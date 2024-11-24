الإدارة المحلية تدعو المواطنين للحذر خلال المنخفض الجوي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعت وزارة الإدارة المحلية المواطنين لأخذ الحيطة والحذر خلال المنخفض الذي يؤثر على المملكة اليوم الأحد، حسب النشرات والتحذيرات الصادرة من دائرة الأرصاد الجوية التي توقعت كتلة هوائية باردة ورطبة مصحوبة بمنخفض جوي يرافقها هطول زخات من الأمطار و هبات قوية أحيانا قد تتجاوز في بعض المناطق حاجز "60 كم/ساعة"، ما يؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية والصحراوية.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، أكد أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان "رئيس غرفة الطوارئ الرئيسية" ضرورة أن تتعامل غرف الطوارئ في البلديات والمجالس الخدمات المشتركة بشكل فوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب الحالة الجوية وإبلاغ الوزارة عن أي طارئ.
ودعا المواطنين الى ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير مع الرياح النشطة وفقا لتقارير دائرة الأرصاد الجوية.
كما دعا البلديات الى مواصلة تفقد مراكز استقبال المتضررين التابعة لها، تحسباً لأي حالات طارئة ستتعامل معها البلديات.
وطالب العدوان المواطنين، بالتعاون الكامل مع تعليمات التعامل مع الحالة الجوية وعدم التردد بالاتصال مع غرفة الطوارئ الرئيسية في الوزارة والإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال: هاتف: 064641393 / 064611247، أو البريد الالكتروني: [email protected] ، أو عن طريق منصة تواصل .
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