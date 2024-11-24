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غوتيريش يرحب بنتائج مؤتمر شرق أوسط خال من الأسلحة النووية

11/24/2024 4:38:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم، بالاختتام الناجح للدورة الخامسة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.


وانعقد المؤتمر في الفترة من 18 إلى 22 تشرين الثاني في مقر الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة موريتانيا.

وقال غوتيريش، في بيان، صدر باسمه إن عمل هذا المؤتمر أمر بالغ الأهمية لبناء مستقبل أكثر سلاما لجميع الناس، في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم، مشيدا بالدول المشاركة في المؤتمر، لمشاركتها البناءة في صياغة معاهدة مستقبلية والتزامها بالدبلوماسية والحلول المتعددة الأطراف في وقت تتصاعد فيه التوترات المستمرة والأزمة الإنسانية الحادة في منطقة الشرق الأوسط.

وشجع غوتيريش الدول المشاركة على مواصلة العمل بشكل بناء خلال الفترة ما بين الدورتين، ودعم جهودها المتواصلة للسعي، بطريقة مفتوحة وشاملة، إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وستترأس المغرب رئاسة الدورة السادسة للمؤتمر علما أن الأردن ترأس الدورة الأولى للمؤتمر عام 2019.


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