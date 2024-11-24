غرفة تجارة عمان تدعو لتكامل اقتصادي أردني لبناني

دعا رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق الى ضرورة اتخاذ خطوات عملية للوصول إلى تكامل اقتصادي وتوأمة اقتصادية بين الاردن ولبنان.



واكد الحاج توفيق، خلال محاضرة، بمنتدى الاعمال اللبناني الاردني في عمان، ان الروابط التي تجمع البلدين تحتم على القطاع الخاص استثمارها لتحقيق المزيد من المنافع الاقتصادية والتجارية للطرفين.



وحسب بيان للغرفة، اليوم الاحد، لفت الحاج توفيق خلال المحاضرة التي حضرها سيدات ورجال أعمال ومستثمرين ومدراء تنفيذيين لبنانيين مقيمين بالمملكة، ونائب السفير اللبناني في المملكة جورج فاضل، أن الوقوف مع لبنان الشقيق واجب أخلاقي وقومي ووطني.



وبين ان مجلس إدارة الغرفة سيقوم بالتنسيق مع رئيس المنتدى والسفارة اللبنانية بزيارة المستثمرين اللبنانيين في مواقعهم بهدف تسليط الضوء على الاستثمارات اللبنانية في الاردن، والوقوف على احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار."



ولفت الحاج توفيق الى ضرورة تشكيل مجلس استثماري لبناني أردني مشترك بين الغرفة والمستثمرين اللبنانيين ومدراء الشركات المقيمين بالمملكة، مؤكدا استعداد تجارة عمان لترتيب لقاءات مع الجهات المعنية لمعالجة أية قضايا تواجه المستثمرين اللبنانيين بالمملكة.



وجدد الحاج توفيق دعوته لإقامة معرض تجاري لبناني في الأردن، ودعوة أصحاب أعمال من الدول العربية لزيارته والاطلاع على المنتجات اللبنانية والترويج لها، وليكون الأردن نقطة لقاء بين القطاع الصناعي اللبناني والدول العربية.



ودعا إلى بناء شراكات استراتيجية بين رجال الأعمال الأردنيين واللبنانيين من خلال إقامة مصانع أو فروع للشركات اللبنانية في الأردن، حيث يمتلك لبنان خبرات متقدمة في بعض القطاعات التي يمكن أن تسهم في تطوير الاقتصاد الأردني.



وأشار إلى أن غرفة تجارة عمان شكلت لجنة لسيدات الأعمال، وهي الأولى من نوعها على مستوى الغرف التجارية، مؤكدًا ضرورة لقاء اللجنة مع سيدات الأعمال اللبنانيات بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين سيدات الأعمال في كلا البلدين، ودعم المبادرات المشتركة التي تسهم في تطوير المشاريع التجارية والاستثمارية، وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد.



ولفت إلى أن لجنة سيدات الأعمال في الغرفة، ستنظم مؤتمرًا في العام المقبل، يهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والابتكارات التي يمكن أن تقودها سيدات الأعمال في المنطقة، داعيا سيدات الأعمال اللبنانيات للمشاركة في المؤتمر، بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين سيدات الأعمال في البلدين .



واكد ان الأردن يوفر بيئة منافسة وآمنة وجاذبة للاستثمار، ويقدم تسهيلات كبيرة لأصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات لتشجيعهم على الاستثمار بالمملكة والاستفادة من الفرص القائمة بالعديد من القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة إلى جانب الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط البلاد بأكبر تكتلات اقتصادية في العالم ، بالإضافة إلى رؤية التحديث الاقتصادي، وما تضمنته من مبادرات جادة وطموحة.



وشدد الحاج توفيق على ضرورة العمل معا لزيادة مبادلات البلدين التجارية تلبي الطموحات في ضوء الإمكانات الكبيرة المتوفرة لديهما إلى جانب الفرص المتاحة في اتفاقيات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.



يذكر أن صادرات المملكة الى لبنان بلغت خلال عام 2022 ما يقارب 56 مليون دينار، ارتفعت الى 59 مليون دينار العام الماضي، فيما تراجعت المستوردات إلى 67 مليون دينار في 2023، مقابل 80 مليون دينار في 2022.



من جانبه، أكد رئيس المنتدى نسيم الدادا، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واصفاً إياها بالتاريخية والمتميزة، مؤكدا ضرورة تعزيزها بالمجالات الاقتصادية من خلال شراكات تجارية واستثمارية.



وأشار الدادا الى ان المنتدى تأسس في عمان عام 2022 كمنصة للتواصل بين اصحاب العمل ومد جسور التعاون بين القطاع الخاص الاردني واللبناني ومناقشة المصالح والتحديات التي تؤثر على انشطتها.



يشار الى ان عدد الشركاء اللبنانيين المسجلين لدى غرفة تجارة عمان وصل إلى 214 شريكا برأسمال نحو 53 مليون دينار، فيما بلغ عدد الشركات اللبنانية المسجلة لدى الغرفة 8 شركات برأسمال 314 مليون دينار.



وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة إلى لبنان منذ بداية العام الحالي 789 شهادة بقيمة 15 مليون دينار.