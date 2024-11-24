إغلاق وتحويل السير لتنفيذ أعمال صيانة لعدد من الجسور في عمان

تعلن وزارة الاشغال العامة والاسكان عن البدء في الحزمة الأولى من مشروع صيانة واعادة تأهيل الجسور بمحافظة العاصمة الذي يشمل 5 جسور هي: جسر الفردوس بمنطقة مرج الحمام ، جسر الدوار الثامن ، جسر مادبا ،جسر الاسراء، وجسر مدخل مطار الملكة علياء الدولي.



وتشمل أعمال العطاء كشط سطح الطريق وتنفيذ طبقة خلطة اسفلتية جديدة وأعمال الدهانات الأرضية و دهان العناصر الإنشائية وعناصر السلامة المرورية و إستبدال فواصل التمدد القائمة و المتضررة بفواصل تمدد جديدة و صيانة العوارض القائمة و العناصر الإنشائية والحواجز المعدنية للجسور والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً.

حيث سيتم البدء بكشط الخلطة الأسفلتية أعلى الجسور و تنفيذ طبقة خلطة اسفلتية سطحية جديدة بدايةً من جسر الفردوس مرج الحمام و جسر مادبا.

ونظرا لأهمية الجسور التي سيبدأ العمل عليها اعتبارا من مساء يوم غدٍ الإثنين الموافق ويستمر حتى الأول من الشهر المقبل فسيكون العمل ليلا بحيث يبدء عند الساعة الحادية عشر مساءً حتى السادسة صباحا.

وسيتم إغلاق السير جزئيا لجسر الفردوس بداية من المسرب الأيمن و من ثم الأيسر و لمدة (٣) ايام متتالية ،و إغلاق السير إغلاق كامل أعلى جسر مادبا بداية بإتجاه محافظة مادبا وتحويل السير أسفل الجسر ومن ثم بإتجاه خريبة السوق و تحويل السير اسفل الجسر و حسب المخططات الكروكية و لمدة (٣) ايام متتالية.

بالتعاون مع إدارة السير المركزية و إدارة الدوريات الخارجية تعلن الوزارة عن اجراء تحويلات مرورية حسب نموذج التحويلة المرفق، اعتبارا من مساء غدٍ الإثنين 25/11/2024، وستعمل الوزراة على تأهيل التحويلات المرورية وتجهيزها بكافة عناصر السلامة العامة.

وتهيب وزراة الأشغال بسالكي الطريق التقيد بأسس القيادة الامنة وتعليمات الكوادر العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام والكادر المنفذ والمشرف.













