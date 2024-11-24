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الإدارة المحلية تدعو المواطنين للحذر خلال المنخفض الجوي

11/24/2024 4:39:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

دعت وزارة الإدارة المحلية المواطنين لأخذ الحيطة والحذر خلال المنخفض الذي يؤثر على المملكة اليوم الأحد، حسب النشرات والتحذيرات الصادرة من دائرة الأرصاد الجوية التي توقعت كتلة هوائية باردة ورطبة مصحوبة بمنخفض جوي يرافقها هطول زخات من الأمطار و هبات قوية أحيانا قد تتجاوز في بعض المناطق حاجز "60 كم/ساعة"، ما يؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية والصحراوية.


وبحسب بيان صادر عن الوزارة، أكد أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان "رئيس غرفة الطوارئ الرئيسية" ضرورة أن تتعامل غرف الطوارئ في البلديات والمجالس الخدمات المشتركة بشكل فوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب الحالة الجوية وإبلاغ الوزارة عن أي طارئ.
ودعا المواطنين الى ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير مع الرياح النشطة وفقا لتقارير دائرة الأرصاد الجوية.
كما دعا البلديات الى مواصلة تفقد مراكز استقبال المتضررين التابعة لها، تحسباً لأي حالات طارئة ستتعامل معها البلديات.
وطالب العدوان المواطنين، بالتعاون الكامل مع تعليمات التعامل مع الحالة الجوية وعدم التردد بالاتصال مع غرفة الطوارئ الرئيسية في الوزارة والإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال: هاتف: 064641393 / 064611247، أو البريد الالكتروني: [email protected] ، أو عن طريق منصة تواصل .


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