلع المُعاد تصديرها إلى ما نسبته 65.4% في نفس الفترة، وذلك وفقًا لنشرة التجارة الدولية في شهر سبتمبر من عام 2024.
وأفادت نتائج النشرة انخفاض الصادرات السلعية في شهر سبتمبر 2024 بنسبة 14.9 % ، بينما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.7 % في شهر سبتمبر 2023 إلى 70.7 % في شهر سبتمبر 2024.
كما أفادت نتائج النشرة عن ارتفاع واردات المملكة في شهر سبتمبر من عام 2024م بنسبة 15.0 %، وبالنظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 56.9% عن شهر سبتمبر 2024. وأظهرت نتائج النشرة عن ارتفاع نسبة الصادرات السلعية غير البترولية إلى 37.1 % في شهر سبتمبر 2024 ؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية حيث بلغت 22.8 % مقابل ارتفاع الواردات الذي بلغ 15.0 % .

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