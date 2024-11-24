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في عيادة القراءة للباحث مصلح: كيف يصبح الفرد قارئا فعالا؟

11/24/2024 4:39:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان - ضمن برنامج مكتبة الأسرة الأردنية "القراءة للجميع"، أعادت وزارة الثقافة طباعة كتاب بعنوان "عيادة القراءة - كيف تبدأ بقراءة الكتب وتستمر طوال حياتك" للباحث وسام مصلح.
في مقدمة الكتاب، يقول إن الحاجة إلى "عيادة القراءة" في يومنا هذا، وخصوصا في مجتمعاتنا العربية، أصبحت ضرورة ملحة. فلم تعد القراءة مجرد نشاط عابر، بل أصبحت فنا له قواعده وتقنياته العلمية المجربة.
ويقول مصلح إن فكرة عيادة القراءة ترتكز على تدريس فن القراءة وكيفية اكتساب القارئ مهارات أعلى في هذا الفن. لافتا إلى أن البروفيسور جيمس مارسل من كلية المعلمين بجامعة كولومبيا، في العام 1939، كتب مقالة ذكر فيها: "إن المدارس تعلم الطفل حتى الصف الخامس القراءة بشكلها الابتدائي، أي كيف يقرأ الحروف ويركب الجمل. وحتى ذلك المستوى نجد تطورا عاما وثابتا، لكن هذا المستوى ينحدر تدريجيا لتصبح القراءة رديئة. وهذا الأمر ينطبق أيضا على طلبة الجامعات وما بعدها. لذا، فإن هذه القراءة الرديئة لا تنبع من حقيقة أن الطالب لا يستطيع القراءة، بل لأنه لا يستطيع أن يقرأ بسرعة ويفهم النص بمستوى جيد".
ويشير المؤلف إلى دور "عيادة القراءة" في تحديد ما يجب العمل عليه لتحسين مستوى القراءة في مرحلة ما بعد التعليم الابتدائي، بهدف أن يصبح الفرد قارئا فعالا.
وتعد مشكلة العزوف عن القراءة حالة مرضية يمكن علاجها. لذا، لا يمكننا القول إن "القطار قد فات" في علاج هذه المشكلات. فكل الأعمار والفئات في المجتمع قادرة على علاج هذه الحالة، خصوصا إذا تم تحديد المشكلة الرئيسية لكل شخص يعزف عن القراءة. عندها يمكن وصف العلاج المناسب لكل حالة على حدة. لذلك، يجب أن نصف المشكلة بدقة وصراحة قبل تحديد العلاج المناسب.
ويقول مصلح إن فكرة العيادة هذه موجهة لأولئك الذين يرغبون في أن يصبحوا قراءً، وعلى وجه التحديد قراءً للكتب، أولئك الذين يهدفون إلى جني فهم متزايد من خلال القراءة. وهكذا، فإن القراءة الحقيقية الفعالة هي تلك التي تمد القارئ بقدر كبير من المعلومات وفهم أوسع من خلال الكلمة المكتوبة. لذلك، فإن الأذكياء هم من لا يكتفون بما يقدم لهم عبر وسائل الإعلام بجميع أنواعها، بل يدركون أنهم يجب أن يقرؤوا أكثر سعيا وراء الحقيقة، ولصناعة عالمهم المبني على القناعات والأفكار المتينة.
ويرى المؤلف أنه لا أحد ينكر أن وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد قد غيرت كثيرا من مفهومنا ونظرتنا للقراءة. ومن ينكر ذلك عليه مراجعة حساباته. ذلك أن الإعلام الجديد واقع مؤثر لا محالة، ولكن يبقى السؤال الكبير فيما إذا كانت وسائل الاتصال الحديثة قد عززت فهمنا وإدراكنا للعالم الذي نعيش فيه.
