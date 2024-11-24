الذرة السوداء.. كنز صحي لقلبك

انتشرت في الآونة الأخيرة الذرة السوداء التي تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم حيث يساعد تناولها في الحد من فرص الإصابة بالأمراض بشكل كبير.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي كل ما يتعلق بفوائد الذرة السوداء وفقًا لما ذكره موقع "healthline".



فوائد الذرة السوداء

تحتوي الذرة السوداء على كمية كبيرة من العناصر الغذائية التي تقدم للجسم العديد من الفوائد من بينها:



1- مصدر للألياف

تتميز الذرة السوداء باحتوائها على كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم، وتعزيز الشعور بالشبع، وتنظيم مستوى السكر في الدم، مما يجعلها خيار رائع لمرضى السكري وأيضًا الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن.



2- غنية بالفيتامينات والمعادن

الذرة السوداء تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية لصحة الجسم، مثل فيتامينات B المركب، وفيتامين E، والحديد، والزنك، والماغنيسيوم، وجميعها عناصر تساهم في تعزيز الجهاز المناعي، وتحسن صحة الجلد والشعر، ودعم وظائف الأعضاء المختلفة.



3- دعم صحة القلب

تعمل الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة الموجودة في الذرة السوداء على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب بشكل كبير.



4- مصدر جيد للبروتين

على الرغم من أن الذرة السوداء من الحبوب، إلا أن الذرة السوداء تحتوي على كمية جيدة من البروتين، مما يجعلها خيار جيد للأشخاص الذين يتبعون النظام النباتي وجميع الأشخاص الذين يرغبون في زيادة نسبة البروتين في نظامهم الغذائي.



5- الحماية من الأمراض المزمنة

تمتلك الذرة السوداء قدرة عالية على محاربة الجذور الحرة الضارة، وذلك بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة القوية مثل الأنثوسيانين، حيث تعمل هذه المضادات على حماية الخلايا من التلف، ومن ثم تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

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