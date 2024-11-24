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التعليم تعلن عن تطوير إجراءات نقل المعلمين من خلال برنامج فرص

11/24/2024 4:32:41 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق برنامج ((فرص)) لسد الاحتياج في الوظائف التعليمية على مستوى الوزارة وإدارات التعليم والمدارس ومعاهد وبرامج التربية الخاصة الحكومية وفق قواعد تنظيمية منظمة لذلك.

ويأتي البرنامج تطويراً لإجراءات نقل شاغلي الوظائف التعليمية، ومؤكداً على التمايز في الأداء المهني والالتزام الوظيفي تجاه الممارسات التعليمية بما يعزز الاستفادة من الفرص المتاحة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.

ويتيح برنامج " فرص" التقديم ‏على فرص وظيفية نوعية (‏معلم -‏ تشكيلات مدرسية - ‏تشكيلات إشرافية) ‏و المعلنة عبر حساب المستفيد من شاغلي الوظائف التعليمية في النظام الإلكتروني المعد لذلك، ‏‏ ‏ويدعم البرنامج استقرار المعلمين والمعلمات ‏بما يحسن مخرجات التعلم ‏في المدارس وإدارات التعليم.

وللمزيد من التفاصيل بإمكانكم الاطلاع على الرابط الإلكتروني: الأسئلة الشائعة لبرنامج فرص

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