ويضيف مصلح: "لقد زادت معرفتنا كثيرا بالعالم من حولنا، ولكن المعرفة تلك لا تعني بالضرورة الفهم. فالقراءة هي السبيل لفهم المعرفة والانتقال من مرحلة استلام المعلومة إلى مرحلة تحليلها وامتلاكها.. إن عملية القراءة هي نشاط إيجابي بمعنى أن القارئ يتفاعل مع الكاتب، ثم يبدأ بتكوين معرفة يكون قادرا على استخدامها في بناء مفهوم جديد يستطيع توظيفه في حياته، وهذا ينعكس إيجابا على حياته".
ويشير المؤلف إلى أن القارئ الأفضل هو ذلك القارئ القادر على توسيع نشاطه في القراءة وبذل جهد أكبر. ومع ذلك، كثير منا يتساءل: "ماذا أستطيع أن أفعل كي أقرأ بفعالية؟"، هذا السؤال هو الأول الذي يدور في خاطر كل شخص ألتقي به، وذلك بسبب مهنتي كأمين مكتبة. ويظن الكثيرون أن لدي الوصفة السحرية لعلاج العزوف عن القراءة. ولطالما كانت لدي ردود عامة، محاولا الابتعاد عن الحالات الخاصة لكل شخص. كما حاولت أن أقترح لهم بعض العناوين التي تهتم بفن القراءة، خاصة كتب القراءة السريعة، التي تغزو أسواق الكتب بكثرة وتساعد جدا في هذا المجال.
ويوضح مصلح أنه مع مرور الوقت لفت انتباهه أن هذه الكتب غالبا ما تكون طويلة ومملة، وتحتاج إلى شرح وتوضيح. فهي لا تقرأ من دون مساعد. فكيف ستكون موجهة إلى أشخاص لديهم مشكلة العزوف عن القراءة؟ وفي تجربة "عيادة القراءة" كانت الفكرة أن تكون هناك لقاءات مباشرة مع الناس، ومحاولة فتح حوار يناقش أهم العقبات والمشاكل لكل شخص بشكل خاص. وبهذا الاهتمام بكل حالة على حدة، "أصبحت لدي قناعة بأن الناس بجميع اختلافاتهم بحاجة إلى شرارة بسيطة لكسر الحاجز الوهمي بينها وبين الكتب، حيث إن معظم التبريرات التي ذكرها زوار "عيادة القراءة" كانت وهمية ومتكررة وغير مقنعة". ومن جهة أخرى، قام بجمع الممارسات والعادات التي يقوم بها الناس عند قراءة الكتب، ووجدت أنها متشابهة إلى حد كبير.
ثم يتحدث المؤلف عن تجربة "عيادة القراءة"، التي استمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية. وكان لابد من توثيق هذه التجربة وأهم النتائج التي توصلت إليها في كتاب يفيد الناس الذين لم تسنح لهم الفرصة لزيارة "عيادة القراءة". ومن خلال هذا الكتاب، ستكون إرشادات "عيادة القراءة" متاحة في كل بيت ومدرسة ومكتبة وفي كل مكان نحتاج فيه إلى ترسيخ عادة القراءة.
ويضيف مصلح أنه عندما شرع في كتابة هذا الكتاب، فكر كثيرا في الشكل الذي يمكن أن يطرح فيه مشاهداته وملاحظاته التي جمعها خلال تجربة "عيادة القراءة". بل ذهب إلى أبعد من ذلك، وطرح أسلوبا جديدا وسهلا وعمليا لمن يعانون من مشكلة العزوف عن القراءة أو الذين يجدون صعوبة في قراءة الكتب.
ويضيف المؤلف أنه فكر في أن يكون الكتاب مناسبا للفئات العمرية من الذين تعلموا القراءة والكتابة، وبدأوا من سن 11 سنة تقريبا، وهو ما يقارب الصف الخامس الابتدائي فما فوق، إلى أي من يستطيع تهجئة الحروف والجمل. كل هذه الشروط التي وضعها لنفسه كانت قاسية وملهمة في الوقت ذاته.
