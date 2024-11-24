غوتيريش يرحب بنتائج مؤتمر شرق أوسط خال من الأسلحة النووية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم، بالاختتام الناجح للدورة الخامسة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.
وانعقد المؤتمر في الفترة من 18 إلى 22 تشرين الثاني في مقر الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة موريتانيا.
وقال غوتيريش، في بيان، صدر باسمه إن عمل هذا المؤتمر أمر بالغ الأهمية لبناء مستقبل أكثر سلاما لجميع الناس، في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم، مشيدا بالدول المشاركة في المؤتمر، لمشاركتها البناءة في صياغة معاهدة مستقبلية والتزامها بالدبلوماسية والحلول المتعددة الأطراف في وقت تتصاعد فيه التوترات المستمرة والأزمة الإنسانية الحادة في منطقة الشرق الأوسط.
وشجع غوتيريش الدول المشاركة على مواصلة العمل بشكل بناء خلال الفترة ما بين الدورتين، ودعم جهودها المتواصلة للسعي، بطريقة مفتوحة وشاملة، إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وستترأس المغرب رئاسة الدورة السادسة للمؤتمر علما أن الأردن ترأس الدورة الأولى للمؤتمر عام 2019.
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