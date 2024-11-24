الذرة السوداء.. كنز صحي لقلبك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انتشرت في الآونة الأخيرة الذرة السوداء التي تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم حيث يساعد تناولها في الحد من فرص الإصابة بالأمراض بشكل كبير.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي كل ما يتعلق بفوائد الذرة السوداء وفقًا لما ذكره موقع "healthline".
فوائد الذرة السوداء
تحتوي الذرة السوداء على كمية كبيرة من العناصر الغذائية التي تقدم للجسم العديد من الفوائد من بينها:
1- مصدر للألياف
تتميز الذرة السوداء باحتوائها على كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم، وتعزيز الشعور بالشبع، وتنظيم مستوى السكر في الدم، مما يجعلها خيار رائع لمرضى السكري وأيضًا الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن.
2- غنية بالفيتامينات والمعادن
الذرة السوداء تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية لصحة الجسم، مثل فيتامينات B المركب، وفيتامين E، والحديد، والزنك، والماغنيسيوم، وجميعها عناصر تساهم في تعزيز الجهاز المناعي، وتحسن صحة الجلد والشعر، ودعم وظائف الأعضاء المختلفة.
3- دعم صحة القلب
تعمل الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة الموجودة في الذرة السوداء على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب بشكل كبير.
4- مصدر جيد للبروتين
على الرغم من أن الذرة السوداء من الحبوب، إلا أن الذرة السوداء تحتوي على كمية جيدة من البروتين، مما يجعلها خيار جيد للأشخاص الذين يتبعون النظام النباتي وجميع الأشخاص الذين يرغبون في زيادة نسبة البروتين في نظامهم الغذائي.
5- الحماية من الأمراض المزمنة
تمتلك الذرة السوداء قدرة عالية على محاربة الجذور الحرة الضارة، وذلك بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة القوية مثل الأنثوسيانين، حيث تعمل هذه المضادات على حماية الخلايا من التلف، ومن ثم تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.
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