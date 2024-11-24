في عيادة القراءة للباحث مصلح: كيف يصبح الفرد قارئا فعالا؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عزيزة علي
عمان - ضمن برنامج مكتبة الأسرة الأردنية "القراءة للجميع"، أعادت وزارة الثقافة طباعة كتاب بعنوان "عيادة القراءة - كيف تبدأ بقراءة الكتب وتستمر طوال حياتك" للباحث وسام مصلح.
في مقدمة الكتاب، يقول إن الحاجة إلى "عيادة القراءة" في يومنا هذا، وخصوصا في مجتمعاتنا العربية، أصبحت ضرورة ملحة. فلم تعد القراءة مجرد نشاط عابر، بل أصبحت فنا له قواعده وتقنياته العلمية المجربة.
ويقول مصلح إن فكرة عيادة القراءة ترتكز على تدريس فن القراءة وكيفية اكتساب القارئ مهارات أعلى في هذا الفن. لافتا إلى أن البروفيسور جيمس مارسل من كلية المعلمين بجامعة كولومبيا، في العام 1939، كتب مقالة ذكر فيها: "إن المدارس تعلم الطفل حتى الصف الخامس القراءة بشكلها الابتدائي، أي كيف يقرأ الحروف ويركب الجمل. وحتى ذلك المستوى نجد تطورا عاما وثابتا، لكن هذا المستوى ينحدر تدريجيا لتصبح القراءة رديئة. وهذا الأمر ينطبق أيضا على طلبة الجامعات وما بعدها. لذا، فإن هذه القراءة الرديئة لا تنبع من حقيقة أن الطالب لا يستطيع القراءة، بل لأنه لا يستطيع أن يقرأ بسرعة ويفهم النص بمستوى جيد".
ويشير المؤلف إلى دور "عيادة القراءة" في تحديد ما يجب العمل عليه لتحسين مستوى القراءة في مرحلة ما بعد التعليم الابتدائي، بهدف أن يصبح الفرد قارئا فعالا.
وتعد مشكلة العزوف عن القراءة حالة مرضية يمكن علاجها. لذا، لا يمكننا القول إن "القطار قد فات" في علاج هذه المشكلات. فكل الأعمار والفئات في المجتمع قادرة على علاج هذه الحالة، خصوصا إذا تم تحديد المشكلة الرئيسية لكل شخص يعزف عن القراءة. عندها يمكن وصف العلاج المناسب لكل حالة على حدة. لذلك، يجب أن نصف المشكلة بدقة وصراحة قبل تحديد العلاج المناسب.
ويقول مصلح إن فكرة العيادة هذه موجهة لأولئك الذين يرغبون في أن يصبحوا قراءً، وعلى وجه التحديد قراءً للكتب، أولئك الذين يهدفون إلى جني فهم متزايد من خلال القراءة. وهكذا، فإن القراءة الحقيقية الفعالة هي تلك التي تمد القارئ بقدر كبير من المعلومات وفهم أوسع من خلال الكلمة المكتوبة. لذلك، فإن الأذكياء هم من لا يكتفون بما يقدم لهم عبر وسائل الإعلام بجميع أنواعها، بل يدركون أنهم يجب أن يقرؤوا أكثر سعيا وراء الحقيقة، ولصناعة عالمهم المبني على القناعات والأفكار المتينة.
ويرى المؤلف أنه لا أحد ينكر أن وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد قد غيرت كثيرا من مفهومنا ونظرتنا للقراءة. ومن ينكر ذلك عليه مراجعة حساباته. ذلك أن الإعلام الجديد واقع مؤثر لا محالة، ولكن يبقى السؤال الكبير فيما إذا كانت وسائل الاتصال الحديثة قد عززت فهمنا وإدراكنا للعالم الذي نعيش فيه.
