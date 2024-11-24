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الأمن: مطلق العيارات النارية لديه سجل جرمي ومطلوب على قضايا عدة أبرزها المخدرات

11/24/2024 4:39:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

كشف مصدر أمني أن مطلق العيارات النارية باتجاه رجال الأمن في منطقة الرابية فجر اليوم، مطلوب ولديه سجل جرمي سابق على خلفية قضايا جنائية عدة من أبرزها قضايا المخدرات.


وبيّن أن من بين القضايا المسجلة بحق هذا الشخص حيازة المخدرات وتعاطيها في أكثر من قضية، والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة وإلحاق الضرر بأملاك الغير، ومخالفة قانون الأسلحة النارية والذخائر.


ولفت إلى أن منفذ العمل الإرهابي، كان قد بادر وبشكل مباشر بإطلاق العيارات النارية تجاه طاقم دورية أمنية (نجدة) كانت تتواجد في المكان، قاصداً قتل أفرادها بواسطة سلاح أتوماتيكي مخبأ بحوزته، إضافةً إلى عدد من الزجاجات والمواد الحارقة.


وأضاف أن رجال الأمن اتخذوا الإجراءات المناسبة للدفاع عن أنفسهم وطبقوا قواعد الاشتباك بحرفية عالية، للتعامل مع هذا الاعتداء الجبان على حياتهم وعلى حياة المواطنين من سكان الموقع.


وأوضح أن رجال الأمن المصابين قد نُقلوا لتلقي العلاج، وهم في حالة مستقرة الآن بعد إصابتهم بإصابات متوسطة، وأن التحقيقات متواصلة حول الحادثة.-(بترا)

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