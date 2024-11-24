حملة لإزالة الاعتداءات على قناة الملك عبد الله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى حماية الموارد المائية وضمان استخدامها العادل والمستدام، نفذت وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، حملة أمنية لإزالة التعديات على قناة الملك عبد الله في منطقة الكرامة.
وأوضحت السلطة أن الحملة، تمت بمشاركة كوادر مديرية اعتداءات شمال البحر الميت وإدارة الأغوار الشمالية والوسطى، وبمساندة قوة أمنية من الإدارة الملكية لحماية البيئة، ومديرية شرطة غرب البلقاء، ووحدات من قوات الدرك والأمن الوقائي.
وأسفرت الحملة عن إزالة 15 إعتداء لاستخدام المياه بشكل غير قانوني من القناة، في اعتداء صارخ على الموارد المائية الحيوية.
وأكدت سلطة وادي الأردن أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة للحد من الاعتداءات على المياه، وحماية الحقوق المائية وضمان توزيعها بشكل عادل بين المواطنين والمزارعين. كما شددت على أن حملات إزالة التعديات ستستمر خلال الفترة المقبلة دون أي تهاون، لضمان استدامة الموارد المائية وتوفيرها بطرق قانونية ومنظمة.
ودعت السلطة الجميع إلى الالتزام بالقوانين المنظمة لاستخدام المياه، مؤكدة أن حماية هذه الموارد مسؤولية وطنية مشتركة تسهم في تعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة.
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