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عواقب صحية وخيمة لتناول الطعام بعد هذا الوقت

11/24/2024 4:39:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تظهر دراسات حديثة أن توقيت تناول الطعام يمكن أن يكون له تأثير كبير على الصحة العامة.
وكشف فريق من الباحثين من جامعة كاتالونيا المفتوحة (UOC) وجامعة كولومبيا، في دراسة حديثة، أن تناول ما لا يقل عن 45% من السعرات الحرارية اليومية بعد الساعة 5 مساء يعيق قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم. ويمكن أن يؤدي تناول الطعام في وقت متأخر من الليل إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري بشكل كبير.

وقالت الدكتورة ديانا دياز ريزولو، إحدى مؤلفي الدراسة: "إن قدرة الجسم على استقلاب الجلوكوز محدودة في الليل، لأن إفراز الإنسولين ينخفض، وحساسية خلايانا لهذا الهرمون تنخفض بسبب الإيقاع اليومي الذي تحدده ساعة مركزية في أدمغتنا يتم تنسيقها مع ساعات النهار والليل".

وشملت الدراسة 26 شخصا تتراوح أعمارهم بين 50 و75 عاما يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ومرحلة ما قبل السكري أو مرض السكري من النوع الثاني.

وتم تقسيم الأشخاص إلى مجموعتين: مجموعة "الأكل المبكر" ومجموعة "الأكل المتأخر". وقد تناولوا نفس الأطعمة ونفس كمية السعرات الحرارية، ولكن في أوقات مختلفة من اليوم.

وأولئك الذين تناولوا المزيد من الطعام بعد الساعة 5 مساء، أي الذين يتناولون الطعام في وقت متأخر، كانت لديهم مستويات أعلى من الجلوكوز بعد الاختبار، ما يشير إلى ضعف تحمل الجلوكوز.

وفي الوقت نفسه، ثبت أن الصيام المتقطع يحسن بشكل كبير قدرة الجسم على استخدام الجلوكوز من الطعام بشكل فعال واستخدام الإنسولين لإدارة مستويات السكر في الدم، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه يشجع الناس على إنهاء تناول الطعام في اليوم مبكرا نسبيا، حوالي الساعة 5 مساء.

من خلال الحد من نافذة تناول الطعام وتمديد مقدار الوقت دون طعام، يمكن للجسم معالجة الجلوكوز بشكل أفضل وأكثر كفاءة.

وأضاف الباحثون أن الطعام الذي يتم تناوله عادة في وقت متأخر من الليل يكون عالي السعرات الحرارية وغالبا ما يكون معالجا بشكل كبير، "وهو ما قد يفسر سبب ارتباط تناول الطعام في وقت متأخر بزيادة وزن الجسم وكتلة الدهون".

وقالت الدكتورة دياز ريزولو: "حتى الآن، كانت القرارات الشخصية في التغذية تستند إلى سؤالين رئيسيين: كمية ما نأكله، والأطعمة التي نختارها. ومع هذه الدراسة، بدأ عامل جديد في صحة القلب والأيض يصبح مهما بشكل متزايد: متى نأكل".

بالإضافة إلى تناول الأطعمة غير صحية في الليل، فقد ثبت أن الأشخاص الذين يتناولون الطعام في وقت متأخر يحرقون السعرات الحرارية بمعدل أبطأ. وأظهرت أجسامهم أيضا علامات تشجيع تخزين الدهون وتقليل تحلل الدهون، ما قد يؤدي إلى زيادة نمو الدهون، وفقا لدراسة أجرتها جامعة هارفارد.

وأظهرت نتائج دراسة جامعة هارفارد أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يمكن أن يقلل من مستويات هرمون "اللبتين" الذي ينظم الشبع ويؤثر على شهية الشخص. وهذه التغييرات في الهرمونات قد تساهم في زيادة الشعور بالجوع على المدى الطويل، ما يزيد من احتمالية الإصابة بالسمنة، وهي عامل خطر رئيسي للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. RT

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