فكان الخيار الأول هو الأسلوب الإنشائي، حيث يكون الكتاب عبارة عن مادة متسلسلة من عناوين رئيسية وفرعية تحتوي المفاهيم التي يرغب بتوصيلها للقارئ. وهو الأسلوب الشائع في غالبية الكتب التي تطرح في مجال القراءة السريعة وتعليم مهارات قراءة الكتب، ولكن قد يصيب القارئ بالملل، خاصة وأنه يستهدف أشخاصا يعانون من مشكلة العزوف عن القراءة. فحاول الابتعاد عن هذا الأسلوب في طرح تجربة "عيادة القراءة".
أما الخيار الثاني فهو الأسلوب القصصي الذي يمكن من خلاله تمرير الإرشادات والتعليمات الخاصة بتنمية مهارة القراءة على لسان شخصية ترافق القارئ طوال رحلته في الكتاب، مما يشعل شغف القارئ ويبقيه مهتما بإكمال القراءة من دون ملل أو كلل. ولكن من جهة أخرى، لم يكتب المؤلف بهذا الأسلوب من قبل، وقد يكتنفه بعض العقبات.
أما الخيار الثالث، فهو أسلوب الحوار بين شخصيات يتم من خلاله طرح الأفكار والإرشادات والتعليمات التي يرغب المؤلف في إيصالها للقارئ. وهو أسلوب ممتع وسهل الاستيعاب، مما يجعل الكتاب بعيدا عن النقد الأدبي. كما أن هذا الأسلوب يحقق رغبة المؤلف في أن يكون الكتاب سهلا وجديدا وعمليا، ويحفز القارئ على إكماله والاستفادة منه.
ويشير المؤلف في "مقدمة لا بد من قراءتها" إلى أن هذا الكتاب هو عبارة عن حوارات بين أمين المكتبة، وهي الشخصية التي ابتكرت فكرة "عيادة القراءة"، ولديه حلول عملية واختبارات علمية يحاول من خلالها علاج مشكلة العزوف عن القراءة لدى جمهور عيادة القراءة. والشخصية الثانية هي أحد زوار عيادة القراءة، وهو باسل الذي سيقوم بتطبيق جميع تعليمات وإرشادات أمين المكتبة. وتدور حوارات وأسئلة عديدة يطرحها باسل على أمين المكتبة، والتي تكونت منها فصول هذا الكتاب.
جاء الكتاب في ثمانية فصول. بدأ الفصل الأول بقياس المؤشرات الحيوية لأي قارئ يرغب في معرفة مستوى قراءته للكتب، وهي: مؤشر سرعة القراءة، مؤشر سرعة الاستيعاب ومؤشر الرغبة في القراءة، وهي المؤشرات الرئيسية لكي يكون الشخص على دراية واضحة بموقعه في عالم القراءة. فيما تناول الفصل الثاني أهم العادات الخاطئة التي يقع فيها الشخص أثناء قراءته للكتب، ولقد حرصت على أن تكون هذه العادات من واقع التجربة في "عيادة القراءة".
أما الفصل الثالث، فقد تم تخصيصه لأهم الخرافات والأعذار التي يرددها الأشخاص الذين قابلتهم في "عيادة القراءة". وحاولت في الفصول الرابع والخامس والسادس أن أطرح مجموعة من العلاجات المفيدة والعملية التي تساعد في ممارسة القراءة من دون ملل أو كلل. وكان لا بد من أن يتناول الفصل السابع التأكيد أن القراءة هي الحياة، وقد وضعت فيه بعض النصائح والإرشادات المهمة للاستمرار والثبات على القراءة.
أما الفصل الثامن، فقد حرصت فيه على أن أضع نماذج لأشخاص عاشوا مع القراءة، رغم انشغالاتهم في الحياة، سواء كانوا رؤساء دول أو مشاهير من المجتمع، ليكونوا حافزا نحو "قراءة مدى الحياة".
وخلص مصلح إلى أن هذا الكتاب ليس كباقي الكتب التي تتناول فكرة تنمية مهارة قراءة الكتب، بل هو عبارة عن تجربة حقيقية (عيادة القراءة)، تم استخلاص أهم النتائج منها، ورصدها وتوثيقها لتكون دليلا ومرشدا لكل من يرغب في أن يقرأ للحياة.

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