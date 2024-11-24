العثور على جثة الحاخام المفقود في الإمارات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الجهات الاستخباراتية والأمنية في الإمارات عثرت على جثة الحاخام المفقود تسفي كوغان، واعتبر الحادث "إرهابا إجراميا معاديا للسامية".



وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء أن "السفارة الإسرائيلية في أبوظبي كانت على اتصال بالعائلة منذ بداية الحادث وتواصل مرافقتهم خلال أوقاتهم الصعبة، كما تم إبلاغ عائلته في إسرائيل".





وأضاف: "إن مقتل تسفي كوغان هو حادث إرهابي إجرامي معاد للسامية. وستتحرك دولة إسرائيل بكل الوسائل وستحقق العدالة للمجرمين المسؤولين عن مقتله".



وفي قت سابق من اليوم الأحد "تم العثور على سيارة مبعوث حباد المفقود وهي خالية، ويشتبه في أنه قُتل على يد مجموعة مرتبطة بإيران".



وذكرت صحيفة "معاريف" أن هناك خشية من أن يكون كوغان قد قتل على أيدي عملاء إيرانيين بعد أن اختطفوه.



وخدم كوغان في الجيش الإسرائيلي كمقاتل في لواء "جفعاتي"، وهو أحد مساعدي الحاخام ليفي دوخمان، الحاخام الرئيسي للجالية اليهودية في البلاد.



وقال أفراد عائلته إنه اتصل بهم آخر مرة يوم الأربعاء الماضي، حسب ما ذكره "الموساد".



كما شوهد آخر مرة في دبي، ظهر يوم الخميس، ولم يحضر الاجتماعات المقررة التي كان يعقدها خلال النهار، وبعد تغيبه عن السمع اتصلت زوجته بـ"الحباد" الذي اتصل بدوره بالسلطات وجرى التحقق من الحادث.

وقاد كوغان سيارته إلى مدينة العين، التي تبعد ساعة ونصف بالسيارة عن دبي، وهناك تم العثور عليها خالية في حين أن هاتفه مغلق.



وتبين من التحقيق الأولي أن 3 أوزبكيين تبعوه عندما غادر السوق ويشتبه في أنهم هم من قتلوه.



وفي إسرائيل وردت معلومات عن مغادرة الأوزبك على متن طائرة إلى تركيا، وستعمل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مع الأتراك للوصول إلى الحقيقة. كما توجه وفد إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة لإجراء التحقيق.-(RT)

