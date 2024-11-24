الحكومة: حادثة إطلاق النار في الرابية تعد اعتداء إرهابيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير
الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن حادثة إطلاق النار
التي جرت فجر الأحد في منطقة الرابية تعد اعتداء إرهابيا على قوات الأمن العام
التي تقوم بواجبها.
وأكد المومني أن
استقرار الأردن وأمنه خط أحمر ولن يسمح لأي كان العبث به، مبينا أن المساس بأمن
الوطن والاعتداء على رجال الأمن العام سيقابل بحزم لا هوادة فيه، مضيفا
"سينال أي مجرم يحاول القيام بذلك القصاص العادل".
ولفت إلى أن هذه
الاعتداءات التي جرت اليوم من خارج على القانون ومن أصحاب سجلات جرمية ومخدرات على
قوات الأمن من نشامى الأمن العام مرفوضة ومدانة من كل أردني شريف.
وبين المومني أن
قوة الأردن ومنعته واستقراره هي الأساس الصلب لإسناد قضايا الأمة وفي مقدمتها
القضية الفلسطينية.
وختم المومني
بالقول إن التحقيقات مستمرة بشأن الحادث الإرهابي الآثم لمعرفة التفاصيل
والارتباطات كافة وإجراء المقتضيات الأمنية والقانونية بموجبها.
وأعلنت مديرية
الأمن العام، فجر الأحد، أنها تعاملت مع حادثة إطلاق عيارات نارية تجاه دورية
أمنية عاملة في منطقة الرابية في العاصمة عمّان.
وقالت إنّ شخصا
أطلق النار على دورية عاملة في المنطقة، حيث تحركت قوة أمنية إلى الموقع وحددت
موقع مطلق النار الذي حاول الفرار.
وبينت أنه جرى
مطاردته ومحاصرته فبادر إلى إطلاق العيارات النارية باتجاه القوة الأمنية، والتي
طبقت بدورها قواعد الاشتباك ما أسفر عن مقتل الجاني.
وأشارت مديرية
الأمن العام إلى أنه أصيب أثناء العملية 3 من رجال الأمن العام وتم نقلهم إلى
المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم العامة متوسطة، فيما بوشرت التحقيقات.
MENAFN24112024000072011014ID1108919632
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.