البنك الأهلي الأردني يفوز بجائزة أفضل بنك لخدمة الشركات في الأردن لعام 2024 من مجلة الأعمال الدولية

تقديرًا لتميزه في تقديم الخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائه، حصل البنك الأهلي الأردني على جائزة "أفضل بنك لخدمة الشركات في الأردن لعام 2024" ضمن جوائز مجلة الأعمال الدولية.

وجاء حصول البنك على هذه الجائزة المرموقة بعد تقديم التقارير اللازمة للمجلة التي عملت على دراسة أدائه في السوق الأردني وتحليله، وتقييم مدى تلبيته للمعايير المحددة لهذه الفئة.



وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور أحمد الحسين، الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك الأهلي الأردني عن فخره بتحقيق هذا الإنجاز قائلًا: "إننا سعداء بالحصول على هذه الجائزة المرموقة من مجلة الأعمال الدولية، والتي أعقبت حصولَنا على جائزتيْ "أفضل إستراتيجية وإطار عمل للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المصرفي في الأردن" و"أفضل بنك لخدمة العملاء في الأردن" من مجلة التمويل الدولية، إلى جانب نيلنا شهادة أفضل الأماكن للعمل لعام 2024، مما يبرهن التزامنا الراسخ بتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة، تتماشى مع تطلعات عملائنا وتلبي احتياجاتهم المتنوعة".



وأضاف الدكتور أحمد الحسين: "تُبرز هذه الجائزة قدرتنا الاستثنائية في دعم الشركات الأردنية عبر حلول مصرفية مبتكرة وفاعلة تسهم في تحقيق نموها ونجاحها في بيئة أعمال مليئة بالتحديات، وكذلك تؤكد الجائزة حرصنا على الاستمرار في تطوير منتجاتنا وخدماتنا لتوائم متطلبات السوق المحلي والدولي، بما يضمن تقديم تجربة مصرفية مميزة سواء للأفراد أو الشركات".



يشار إلى أنّ مجلة الأعمال الدولية هي شركة نشر عبر الإنترنت مقرها الإمارات العربية المتحدة، متخصصة في تقديم الأخبار المالية والحلول الصناعية المبتكرة.

تأسست عام 2018 وتعمل ضمن قطاع الخدمات المالية؛ حيث تستهدف جمهورًا متنوعًا يشمل المستثمرين، والمديرين التنفيذيين، والأطراف المعنية الرئيسة، وصناع السياسات، والمسؤولين الحكوميين.

وتركز المجلة على تقديم أحدث الأخبار المالية وتعزيز الحلول المبتكرة داخل القطاع. وتعدّ مصدرًا رائدًا للتحليلات الأعمال والرؤى السوقية.