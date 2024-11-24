الأشغال: إنهاء أعمال مشروع تنظيم وتحسين مدخل الأزرق (صور)

أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال تحسين وتنظيم مدخل الأزرق الذي تضمن توسعة الطريق المقبل من الأزرق الجنوبي باتجاه الأزرق الشمالي بعرض 4 م وبطول 1.9 كلم تقريبا.



كما شمل المشروع إستبدال الطبقة الخرسانية الموجودة داخل الجزر الوسطية والمثلثية القائمة بالبلاط من نوع (enterlock ) وازالة الجزيرة الجانبية الواقعة على يمين الطريق للقادم من الأزرق الجنوبي باتجاه الأزرق الشمالي بطول (12) م تقريبا وتنفيذ أعمال التوسعة على يمين الطريق وتزويد الموقع بشواخص وعواكس مرورية وتنفيذ أعمال الدهان على جانبي الطريق مع إشارات ارشادية للمنطقة وتضمنت الأعمال العديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالميا.



وتمكنت وزارة الأشغال من إنهاء العمل في هذا المشروع قبل اسبوعين من موعد تنفيذ الأعمال حيث بوشرت الأعمال في الموقع في اخر شهر حزيران الماضي وكان من المقرر أن تستمر وفق وثائق العطاء حتى نهاية شهر تشرين الثاني

ويهدف المشروع الى تنظيم مدخل الأزرق امام المحلات التجارية طريق الأزرق الجنوبي والذي يعد من الطرق الحيوية والمهمه في المملكة الأردنية الهاشمية كونه الطريق الرئيسي للعبور الى بوابة المنطقة والحدود السعودية الذي يربط محافظة العقبة وميناؤها بالعاصمة عمان وبمختلف محافظات المملكة.



وجاء هذا المشروع ضمن مشروع الأزرق الشمولي التنموي والذي يشمل مواقع عدة، بهدف تحسين مدخل منطقة الأزرق ورفع مستوى الطرق فيها وتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة عناصر السلامة المرورية في المنطقة وإضفاء طابع جمالي يتلائم مع طبيعة المنطقة.

























