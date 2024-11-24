البنك الأهلي الأردني يفوز بجائزة أفضل بنك لخدمة الشركات في الأردن لعام 2024 من مجلة الأعمال الدولية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تقديرًا لتميزه في تقديم الخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائه،
حصل البنك الأهلي الأردني على
جائزة "أفضل بنك لخدمة الشركات في الأردن لعام 2024" ضمن جوائز مجلة
الأعمال الدولية.
وجاء حصول البنك على هذه الجائزة المرموقة بعد تقديم التقارير
اللازمة للمجلة التي عملت على دراسة أدائه في السوق الأردني وتحليله، وتقييم مدى تلبيته للمعايير
المحددة لهذه الفئة.
وبهذه
المناسبة، أعرب الدكتور أحمد الحسين، الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك الأهلي
الأردني عن فخره بتحقيق هذا الإنجاز قائلًا: "إننا سعداء بالحصول على هذه
الجائزة المرموقة من مجلة الأعمال الدولية، والتي أعقبت حصولَنا على جائزتيْ
"أفضل إستراتيجية وإطار عمل للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع
المصرفي في الأردن" و"أفضل بنك لخدمة العملاء في الأردن" من مجلة
التمويل الدولية، إلى جانب نيلنا شهادة أفضل الأماكن للعمل لعام
2024، مما يبرهن
التزامنا الراسخ بتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة، تتماشى مع تطلعات عملائنا
وتلبي احتياجاتهم المتنوعة".
وأضاف الدكتور
أحمد الحسين: "تُبرز هذه الجائزة قدرتنا الاستثنائية في دعم الشركات الأردنية
عبر حلول مصرفية مبتكرة وفاعلة تسهم في تحقيق نموها ونجاحها في بيئة أعمال مليئة
بالتحديات، وكذلك تؤكد الجائزة حرصنا على الاستمرار في تطوير منتجاتنا وخدماتنا
لتوائم متطلبات السوق المحلي والدولي، بما يضمن تقديم تجربة مصرفية مميزة سواء
للأفراد أو الشركات".
يشار إلى أنّ مجلة
الأعمال الدولية هي شركة نشر عبر الإنترنت مقرها الإمارات العربية المتحدة، متخصصة
في تقديم الأخبار المالية والحلول الصناعية المبتكرة.
تأسست عام 2018 وتعمل ضمن
قطاع الخدمات المالية؛ حيث تستهدف جمهورًا متنوعًا يشمل المستثمرين، والمديرين
التنفيذيين، والأطراف المعنية الرئيسة، وصناع السياسات، والمسؤولين الحكوميين.
وتركز
المجلة على تقديم أحدث الأخبار المالية وتعزيز الحلول المبتكرة داخل القطاع. وتعدّ
مصدرًا رائدًا للتحليلات الأعمال والرؤى السوقية.
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