ويضيف مصلح: "لقد زادت معرفتنا كثيرا بالعالم من حولنا، ولكن المعرفة تلك لا تعني بالضرورة الفهم. فالقراءة هي السبيل لفهم المعرفة والانتقال من مرحلة استلام المعلومة إلى مرحلة تحليلها وامتلاكها.. إن عملية القراءة هي نشاط إيجابي بمعنى أن القارئ يتفاعل مع الكاتب، ثم يبدأ بتكوين معرفة يكون قادرا على استخدامها في بناء مفهوم جديد يستطيع توظيفه في حياته، وهذا ينعكس إيجابا على حياته".
ويشير المؤلف إلى أن القارئ الأفضل هو ذلك القارئ القادر على توسيع نشاطه في القراءة وبذل جهد أكبر. ومع ذلك، كثير منا يتساءل: "ماذا أستطيع أن أفعل كي أقرأ بفعالية؟"، هذا السؤال هو الأول الذي يدور في خاطر كل شخص ألتقي به، وذلك بسبب مهنتي كأمين مكتبة. ويظن الكثيرون أن لدي الوصفة السحرية لعلاج العزوف عن القراءة. ولطالما كانت لدي ردود عامة، محاولا الابتعاد عن الحالات الخاصة لكل شخص. كما حاولت أن أقترح لهم بعض العناوين التي تهتم بفن القراءة، خاصة كتب القراءة السريعة، التي تغزو أسواق الكتب بكثرة وتساعد جدا في هذا المجال.
ويوضح مصلح أنه مع مرور الوقت لفت انتباهه أن هذه الكتب غالبا ما تكون طويلة ومملة، وتحتاج إلى شرح وتوضيح. فهي لا تقرأ من دون مساعد. فكيف ستكون موجهة إلى أشخاص لديهم مشكلة العزوف عن القراءة؟ وفي تجربة "عيادة القراءة" كانت الفكرة أن تكون هناك لقاءات مباشرة مع الناس، ومحاولة فتح حوار يناقش أهم العقبات والمشاكل لكل شخص بشكل خاص. وبهذا الاهتمام بكل حالة على حدة، "أصبحت لدي قناعة بأن الناس بجميع اختلافاتهم بحاجة إلى شرارة بسيطة لكسر الحاجز الوهمي بينها وبين الكتب، حيث إن معظم التبريرات التي ذكرها زوار "عيادة القراءة" كانت وهمية ومتكررة وغير مقنعة". ومن جهة أخرى، قام بجمع الممارسات والعادات التي يقوم بها الناس عند قراءة الكتب، ووجدت أنها متشابهة إلى حد كبير.
ثم يتحدث المؤلف عن تجربة "عيادة القراءة"، التي استمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية. وكان لابد من توثيق هذه التجربة وأهم النتائج التي توصلت إليها في كتاب يفيد الناس الذين لم تسنح لهم الفرصة لزيارة "عيادة القراءة". ومن خلال هذا الكتاب، ستكون إرشادات "عيادة القراءة" متاحة في كل بيت ومدرسة ومكتبة وفي كل مكان نحتاج فيه إلى ترسيخ عادة القراءة.
ويضيف مصلح أنه عندما شرع في كتابة هذا الكتاب، فكر كثيرا في الشكل الذي يمكن أن يطرح فيه مشاهداته وملاحظاته التي جمعها خلال تجربة "عيادة القراءة". بل ذهب إلى أبعد من ذلك، وطرح أسلوبا جديدا وسهلا وعمليا لمن يعانون من مشكلة العزوف عن القراءة أو الذين يجدون صعوبة في قراءة الكتب.
ويضيف المؤلف أنه فكر في أن يكون الكتاب مناسبا للفئات العمرية من الذين تعلموا القراءة والكتابة، وبدأوا من سن 11 سنة تقريبا، وهو ما يقارب الصف الخامس الابتدائي فما فوق، إلى أي من يستطيع تهجئة الحروف والجمل. كل هذه الشروط التي وضعها لنفسه كانت قاسية وملهمة في الوقت ذاته.
