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حملة لإزالة الاعتداءات على قناة الملك عبد الله

11/24/2024 4:39:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى حماية الموارد المائية وضمان استخدامها العادل والمستدام، نفذت وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، حملة أمنية لإزالة التعديات على قناة الملك عبد الله في منطقة الكرامة.
وأوضحت السلطة أن الحملة، تمت بمشاركة كوادر مديرية اعتداءات شمال البحر الميت وإدارة الأغوار الشمالية والوسطى، وبمساندة قوة أمنية من الإدارة الملكية لحماية البيئة، ومديرية شرطة غرب البلقاء، ووحدات من قوات الدرك والأمن الوقائي.

وأسفرت الحملة عن إزالة 15 إعتداء لاستخدام المياه بشكل غير قانوني من القناة، في اعتداء صارخ على الموارد المائية الحيوية.

وأكدت سلطة وادي الأردن أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة للحد من الاعتداءات على المياه، وحماية الحقوق المائية وضمان توزيعها بشكل عادل بين المواطنين والمزارعين. كما شددت على أن حملات إزالة التعديات ستستمر خلال الفترة المقبلة دون أي تهاون، لضمان استدامة الموارد المائية وتوفيرها بطرق قانونية ومنظمة.




ودعت السلطة الجميع إلى الالتزام بالقوانين المنظمة لاستخدام المياه، مؤكدة أن حماية هذه الموارد مسؤولية وطنية مشتركة تسهم في تعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة.

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