فكان الخيار الأول هو الأسلوب الإنشائي، حيث يكون الكتاب عبارة عن مادة متسلسلة من عناوين رئيسية وفرعية تحتوي المفاهيم التي يرغب بتوصيلها للقارئ. وهو الأسلوب الشائع في غالبية الكتب التي تطرح في مجال القراءة السريعة وتعليم مهارات قراءة الكتب، ولكن قد يصيب القارئ بالملل، خاصة وأنه يستهدف أشخاصا يعانون من مشكلة العزوف عن القراءة. فحاول الابتعاد عن هذا الأسلوب في طرح تجربة "عيادة القراءة".
أما الخيار الثاني فهو الأسلوب القصصي الذي يمكن من خلاله تمرير الإرشادات والتعليمات الخاصة بتنمية مهارة القراءة على لسان شخصية ترافق القارئ طوال رحلته في الكتاب، مما يشعل شغف القارئ ويبقيه مهتما بإكمال القراءة من دون ملل أو كلل. ولكن من جهة أخرى، لم يكتب المؤلف بهذا الأسلوب من قبل، وقد يكتنفه بعض العقبات.
أما الخيار الثالث، فهو أسلوب الحوار بين شخصيات يتم من خلاله طرح الأفكار والإرشادات والتعليمات التي يرغب المؤلف في إيصالها للقارئ. وهو أسلوب ممتع وسهل الاستيعاب، مما يجعل الكتاب بعيدا عن النقد الأدبي. كما أن هذا الأسلوب يحقق رغبة المؤلف في أن يكون الكتاب سهلا وجديدا وعمليا، ويحفز القارئ على إكماله والاستفادة منه.
ويشير المؤلف في "مقدمة لا بد من قراءتها" إلى أن هذا الكتاب هو عبارة عن حوارات بين أمين المكتبة، وهي الشخصية التي ابتكرت فكرة "عيادة القراءة"، ولديه حلول عملية واختبارات علمية يحاول من خلالها علاج مشكلة العزوف عن القراءة لدى جمهور عيادة القراءة. والشخصية الثانية هي أحد زوار عيادة القراءة، وهو باسل الذي سيقوم بتطبيق جميع تعليمات وإرشادات أمين المكتبة. وتدور حوارات وأسئلة عديدة يطرحها باسل على أمين المكتبة، والتي تكونت منها فصول هذا الكتاب.
جاء الكتاب في ثمانية فصول. بدأ الفصل الأول بقياس المؤشرات الحيوية لأي قارئ يرغب في معرفة مستوى قراءته للكتب، وهي: مؤشر سرعة القراءة، مؤشر سرعة الاستيعاب ومؤشر الرغبة في القراءة، وهي المؤشرات الرئيسية لكي يكون الشخص على دراية واضحة بموقعه في عالم القراءة. فيما تناول الفصل الثاني أهم العادات الخاطئة التي يقع فيها الشخص أثناء قراءته للكتب، ولقد حرصت على أن تكون هذه العادات من واقع التجربة في "عيادة القراءة".
أما الفصل الثالث، فقد تم تخصيصه لأهم الخرافات والأعذار التي يرددها الأشخاص الذين قابلتهم في "عيادة القراءة". وحاولت في الفصول الرابع والخامس والسادس أن أطرح مجموعة من العلاجات المفيدة والعملية التي تساعد في ممارسة القراءة من دون ملل أو كلل. وكان لا بد من أن يتناول الفصل السابع التأكيد أن القراءة هي الحياة، وقد وضعت فيه بعض النصائح والإرشادات المهمة للاستمرار والثبات على القراءة.
أما الفصل الثامن، فقد حرصت فيه على أن أضع نماذج لأشخاص عاشوا مع القراءة، رغم انشغالاتهم في الحياة، سواء كانوا رؤساء دول أو مشاهير من المجتمع، ليكونوا حافزا نحو "قراءة مدى الحياة".
وخلص مصلح إلى أن هذا الكتاب ليس كباقي الكتب التي تتناول فكرة تنمية مهارة قراءة الكتب، بل هو عبارة عن تجربة حقيقية (عيادة القراءة)، تم استخلاص أهم النتائج منها، ورصدها وتوثيقها لتكون دليلا ومرشدا لكل من يرغب في أن يقرأ للحياة.
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